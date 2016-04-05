andrijk777 написав:Поки що(на сьогодні) він ніякої помилки Гітлера не повторив, територію РФ він розширив. А це головне для нього. Тому на вашу(і інших) суб'єктивну думку він стратегічно програв.
На эту тему как раз пускают сопли демократы ориентированные на Европу (те что против войны) Цитата с полувражеского канала.
Некогда влиятельный, а ныне сильно переоцененный старец, многие годы почитавшийся в Кремле как гуру, решил спровоцировать дискуссию, которая давно тлела в андеграунде европейской политики, но которую другие не решались вытащить наверх. Он нарушил обет молчания вокруг темы территориальных уступок в обмен на мир или на перемирие в Украине, упоминать которую стало так же неприлично, как признаваться в дурной болезни. Ну что ж, дедушка старый – ему все равно. Конечно, можно сломать дюжину копий о его седую голову, но хорошо бы еще и ответить по существу, причем не в этических категориях, а симметрично, то есть политически. Это непросто, и лично у меня уверенного ответа на вопрос, прав ли старик или просто сошел с ума, нет. Я вижу две проблемы. Первая проблема – оценка истинных намерений Путина и России. Есть две гипотезы: Путин – это Гитлер и Путин – это Брежнев. Аргументы есть и в пользу одной, и в пользу другой. Но доказать ни ту, ни другую эмпирически не представляется возможным, так или иначе – это вопрос веры. Сорос верит, что он – Гитлер, а Киссинджер верит, что он – Брежнев (тем, кому Брежнев кажется «вегетарианцем», стоит напомнить про Прагу и Кабул, но все-таки не Гитлер), и вместе им не сойтись. Разница же большая. Попытка договориться с Гитлером окончилась мировой войной, а достижение соглашения с Брежневым ее предотвратило. У меня нет своего сложившегося мнения. Пока слушаешь Путина, думаешь – Брежнев. Почитаешь Патрушева, понимаешь – нет, не он. Невозможность ответить на этот вопрос с математической точностью оставляет большое поле для оправдания самых разных стратегий. Вторая проблема – несамостоятельность Украины в вопросах войны и мира. Способность Украины сдерживать русскую агрессию сейчас в значительной степени зависит от западной финансовой помощи и главное – от поставок вооружений. При отсутствии последних – военное поражение Украины выглядит как весьма вероятная опция; при полном удовлетворении всех ее запросов, включая поставки тяжелых вооружений, – весьма вероятным выглядит военное поражение России. Однако во втором случае практически очень сложно предотвратить перенос боевых действий на территорию России и, как следствие, применение Россией ядерного оружия, причем не только против Украины, но и против тех, кто снабжает ее оружием, что означало бы начало глобальной войны. Не оглядываться на такой сценарий Запад не может. Киссинджер, кстати, обращается не к Украине, а только к Западу. Понимая и адекватно оценивая угрозу, Запад «регулирует» военный темперамент Украины, поставляя ей столько вооружений, сколько необходимо, чтобы она не проиграла, но меньше, чем нужно для ее победы. Таким образом, Запад выбирает сценарий длительной, возможно - многолетней войны, в которой Украине отведена роль волнореза, разбивающего русский девятый вал. То есть Украина должна перемалывать русскую армию в изнурительной войне до тех пор, пока Россия не свалится в революцию (что является чисто гипотетической, умозрительной опцией, хотя совсем не исключено). Естественным образом возникает вопрос – готова ли Украина к этой роли? Если да – нет проблем. Но если нет – какой может быть back up план? Не исключено - тот, о котором говорит Киссинджер. Он просто пропускает промежуточные стадии (простительный для его возраста склероз ) и сразу выводит на конечный результат. Дилемма выглядит так. Если Запад дает Украине тяжелые вооружения, то план Киссинджера не актуален – тогда более актуален план строительства бомбоубежищ по всей Европе. Если же Запад промямлит и тяжелых вооружений не даст, то у Украины будет выбор: стать вечным непотопляемым авианосцем Европы и вести многолетнюю бесконечную войну без шансов на быструю победу, сжигая в этой топке людские и материальные ресурсы, либо принять-таки план Киссинджера и отдать часть территорий в обмен на перемирие.
