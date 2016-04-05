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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1151115211531154
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:59

Kudrjavuy
Хватит голову морочить, если что то такое важное в решении суда - процитируйте его.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 14:17

  Letusrock написав:
  edvardd написав:параллельно нам заходят вооружения

ви забули додати "якщо"...

"Несколько недель назад Вашингтон решил послать Украине MLRS американского производства, но потом почему-то передумал", – сказал Хербст. По его мнению, США все-таки решатся на этот на шаг, но с задержкой в две недели, а может быть, и в два-три месяца.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/opinion/252536_1653560113

Отправили и https://focus.ua/voennye-novosti/513994 ... -glavy-mvd
Ранили Герасимова на Харьковщине.
Милли позвонил https://glavnoe.ua/news/n357086731-gene ... nshtaba-rf
И что-то порешали.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 14:18

Почти половина граждан Украины, попросивших временное убежище, трудоспособного возраста.

В Испании нашли приют более 100 тысяч украинцев, среди которых 33% составляют мужчины
© Ковальчук Виктор / УНИАН

Испания, как и другие европейские страны, с начала полномасштабной русско-украинской войны, предоставляет убежище украинцам, вынужденным бежать от боевых действий. По данным МВД Испании, в страну официально прибыло более 100 тысяч украинцев, пишет Euractiv.

Согласно европейскому законодательству, граждане Украины имеют право находиться на территории ЕС как беженцы, как лица, которым предоставлена временная защита и как туристы, в течение 90 дней. Подавляющее большинство, из почти что 109 000 украинцев, попросили предоставить им именно временную защиту.

Среди них большинство составляют женщины - 67%, тогда как на остальные 33% приходятся мужчины. И это при том, что с начала введения военного положения в Украине, мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну.

Кроме того, по состоянию на 30 апреля, 47 231 человек, получивший временную защиту - трудоспособного возраста. Однако, за это время, реально трудоустроились лишь 3019 украинцев.
https://zn.ua/WORLD/v-ispanii-nashli-pr ... chiny.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 14:28

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:Західної зброї малувато, більше розмов і піару

чи не злякалися західні партнери вибухів в Белгороді та бравади влади про взяття Криму.. тому й дали задню по постачанню зброї
Або нам прямо натякають що повоювали й досить, пора домовлятися

Нічого вони не злякались. Яка їм нафіг різниця будемо ми брати Крим чи ні?
Просто українці сильно перебільшують поставки, сприймаю обіцянки як ніби це вже гарантована поставка і т.д.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 14:32

  vitaliian написав:
Среди них большинство составляют женщины - 67%, тогда как на остальные 33% приходятся мужчины. И это при том, что с начала введения военного положения в Украине, мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну.

А дітей 1% виходить. :D Чи вони 3-річного хлопчика і 70-річного діда зарахували до "мужчин призывного возраста"?
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 14:33

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:Західної зброї малувато, більше розмов і піару

чи не злякалися західні партнери вибухів в Белгороді та бравади влади про взяття Криму.. тому й дали задню по постачанню зброї
Або нам прямо натякають що повоювали й досить, пора домовлятися

Нічого вони не злякались. Яка їм нафіг різниця будемо ми брати Крим чи ні?
Просто українці сильно перебільшують поставки, сприймаю обіцянки як ніби це вже гарантована поставка і т.д.

Да, и ждать чего-то от европейских стран не стоит, все таки декларация ценностей и их выполнение - это разные вещи, учитывая прошлое этих стран :wink:
Все таки история играет ключевую роль во всех процессах и поведение стран в текущей ситуации довольно легко объяснить, есть и исключения, но мало. Страны, которые боролись и за свою независимость - они готовы поддержать нас, но бывшие колонизаторы Африки - не совсем :mrgreen:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 14:43

  alfredhaos написав:Да, и ждать чего-то от европейских стран не стоит, все таки декларация ценностей и их выполнение - это разные вещи, учитывая прошлое этих стран :wink:
Все таки история играет ключевую роль во всех процессах и поведение стран в текущей ситуации довольно легко объяснить, есть и исключения, но мало. Страны, которые боролись и за свою независимость - они готовы поддержать нас, но бывшие колонизаторы Африки - не совсем :mrgreen:

Тому що "декларация ценностей" це лапша для лохів.
Вони скинулись по долару і виділили 50 лямів голодуючим Африки.
Скинулись по 2 долари і виділили Україні 100 лямів.
Це копійки для них, тому "ценности работают".
А втрачати мільярди на припинені торгівлі з РФ вони не готові і тут "ценности уже не работают"
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 14:43

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
Среди них большинство составляют женщины - 67%, тогда как на остальные 33% приходятся мужчины. И это при том, что с начала введения военного положения в Украине, мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну.

А дітей 1% виходить. :D Чи вони 3-річного хлопчика і 70-річного діда зарахували до "мужчин призывного возраста"?

Украинцы настолько суровы что в глазах испанцев это так и есть :lol:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 14:45

  andrijk777 написав:
  alfredhaos написав:Да, и ждать чего-то от европейских стран не стоит, все таки декларация ценностей и их выполнение - это разные вещи, учитывая прошлое этих стран :wink:
Все таки история играет ключевую роль во всех процессах и поведение стран в текущей ситуации довольно легко объяснить, есть и исключения, но мало. Страны, которые боролись и за свою независимость - они готовы поддержать нас, но бывшие колонизаторы Африки - не совсем :mrgreen:

Тому що "декларация ценностей" це лапша для лохів.
Вони скинулись по долару і виділили 50 лямів голодуючим Африки.
Скинулись по 2 долари і виділили Україні 100 лямів.
Це копійки для них, тому "ценности работают".
А втрачати мільярди на припинені торгівлі з РФ вони не готові і тут "ценности уже не работают"

Верно. Как Кулеба сказал - Украине за месяц 1 миллиард евро помощи и одновременно 30 миллиардов путину в месяц за газ
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alfredhaos написав:Да, и ждать чего-то от европейских стран не стоит, все таки декларация ценностей и их выполнение - это разные вещи, учитывая прошлое этих стран

Трамп не даремно обурювався рівнем військових витрат ЄС. Не має в Європі надлишків зброї, а ослабити свою обороноздатність теж ніхто не хоче. Раша теж побирається по всьому світу, у таких саме фріків, як сама, і майже нічого не може знайти. Після розвалу Совка світ розслабився, значні запаси є тільки старої зброї.
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