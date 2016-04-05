andrijk777 написав:А ви думаєте 24.02 путін цього не знав? Знав, звичайно. Не такий вже путін ідіот, як це виглядало після першого місяця війни.
Саме такий, як виглядає. Тільки ідіот міг повіріти власній пропаганді і почати відкриту агресію проти сусідньої країни. Війна може затягнутись на роки, але він стратегічно програв війну вже через три дні, як гітлер через два тижні, проти союзу. Не треба лізти на ті території, де тебе не підримують, бо програєш. Він повторив цю помилку гітлера, повіривши пропаганді, за що раша дорого заплатила і заплатить.
andrijk777 написав:А ви думаєте 24.02 путін цього не знав? Знав, звичайно. Не такий вже путін ідіот, як це виглядало після першого місяця війни.
Саме такий, як виглядає. Тільки ідіот міг повіріти власній пропаганді і почати відкриту агресію проти сусідньої країни. Війна може затягнутись на роки, але він стратегічно програв війну вже через три дні, як гітлер через два тижні, проти союзу. Не треба лізти на ті території, де тебе не підримують, бо програєш. Він повторив цю помилку гітлера, повіривши пропаганді, за що раша дорого заплатила і заплатить.
Поки що(на сьогодні) він ніякої помилки Гітлера не повторив, територію РФ він розширив. А це головне для нього. Тому на вашу(і інших) суб'єктивну думку він стратегічно програв. Для інших він стратегічно виграв - розширив територію РФ. "Війна може затягнутись на роки" - так це ще краще. Ніяких нових виборів. Навіть Навального можна випустити. Ворожа Україна буде слабнути, населення України буде валити на Захід(може ні?), промисловість буде помаленьку знищуватись і прямо(ракетами) і опосередковано(інвестори біжать). А населення РФ буде бідніти - так плювати йому на це.
lapay написав:Трамп не даремно обурювався рівнем військових витрат ЄС. Не має в Європі надлишків зброї, а ослабити свою обороноздатність теж ніхто не хоче
США могли б дати необмежено свою. І давно. Артилеристи опановують буксируєму чужу арту за 2 дні. САУ-шку за тиждень. Літаки і гелікоптери б за місяць освоїли, якби пілотів взяли на базу США і "покатали". Після наших "дубових" машин "іномарки" засвоюються швидко, доведено Airbus-ами, га яких літає вже ролі на силовіків України. Не було б проблем і з Апачами. Там вся нова техніка створюється "під пілота", а не переламати навички пілота кожен раз під нову техніку.
Взагалі-то сумно, плять. Питання наявності резервної армії, "армії західняків-правобережників" знову встало в повний зріст. Не ховайтесь і не ховайте своїх дітей. Нікому не вийде сховатись. Відловлять Просто не віддавайте як на м'ясо, віддавайте у військові ВНЗ , там хай за півроку (сержант) , або на рік-другий (офіцер) , але чомусь навчать. А шанси вижити і принести користь стрімко виростуть.
andrijk777 написав:А ви думаєте 24.02 путін цього не знав? Знав, звичайно. Не такий вже путін ідіот, як це виглядало після першого місяця війни.
Саме такий, як виглядає. Тільки ідіот міг повіріти власній пропаганді і почати відкриту агресію проти сусідньої країни. Війна може затягнутись на роки, але він стратегічно програв війну вже через три дні, як гітлер через два тижні, проти союзу. Не треба лізти на ті території, де тебе не підримують, бо програєш. Він повторив цю помилку гітлера, повіривши пропаганді, за що раша дорого заплатила і заплатить.
По этому поводу, хороший комментарий от Пономарёва рекомендую:
— Я думаю, что он абсолютно точно понимает реальное состояние дел. И ему плевать. Российское общество вообще не видит потерь. И я понял, почему так происходит.
Российская армия сейчас имеет ярко выраженный классовый характер, — она состоит в основном из представителей маленьких городков и сел, представителей национальных республик, представителей бедноты. Гибнут выходцы из тех территорий, где плотность населения низкая. Грубо говоря, пришла похоронка в одно село, а соседние не узнали об этом. Если бы подобное происходило в крупных городах, — Москве, Питере, Новосибирске, Екатеринбурге, — случился бы скандал. Но из таких городов вообще практически нет воюющих.
Также россиянам вдолбили, что в Украине гибнут только профессиональные военные. А общество думает: ок, это их работа, они изначально подписывались. А это иной порог чувствительности. .............
andrijk777 написав:Війна може затягнутись на роки" - так це ще краще. Ніяких нових виборів. Навіть Навального можна випустити. Ворожа Україна буде слабнути, населення України буде валити на Захід(може ні?), промисловість буде помаленьку знищуватись і прямо(ракетами) і опосередковано(інвестори біжать). А населення РФ буде бідніти - так плювати йому на це
Вона перейде, з активного формату, в партизанський режим. Перемир'я буде, раша вже запускає своїх західних агентів, щоб тисли на Україну. З перемир'ям можуть зупинитись і ракетні обстріли. Проблема в тому, що за путіна ця війна не може зупинитись, після може, хоча ми можемо втратити деякі території де факто.
vitaliian написав:Среди них большинство составляют женщины - 67%, тогда как на остальные 33% приходятся мужчины. И это при том, что с начала введения военного положения в Украине, мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну.
А дітей 1% виходить. Чи вони 3-річного хлопчика і 70-річного діда зарахували до "мужчин призывного возраста"?
Украинцы настолько суровы что в глазах испанцев это так и есть
Зрозуміло, що непрацездатних 52 тис. А це і понад 64 і до 15 років. А скільки саме дітей не ясно. 15-18 - вже працездатний вік по міжнародних мірках. А в середньому серед біженців 40% діти. Зараз вже низка країн ЄС з червня перестане надавати безкоштовний проїзд для українських біженців. В європейських ЗМІ все менше про Україну, явно "втомились".
Hotab написав:США могли б дати необмежено свою. І давно. Артилеристи опановують буксируєму чужу арту за 2 дні. САУ-шку за тиждень. Літаки і гелікоптери б за місяць освоїли, якби пілотів взяли на базу США і "покатали". Після наших "дубових" машин "іномарки" засвоюються швидко, доведено Airbus-ами, га яких літає вже ролі на силовіків України. Не було б проблем і з Апачами. Там вся нова техніка створюється "під пілота", а не переламати навички пілота кожен раз під нову техніку.
США резервують зброю для Тайваня, перед яким він має військове зобов'язання, на відміну від України, і рубка там буде більша, бо китай дуууже велика раша. Вони нам дали достатньо зброї ближнього бою, для партизанської боротьби. Тайвань важливіший для США, хоча, в принципі, можна було б збільшити виробництво. Було б політичне рішення.