Далее либо Путин окажется Гитлером, и перемирие обернется через некоторое время новой войной, но уже ядерной, либо Путин окажется Брежневым, и Украина купит-таки передышку, воспользовавшись которой мирно дотянет до смены режима в России, после чего отыграет свое, как это сделала сама Россия, разорвавшая Брестское соглашение после революции в Германии. Так как мы не можем эмпирически установить, кто же Путин на самом деле, то вопрос об адекватности предложений Киссинджера остается открытым…)
В Пастухов
примерно такие измышления мучают их светлые головы.
andrijk777 написав:Війна може затягнутись на роки" - так це ще краще. Ніяких нових виборів. Навіть Навального можна випустити. Ворожа Україна буде слабнути, населення України буде валити на Захід(може ні?), промисловість буде помаленьку знищуватись і прямо(ракетами) і опосередковано(інвестори біжать). А населення РФ буде бідніти - так плювати йому на це
Вона перейде, з активного формату, в партизанський режим. Перемир'я буде, раша вже запускає своїх західних агентів, щоб тисли на Україну. З перемир'ям можуть зупинитись і ракетні обстріли. Проблема в тому, що за путіна ця війна не може зупинитись, після може, хоча ми можемо втратити деякі території де факто.
Такий варіант це взагалі катастрофа для України. Якщо завтра буде перемир'я, то через рік-два-три РФ знову нападе. "Переварить" захоплені після 24.02 території, очухається від санкцій і через рік-два-три нападе знову. Ось по наших свіжовідбудованих дорогах і мостах попруть нові БТГ РФ.
Польща зобов’яже 700 українських біженців повернути соціальні виплати 700 українців, які вирішили повернутися в Україну, але не повідомили про це польське управління соціального страхування (ZUS), будуть змушені повернути соціальні виплати, які вони отримали перебуваючи поза межами Польщі. Про це повідомляє польське інформагентство RMF24.
Як повідомляється, більшість біженців оформила в Польщі допомогу по догляду за дитиною «500+». Цю допомогу виплачують щомісяця в розмірі 500 злотих на кожну дитину.
Водночас в управлінні соціального страхування повідомили про 700 випадків, коли українські громадяни вже перебували вдома, а їм надійшов черговий транш соціальних виплат з Польщі. Річ у тому, що Державна організація, яка відповідає за питання соціального страхування, має доступ до системи прикордонного контролю, а тому отримувала дані коли громадянин України, який перебуває у Польщі, перетнув польсько-український кордон. Тепер таких людей зобов'яжуть повернути отримані кошти. https://zaxid.net/polshha_zobovyazhe_70 ... i_n1543454
andrijk777 написав:А ви думаєте 24.02 путін цього не знав? Знав, звичайно. Не такий вже путін ідіот, як це виглядало після першого місяця війни.
Саме такий, як виглядає. Тільки ідіот міг повіріти власній пропаганді і почати відкриту агресію проти сусідньої країни. Війна може затягнутись на роки, але він стратегічно програв війну вже через три дні, як гітлер через два тижні, проти союзу. Не треба лізти на ті території, де тебе не підримують, бо програєш. Він повторив цю помилку гітлера, повіривши пропаганді, за що раша дорого заплатила і заплатить.
Поки що(на сьогодні) він ніякої помилки Гітлера не повторив, територію РФ він розширив. А це головне для нього. Тому на вашу(і інших) суб'єктивну думку він стратегічно програв. Для інших він стратегічно виграв - розширив територію РФ. "Війна може затягнутись на роки" - так це ще краще. Ніяких нових виборів. Навіть Навального можна випустити. Ворожа Україна буде слабнути, населення України буде валити на Захід(може ні?), промисловість буде помаленьку знищуватись і прямо(ракетами) і опосередковано(інвестори біжать). А населення РФ буде бідніти - так плювати йому на це.
Гитлер тоже расширил свои территории в 42-43. в 45 это ему не помогло.
кто эти инши, для кого он выиграл? население? так ему пофиг, что население думает, пропагандоны озвучат все правильно.
