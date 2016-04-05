В Испании нашли приют более 100 тысяч украинцев, среди которых 33% составляют мужчины© Ковальчук Виктор / УНИАНИспания, как и другие европейские страны, с начала полномасштабной русско-украинской войны, предоставляет убежище украинцам, вынужденным бежать от боевых действий. По данным МВД Испании, в страну официально прибыло более 100 тысяч украинцев, пишет Euractiv.Согласно европейскому законодательству, граждане Украины имеют право находиться на территории ЕС как беженцы, как лица, которым предоставлена временная защита и как туристы, в течение 90 дней. Подавляющее большинство, из почти что 109 000 украинцев, попросили предоставить им именно временную защиту.Среди них большинство составляют женщины - 67%, тогда как на остальные 33% приходятся мужчины. И это при том, что с начала введения военного положения в Украине, мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну.Кроме того, по состоянию на 30 апреля, 47 231 человек, получивший временную защиту - трудоспособного возраста. Однако, за это время, реально трудоустроились лишь 3019 украинцев.