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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1151115211531154>
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:02

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:......
Я і так був скептичної думки про "експертів". А після того як американські експерти спрогнозували розгром України за 4-7 днів, я переконався що нічого ті експерти не варті в "непередбачуваних ситуаціях".
В одному я впевнений - смерть путіна точно закінчить війну.

Прогнозы оказались ошибочными по 3 причинам.
1. Переоценка росс. армии.
Вполне объяснимая. Видели образцы нового вооружения, но, видимо, переоценили их эффективность и запасы (видимо, недоработки разведки). В реальной обстановке росс. армию видели в достаточно простых условиях (в Сирии). + там воевали относительно лучшие части.
2. Вряд ли кто-то мог предполагать такой идиотизм в стратегии.
3. Недооценка украинской армии.
Оказалось, что она не настолько безоружная и тупая. Несмотря на крики наших политиканов о "срыве программ" и прочих грехах руководства страны.

Може "воду в ступе толочь" - это глупость?
Были и здесь выносил ссылку хорошие комментарии Генерала Украинской Армии.
При чём с расшифровкой происходящего на юге и востоке (почему сдан Мариуполь)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:04

  Zebra написав:В любом случае, независимо от результатов войны - надо искать возможность создавать крылатые ракеты которые достанут до москвы и крымского моста. Пусковые шахты размещать подальше от границ на западе страны. Должно быть столько шахт, чтоб одним залпом могло вылететь несколько сотен ракет, что сделает невозможным их перехват.

Больше вариантов я не вижу. Это будет оружие сдерживания.

Крылатая ракета - это турбореактивный двигатель + блок управления и навигации + тротиловая часть.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Это Вы о Винницкой бригаде?
- Дык "Будапештский меморандум"...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Західної зброї малувато, більше розмов і піару

чи не злякалися західні партнери вибухів в Белгороді та бравади влади про взяття Криму.. тому й дали задню по постачанню зброї
Або нам прямо натякають що повоювали й досить, пора домовлятися
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:07

  Kudrjavuy написав:viewtopic.php?p=5438510#p5438510
Я, так понимаю, решают - будет Павлоград сдан или нет.

Вообще не понимаю в чем связь между медведчуком и сдачей чего либо.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Добавьте Днепр, Одессу и Николаев - и это будет лучшим вариантом из реально возможных.

Ви занадто песимістичні, удав не нескінчений. Пам'ятає, до війни я казав, що в них сил вистачить тільки на війну на Донбасі? На Донбасі вони і остаточно видихнуться. Те що ми втратили Таврію, більше не їх заслуга, а наш про..б.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:36

  otg написав:
  Shaman написав:работаете в ЦРУ или Госдепе?
даже не знаю, где еще можно получать такой большой объем данных - что происходит на Дальнем Востоке, в той же Якутии, в Туве и проч...

не буду спорить, просто наблюдаем ;)
Нет. Просто собираю инфу из открытых источников и получаю ее от живых людей. Здесь многие очень боятся русский ящик посмотреть, от этого и вся эта дичь про распад и пр. несбыточные мечты относительно раши.

нюню - чтобы собрать такой массив инфо из открытых источников, тем более в Раше - это целый коллектив людей на зп нужен ;)

брать инфо из русского ящика - разве что по схеме, что все нужно брать с противоположным знаком :D

на самом деле, это себя не уважать, там осталась одна пропаганда.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:40

  Kudrjavuy написав:Там кратенькая дописочка.

и ? какая связь ? между сдачами и гнойниками ?это вопросы разного порядка.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:45

  alex_dvornichenko написав:
  Kudrjavuy написав:Там кратенькая дописочка.

и ? какая связь ? между сдачами и гнойниками ?это вопросы разного порядка.

Забудьте!
Это для тех, кто "не в танке".
О игре Врага на существующих противоречиях в Украине, что её раздирают.
Ведь, про "полезных идиотов" в лице "рьяных патриотов" из депутатского корпуса прошлого созыва я уже повествовал(например Про Игоря Лапина).
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:49

  Kudrjavuy написав:Это для тех, кто "не в танке".

Украинцы всегда между внутренними противоречиями и внешней угрозой как между капелек лавировали, а вы точно из за поребрика, раз этого не понимаете. как в 14 этого не понимали так и в 22 не понимаете. У нас вся внутренняя грызня приобретает критический характер только в мирное время.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:55

  alex_dvornichenko написав:
  Kudrjavuy написав:Это для тех, кто "не в танке".

Украинцы всегда между внутренними противоречиями и внешней угрозой как между капелек лавировали, а вы точно из за поребрика, раз этого не понимаете. как в 14 этого не понимали так и в 22 не понимаете. У нас вся внутренняя грызня приобретает критический характер только в мирное время.

Для тех, "кто в танке":
Пройдите по указанной ссылке и прочтите первое слово: - "Сегодня"
Ситуацию подогревает "Судова влада"
Kudrjavuy
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