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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 тра, 2022 12:48
gh78 написав:
Микро-надежда, что хотя бы в этот раз война не всё спишет
viewtopic.php?p=5438510#p5438510Я, так понимаю, решают - будет Павлоград сдан или нет.
roberto dark написав: alex_dvornichenko написав: Kudrjavuy написав:
По ДНЕПРУ.
Точно нет, скорее Моссад один бункер взорвёт чем линия разграничения пройдёт по Днепру и конкретно по г. Днепр., лесной север им не взять никогда. По югу и востоку много вопросов
А никто и не говорит про Северную часть Украины от города Днепр. Также в сторону Павлограда возможны варианты с возможными линиями разграничения. К тому же не вижу никакого смысла в гибели тысяч украинских военных в районе Северодонецка при высокой вероятности оказаться в "котле". Посмотрим что решат в генштабе ВСУ.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Чет 26 тра, 2022 12:51, всього редагувалось 1 раз.
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Kudrjavuy
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Додано: Чет 26 тра, 2022 12:50
prodigy написав:
то, что у рф нет резервов и нет логистики-это была наша пропаганда (даже не смотря на большие проблемы, они смогли найти резервы, перегруппероваться и продолжают наступление
18 апреля-15 мая всё выглядело так, что наши обороняются (выбивая технику и ЛС оккупантов) и скоро настанет момент -когда накопленные резервы (а также поставленное вооружение, включая гаубицы 3 топора) позволят перейти в контратаку(контрудар), но время идет и кольцо сжимается (медленно, с огромными потерями) орки продвигаются
генштаб ЗСУ знает, что делает, но ...
все больше в сети сообщений , что мы "потеряли свою технику", но продолжаем держать оборону (без техники? остались одни джавелины и NLAW?)
З цим повністю згідний.
Але причини не зовсім(не тільки) в пропаганді.
В квітні все виглядало просто прекрасно. Ми звільнили північ, до нас йде купа західної зброї, громим рашистів. І "якщо так піде далі" то до кінця літа ми звільнимо усю Україну і все...
Реальність виявилась дещо іншою. Звільненні регіони - дійсно здані орками БЕЗ ОПОРУ, а не звільнені нами боєм. Західної зброї малувато, більше розмов і піару. Рашистів ми громило, але поповнення у них йде і йде досить успішно судячи з того що вони продовжують наступ.
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andrijk777
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Додано: Чет 26 тра, 2022 12:55
antey1969 написав:
Больше смахивает на тупой госпропогандон. Типа, нихрена делать не нужно. Во всем виноваты злые застройщики и жирующий ЖКХ.
А деньги государства должны идти на развитие （на распил）.
Особо умилила цифра в 3 млн лишних квартир. Ржал и плакал.
Плачьте себе в тряпочку. В старом жилфонде (60х годов) куча пустующих квартир.
Упоминание про "распил" - обычная зрадофилия, когда не хватает реальных аргументов
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Додано: Чет 26 тра, 2022 13:00
roberto dark написав:
Я звичайно не Арестович, але здається мені, що в результаті баталій останніх днів на Донбасі, при дуже "вчасній " військовій допомозі заходу та США, ймовірно ЗСУ окопаються у КІНЦІ КІНЦІВ десь "в коридорі" Запоріжжя-Харьків.
Добавьте Днепр, Одессу и Николаев - и это будет лучшим вариантом из реально возможных.
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Додано: Чет 26 тра, 2022 13:02
ЛАД написав: andrijk777 написав:
......
Я і так був скептичної думки про "експертів". А після того як американські експерти спрогнозували розгром України за 4-7 днів, я переконався що нічого ті експерти не варті в "непередбачуваних ситуаціях".
В одному я впевнений - смерть путіна точно закінчить війну.
Прогнозы оказались ошибочными по 3 причинам.
1. Переоценка росс. армии.
Вполне объяснимая. Видели образцы нового вооружения, но, видимо, переоценили их эффективность и запасы (видимо, недоработки разведки). В реальной обстановке росс. армию видели в достаточно простых условиях (в Сирии). + там воевали относительно лучшие части.
2. Вряд ли кто-то мог предполагать такой идиотизм в стратегии.
3. Недооценка украинской армии.
Оказалось, что она не настолько безоружная и тупая. Несмотря на крики наших политиканов о "срыве программ" и прочих грехах руководства страны.
Може "воду в ступе толочь" - это глупость?
Были и здесь выносил ссылку хорошие комментарии Генерала Украинской Армии.
При чём с расшифровкой происходящего на юге и востоке (почему сдан Мариуполь)
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Kudrjavuy
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Додано: Чет 26 тра, 2022 13:04
Zebra написав:
В любом случае, независимо от результатов войны - надо искать возможность создавать крылатые ракеты которые достанут до москвы и крымского моста. Пусковые шахты размещать подальше от границ на западе страны. Должно быть столько шахт, чтоб одним залпом могло вылететь несколько сотен ракет, что сделает невозможным их перехват.
Больше вариантов я не вижу. Это будет оружие сдерживания.
Крылатая ракета - это турбореактивный двигатель + блок управления и навигации + тротиловая часть.
Это Вы о Винницкой бригаде?
- Дык "Будапештский меморандум"...
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Додано: Чет 26 тра, 2022 13:05
andrijk777 написав:
Західної зброї малувато, більше розмов і піару
чи не злякалися західні партнери вибухів в Белгороді та бравади влади про взяття Криму.. тому й дали задню по постачанню зброї
Або нам прямо натякають що повоювали й досить, пора домовлятися
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Додано: Чет 26 тра, 2022 13:07
Вообще не понимаю в чем связь между медведчуком и сдачей чего либо.
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alex_dvornichenko
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Додано: Чет 26 тра, 2022 13:24
Starikan написав:
Добавьте Днепр, Одессу и Николаев - и это будет лучшим вариантом из реально возможных.
Ви занадто песимістичні, удав не нескінчений. Пам'ятає, до війни я казав, що в них сил вистачить тільки на війну на Донбасі? На Донбасі вони і остаточно видихнуться. Те що ми втратили Таврію, більше не їх заслуга, а наш про..б.
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Додано: Чет 26 тра, 2022 13:26
Letusrock написав: andrijk777 написав:
Західної зброї малувато, більше розмов і піару
чи не злякалися західні партнери вибухів в Белгороді та бравади влади про взяття Криму.. тому й дали задню по постачанню зброї
Або нам прямо натякають що повоювали й досить, пора домовлятися
Рекомендую прослушать всё.
В Войне все способы хороши.
Но с другой стороны все понимают, что размеры потерь, с обеих сторон не сопоставимы с существованием Государства и наличием у него Армии.
- У РФ резерв по сути неисчерпаемый, как людской так и с вооружением.
И не существует иного пути, как его уничтожать.
А нас разоружали, разводили, дэиндустриализовали, дэбилизировали, дэлечили,....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Чет 26 тра, 2022 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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