он проиграл стратегически, убедив весь мир в своей невменяемости. Запад понимает, что никакие дешевые энергоносители не нужны, если время от времени придурок трясет ядерной дубинкой.
Рашу цивилизованный мир дожмет в любом случае, пока у них не будет чем нападать. нефть в обмен на продовольствие - вот ее будущее. и это всех устроит
скоротити до мінімуму чинушів, врізати з/п усім від голови сільради і до припиздента, зняти надбавки головам і членам усіляких наглядових рад, усіх держпідприємств/банків, і не потрібно нічого друкувати .
садовий-гнида виписує своїм сраколизам у мерії 100-тисячні премії, штат міськради роздув до майже 1900 чол!
andrijk777 написав:Поки що(на сьогодні) він ніякої помилки Гітлера не повторив, територію РФ він розширив. А це головне для нього. Тому на вашу(і інших) суб'єктивну думку він стратегічно програв.
На эту тему как раз пускают сопли демократы ориентированные на Европу (те что против войны) Цитата с полувражеского канала.
Некогда влиятельный, а ныне сильно переоцененный старец, многие годы почитавшийся в Кремле как гуру, решил спровоцировать дискуссию, которая давно тлела в андеграунде европейской политики, но которую другие не решались вытащить наверх. Он нарушил обет молчания вокруг темы территориальных уступок в обмен на мир или на перемирие в Украине, упоминать которую стало так же неприлично, как признаваться в дурной болезни. Ну что ж, дедушка старый – ему все равно. Конечно, можно сломать дюжину копий о его седую голову, но хорошо бы еще и ответить по существу, причем не в этических категориях, а симметрично, то есть политически. Это непросто, и лично у меня уверенного ответа на вопрос, прав ли старик или просто сошел с ума, нет. Я вижу две проблемы. Первая проблема – оценка истинных намерений Путина и России. Есть две гипотезы: Путин – это Гитлер и Путин – это Брежнев. Аргументы есть и в пользу одной, и в пользу другой. Но доказать ни ту, ни другую эмпирически не представляется возможным, так или иначе – это вопрос веры. Сорос верит, что он – Гитлер, а Киссинджер верит, что он – Брежнев (тем, кому Брежнев кажется «вегетарианцем», стоит напомнить про Прагу и Кабул, но все-таки не Гитлер), и вместе им не сойтись. Разница же большая. Попытка договориться с Гитлером окончилась мировой войной, а достижение соглашения с Брежневым ее предотвратило. У меня нет своего сложившегося мнения. Пока слушаешь Путина, думаешь – Брежнев. Почитаешь Патрушева, понимаешь – нет, не он. Невозможность ответить на этот вопрос с математической точностью оставляет большое поле для оправдания самых разных стратегий. Вторая проблема – несамостоятельность Украины в вопросах войны и мира. Способность Украины сдерживать русскую агрессию сейчас в значительной степени зависит от западной финансовой помощи и главное – от поставок вооружений. При отсутствии последних – военное поражение Украины выглядит как весьма вероятная опция; при полном удовлетворении всех ее запросов, включая поставки тяжелых вооружений, – весьма вероятным выглядит военное поражение России. Однако во втором случае практически очень сложно предотвратить перенос боевых действий на территорию России и, как следствие, применение Россией ядерного оружия, причем не только против Украины, но и против тех, кто снабжает ее оружием, что означало бы начало глобальной войны. Не оглядываться на такой сценарий Запад не может. Киссинджер, кстати, обращается не к Украине, а только к Западу. Понимая и адекватно оценивая угрозу, Запад «регулирует» военный темперамент Украины, поставляя ей столько вооружений, сколько необходимо, чтобы она не проиграла, но меньше, чем нужно для ее победы. Таким образом, Запад выбирает сценарий длительной, возможно - многолетней войны, в которой Украине отведена роль волнореза, разбивающего русский девятый вал. То есть Украина должна перемалывать русскую армию в изнурительной войне до тех пор, пока Россия не свалится в революцию (что является чисто гипотетической, умозрительной опцией, хотя совсем не исключено). Естественным образом возникает вопрос – готова ли Украина к этой роли? Если да – нет проблем. Но если нет – какой может быть back up план? Не исключено - тот, о котором говорит Киссинджер. Он просто пропускает промежуточные стадии (простительный для его возраста склероз ) и сразу выводит на конечный результат. Дилемма выглядит так. Если Запад дает Украине тяжелые вооружения, то план Киссинджера не актуален – тогда более актуален план строительства бомбоубежищ по всей Европе. Если же Запад промямлит и тяжелых вооружений не даст, то у Украины будет выбор: стать вечным непотопляемым авианосцем Европы и вести многолетнюю бесконечную войну без шансов на быструю победу, сжигая в этой топке людские и материальные ресурсы, либо принять-таки план Киссинджера и отдать часть территорий в обмен на перемирие.
