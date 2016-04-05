RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1151115211531154>
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 12:48

  gh78 написав:
  Shaman написав:а вот когда я читаю такие новости

СБУ викликала Авакова, Яценюка і Турчинова на допит у "вугільній" справі

то моя вера, что у нас в стране все получится, резко снижается :(

.ука, это в воюющей стране...

Микро-надежда, что хотя бы в этот раз война не всё спишет

  roberto dark написав:
  alex_dvornichenko написав:
  Kudrjavuy написав:По ДНЕПРУ.

Точно нет, скорее Моссад один бункер взорвёт чем линия разграничения пройдёт по Днепру и конкретно по г. Днепр., лесной север им не взять никогда. По югу и востоку много вопросов

А никто и не говорит про Северную часть Украины от города Днепр. Также в сторону Павлограда возможны варианты с возможными линиями разграничения. К тому же не вижу никакого смысла в гибели тысяч украинских военных в районе Северодонецка при высокой вероятности оказаться в "котле". Посмотрим что решат в генштабе ВСУ. :roll:


viewtopic.php?p=5438510#p5438510
Я, так понимаю, решают - будет Павлоград сдан или нет.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 26 тра, 2022 12:51, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9601
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 12:50

  prodigy написав:то, что у рф нет резервов и нет логистики-это была наша пропаганда (даже не смотря на большие проблемы, они смогли найти резервы, перегруппероваться и продолжают наступление

18 апреля-15 мая всё выглядело так, что наши обороняются (выбивая технику и ЛС оккупантов) и скоро настанет момент -когда накопленные резервы (а также поставленное вооружение, включая гаубицы 3 топора) позволят перейти в контратаку(контрудар), но время идет и кольцо сжимается (медленно, с огромными потерями) орки продвигаются

генштаб ЗСУ знает, что делает, но ...

все больше в сети сообщений , что мы "потеряли свою технику", но продолжаем держать оборону (без техники? остались одни джавелины и NLAW?)

З цим повністю згідний.
Але причини не зовсім(не тільки) в пропаганді.
В квітні все виглядало просто прекрасно. Ми звільнили північ, до нас йде купа західної зброї, громим рашистів. І "якщо так піде далі" то до кінця літа ми звільнимо усю Україну і все...
Реальність виявилась дещо іншою. Звільненні регіони - дійсно здані орками БЕЗ ОПОРУ, а не звільнені нами боєм. Західної зброї малувато, більше розмов і піару. Рашистів ми громило, але поповнення у них йде і йде досить успішно судячи з того що вони продовжують наступ.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3601
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 12:55

  antey1969 написав: Больше смахивает на тупой госпропогандон. Типа, нихрена делать не нужно. Во всем виноваты злые застройщики и жирующий ЖКХ.
А деньги государства должны идти на развитие （на распил）.
Особо умилила цифра в 3 млн лишних квартир. Ржал и плакал.

Плачьте себе в тряпочку. В старом жилфонде (60х годов) куча пустующих квартир.
Упоминание про "распил" - обычная зрадофилия, когда не хватает реальных аргументов
Starikan
2
 
Повідомлень: 18787
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:00

  roberto dark написав:Я звичайно не Арестович, але здається мені, що в результаті баталій останніх днів на Донбасі, при дуже "вчасній " військовій допомозі заходу та США, ймовірно ЗСУ окопаються у КІНЦІ КІНЦІВ десь "в коридорі" Запоріжжя-Харьків.

Добавьте Днепр, Одессу и Николаев - и это будет лучшим вариантом из реально возможных.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18787
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:02

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:......
Я і так був скептичної думки про "експертів". А після того як американські експерти спрогнозували розгром України за 4-7 днів, я переконався що нічого ті експерти не варті в "непередбачуваних ситуаціях".
В одному я впевнений - смерть путіна точно закінчить війну.

Прогнозы оказались ошибочными по 3 причинам.
1. Переоценка росс. армии.
Вполне объяснимая. Видели образцы нового вооружения, но, видимо, переоценили их эффективность и запасы (видимо, недоработки разведки). В реальной обстановке росс. армию видели в достаточно простых условиях (в Сирии). + там воевали относительно лучшие части.
2. Вряд ли кто-то мог предполагать такой идиотизм в стратегии.
3. Недооценка украинской армии.
Оказалось, что она не настолько безоружная и тупая. Несмотря на крики наших политиканов о "срыве программ" и прочих грехах руководства страны.

Може "воду в ступе толочь" - это глупость?
Были и здесь выносил ссылку хорошие комментарии Генерала Украинской Армии.
При чём с расшифровкой происходящего на юге и востоке (почему сдан Мариуполь)
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9601
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:04

  Zebra написав:В любом случае, независимо от результатов войны - надо искать возможность создавать крылатые ракеты которые достанут до москвы и крымского моста. Пусковые шахты размещать подальше от границ на западе страны. Должно быть столько шахт, чтоб одним залпом могло вылететь несколько сотен ракет, что сделает невозможным их перехват.

Больше вариантов я не вижу. Это будет оружие сдерживания.

Крылатая ракета - это турбореактивный двигатель + блок управления и навигации + тротиловая часть.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Это Вы о Винницкой бригаде?
- Дык "Будапештский меморандум"...
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9601
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Західної зброї малувато, більше розмов і піару

чи не злякалися західні партнери вибухів в Белгороді та бравади влади про взяття Криму.. тому й дали задню по постачанню зброї
Або нам прямо натякають що повоювали й досить, пора домовлятися
Letusrock
 
Повідомлень: 28
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:07

  Kudrjavuy написав:viewtopic.php?p=5438510#p5438510
Я, так понимаю, решают - будет Павлоград сдан или нет.

Вообще не понимаю в чем связь между медведчуком и сдачей чего либо.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 610
З нами з: 10.10.12
Подякував: 34 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Добавьте Днепр, Одессу и Николаев - и это будет лучшим вариантом из реально возможных.

Ви занадто песимістичні, удав не нескінчений. Пам'ятає, до війни я казав, що в них сил вистачить тільки на війну на Донбасі? На Донбасі вони і остаточно видихнуться. Те що ми втратили Таврію, більше не їх заслуга, а наш про..б.
lapay
 
Повідомлень: 13104
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:26

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:Західної зброї малувато, більше розмов і піару

чи не злякалися західні партнери вибухів в Белгороді та бравади влади про взяття Криму.. тому й дали задню по постачанню зброї
Або нам прямо натякають що повоювали й досить, пора домовлятися

Рекомендую прослушать всё.

В Войне все способы хороши.
Но с другой стороны все понимают, что размеры потерь, с обеих сторон не сопоставимы с существованием Государства и наличием у него Армии.
- У РФ резерв по сути неисчерпаемый, как людской так и с вооружением.
И не существует иного пути, как его уничтожать.
А нас разоружали, разводили, дэиндустриализовали, дэбилизировали, дэлечили,....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 26 тра, 2022 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9601
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1151115211531154>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex_dvornichenko, Shaman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95514
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 452614
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3001
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2852)
26.05.2022 14:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.