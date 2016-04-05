edvardd написав:параллельно нам заходят вооружения
ви забули додати "якщо"...
"Несколько недель назад Вашингтон решил послать Украине MLRS американского производства, но потом почему-то передумал", – сказал Хербст. По его мнению, США все-таки решатся на этот на шаг, но с задержкой в две недели, а может быть, и в два-три месяца.
Испания, как и другие европейские страны, с начала полномасштабной русско-украинской войны, предоставляет убежище украинцам, вынужденным бежать от боевых действий. По данным МВД Испании, в страну официально прибыло более 100 тысяч украинцев, пишет Euractiv.
Согласно европейскому законодательству, граждане Украины имеют право находиться на территории ЕС как беженцы, как лица, которым предоставлена временная защита и как туристы, в течение 90 дней. Подавляющее большинство, из почти что 109 000 украинцев, попросили предоставить им именно временную защиту.
Среди них большинство составляют женщины - 67%, тогда как на остальные 33% приходятся мужчины. И это при том, что с начала введения военного положения в Украине, мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну.
Среди них большинство составляют женщины - 67%, тогда как на остальные 33% приходятся мужчины. И это при том, что с начала введения военного положения в Украине, мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну.
А дітей 1% виходить. Чи вони 3-річного хлопчика і 70-річного діда зарахували до "мужчин призывного возраста"?
andrijk777 написав:Західної зброї малувато, більше розмов і піару
чи не злякалися західні партнери вибухів в Белгороді та бравади влади про взяття Криму.. тому й дали задню по постачанню зброї Або нам прямо натякають що повоювали й досить, пора домовлятися
Нічого вони не злякались. Яка їм нафіг різниця будемо ми брати Крим чи ні? Просто українці сильно перебільшують поставки, сприймаю обіцянки як ніби це вже гарантована поставка і т.д.
Да, и ждать чего-то от европейских стран не стоит, все таки декларация ценностей и их выполнение - это разные вещи, учитывая прошлое этих стран Все таки история играет ключевую роль во всех процессах и поведение стран в текущей ситуации довольно легко объяснить, есть и исключения, но мало. Страны, которые боролись и за свою независимость - они готовы поддержать нас, но бывшие колонизаторы Африки - не совсем
alfredhaos написав:Да, и ждать чего-то от европейских стран не стоит, все таки декларация ценностей и их выполнение - это разные вещи, учитывая прошлое этих стран Все таки история играет ключевую роль во всех процессах и поведение стран в текущей ситуации довольно легко объяснить, есть и исключения, но мало. Страны, которые боролись и за свою независимость - они готовы поддержать нас, но бывшие колонизаторы Африки - не совсем
Тому що "декларация ценностей" це лапша для лохів. Вони скинулись по долару і виділили 50 лямів голодуючим Африки. Скинулись по 2 долари і виділили Україні 100 лямів. Це копійки для них, тому "ценности работают". А втрачати мільярди на припинені торгівлі з РФ вони не готові і тут "ценности уже не работают"
Среди них большинство составляют женщины - 67%, тогда как на остальные 33% приходятся мужчины. И это при том, что с начала введения военного положения в Украине, мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну.
А дітей 1% виходить. Чи вони 3-річного хлопчика і 70-річного діда зарахували до "мужчин призывного возраста"?
Украинцы настолько суровы что в глазах испанцев это так и есть
alfredhaos написав:Да, и ждать чего-то от европейских стран не стоит, все таки декларация ценностей и их выполнение - это разные вещи, учитывая прошлое этих стран Все таки история играет ключевую роль во всех процессах и поведение стран в текущей ситуации довольно легко объяснить, есть и исключения, но мало. Страны, которые боролись и за свою независимость - они готовы поддержать нас, но бывшие колонизаторы Африки - не совсем
Тому що "декларация ценностей" це лапша для лохів. Вони скинулись по долару і виділили 50 лямів голодуючим Африки. Скинулись по 2 долари і виділили Україні 100 лямів. Це копійки для них, тому "ценности работают". А втрачати мільярди на припинені торгівлі з РФ вони не готові і тут "ценности уже не работают"
Верно. Как Кулеба сказал - Украине за месяц 1 миллиард евро помощи и одновременно 30 миллиардов путину в месяц за газ
alfredhaos написав:Да, и ждать чего-то от европейских стран не стоит, все таки декларация ценностей и их выполнение - это разные вещи, учитывая прошлое этих стран
Трамп не даремно обурювався рівнем військових витрат ЄС. Не має в Європі надлишків зброї, а ослабити свою обороноздатність теж ніхто не хоче. Раша теж побирається по всьому світу, у таких саме фріків, як сама, і майже нічого не може знайти. Після розвалу Совка світ розслабився, значні запаси є тільки старої зброї.