Далее либо Путин окажется Гитлером, и перемирие обернется через некоторое время новой войной, но уже ядерной, либо Путин окажется Брежневым, и Украина купит-таки передышку, воспользовавшись которой мирно дотянет до смены режима в России, после чего отыграет свое, как это сделала сама Россия, разорвавшая Брестское соглашение после революции в Германии. Так как мы не можем эмпирически установить, кто же Путин на самом деле, то вопрос об адекватности предложений Киссинджера остается открытым…)
В Пастухов
примерно такие измышления мучают их светлые головы.
Там не вірно поставлене питання.
РФ володіє сушею в 16% чи скільки там відсотків Землі, при населенні трохи більше 1%.
Наразі активна фаза агресії вже має наслідки як громадянська війна в Шрі-Ланці. Також очікується, що 2 млрд. населення відчують нестачу продуктів харчування, і біля 40 млн. населення Землі помре від голоду.
Тобто РФ має сильний вплив і хоче це зафіксувати офіційно в міжнародних відносинах, бути "партнером" а не "ізгоєм" у міжнародній політиці, до думки якого прислуховуються, а не посилають лісом.
В цьому плані РФ якраз і ставить питання свого існування як супер держави, як СРСР, а не Північної Снігерії.
Так що "гра по крупному" попереду. Дороге паливо, брак продовольства (цього року очікується його скорочення на 20% у світі). Як наслідок громадянські війни, всякі "арабські/мусульманські весни" в Єгипеті/Пакистані/Туреччині/Сирії/... в країнах Африки та Латинської Америки.
Не перемикайтесь, буде цікаво в найближчі роки.
Як каже одне китайське прокляття: «Щоб ти жив у часи змін».
andrijk777 написав:Війна може затягнутись на роки" - так це ще краще. Ніяких нових виборів. Навіть Навального можна випустити. Ворожа Україна буде слабнути, населення України буде валити на Захід(може ні?), промисловість буде помаленьку знищуватись і прямо(ракетами) і опосередковано(інвестори біжать). А населення РФ буде бідніти - так плювати йому на це
Вона перейде, з активного формату, в партизанський режим. Перемир'я буде, раша вже запускає своїх західних агентів, щоб тисли на Україну. З перемир'ям можуть зупинитись і ракетні обстріли. Проблема в тому, що за путіна ця війна не може зупинитись, після може, хоча ми можемо втратити деякі території де факто.
Такий варіант це взагалі катастрофа для України. Якщо завтра буде перемир'я, то через рік-два-три РФ знову нападе. "Переварить" захоплені після 24.02 території, очухається від санкцій і через рік-два-три нападе знову. Ось по наших свіжовідбудованих дорогах і мостах попруть нові БТГ РФ.
Для чого нападати? Чому не нападає на Грузію? Може ж?! Яка ціль? Що воно дає владі РФ? Які козирі в геополітиці?
andrijk777 написав:Поки що(на сьогодні) він ніякої помилки Гітлера не повторив, територію РФ він розширив. А це головне для нього. Тому на вашу(і інших) суб'єктивну думку він стратегічно програв.
На эту тему как раз пускают сопли демократы ориентированные на Европу (те что против войны) примерно такие измышления мучают их светлые головы.
Я нічого не "измышляю" і не пускаю соплі. Я констатую факт. За всіх часів і народів факт переможця/переможеного у війні визначався просто - захопив територію - виграв війну, втратив - програв. Я люблю аналізувати факти, а ви продовжуйте займатись філософією чи самозаспокоєнням дальше.