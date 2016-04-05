andrijk777 написав:Такий варіант це взагалі катастрофа для України. Якщо завтра буде перемир'я, то через рік-два-три РФ знову нападе. "Переварить" захоплені після 24.02 території, очухається від санкцій і через рік-два-три нападе знову. Ось по наших свіжовідбудованих дорогах і мостах попруть нові БТГ РФ
А якщо не буде перемир'я, то не нападе? Мабудь, доведеться наші військові заводи і склади відновлювати в Польщі, і заморожені резерви раші витрачати на тисячі крилатих ракет, щоб фюрер заспокоївся. Ізраїль сам відстояв свою незалежність, своєю збоєю, а не клянчив її у всього світу.
alfredhaos написав:Вот так читаешь эту ветку и понимаешь, что победа для Украины - это то, что большая часть не поедет в гулаг
Вы очень выборочно читаете тех, кто исподволь подводит к мысли, что пора сдаваться. у многих совсем другое мнение.
Это намёк на то, что: Российские оккупанты убивают без разбора, тех, кто выжил - уже порядка двух миллионов украинцев вывезено, с оккупированных территорий в Гулаг. Остальным раздают рифляндские паспорта и гонят впереди себя дальше захватывать Украину. Это не "Гулаг" - это на порядок страшнее, где нет альтернативы.
https://bastion.tv/rosijski-okupanti-ma ... ini_n47436 «Херсонська область. Геноцид триває. Сьогодні в телефонному режимі спілкувалися з тими, хто залишив тимчасово окуповану росією Херсонщину. Люди виїхали з сіл 2 тижні тому за величезні гроші й не були розстріляні росіянами тільки через те, що їм просто пощастило.
Сказати, що люди пригнічені й багато чого бачили з того, що хочеться забути й ніколи не згадувати – це нічого не сказати. Тим більше, що вони в котрий раз переповідали побачене та скоєне росіянами у Херсонській області (після евакуації люди написали заяви в поліцію). Власне саме про це піде мова далі. Проте прізвищ не буде, поки тривають слідчі дії.
Якщо коротко: росіяни свідомо винищують жіноче населення в області! Саме тý частину, яка може мати дітей. Так, це робиться в основному у селах, але не тому, що поки немає відмашки робити те саме у містах. Причина в іншому – у селах менше проблем і менше розголосу, або взагалі немає.
Жінки просто зникають і їх не знаходять у більшості випадків. Тому що не шукають. Дійшло до того, що частина жінок і дівчат видаляють сторінки з Instagram, щоби не стати майбутньою жертвою (кацапи люблять ловити жертв, використовуючи соцмережі)!
Що далі? – Думаємо, неважко здогадатися: зґвалтування, тортури, смерть. Кінець історії. Власно у зв'язку з вище наведеним, частина дівчат і жінок свідомо не користуються косметикою та вдягаються у найбільш негарні речі, щоби не пропасти без вісті (це хоч трохи зменшує шанси потрапити до лап росіян).
Педофілія також трапляється. Люди бояться залишати дітей без догляду і на вулиці, у дворах. Так, в основному жертвами росіян стають дівчата, проте і хлопчиками теж не гребують, а потім вбивають. Мешканці Херсонщини стверджують, що росіяни свідомо знищують жінок! Різниця між рашистами, більшовиками та нацистами, станом на сьогодні, тільки у тому, що немає печей і газових камер.
Трупів жінок селах настільки багато, що навіть ґауляйтер Сальдо скаржився російським кремлівським кураторам на те, що кацапи "нє акуратниє": прикопують тіла неглибоко і тому зґвалтованих і закатованих дівчат часто знаходять місцеві жителі.
Епілог. Фактично, відбувається свідоме знищення нашої нації у "кращих традиціях" Гітлера-Сталіна. Той, хто цього не розуміє чи хоче домовитися з рашистами, – уже мертвий, або прямує на зустріч смерті».
Альтернативы всестороннему противостоянию с Агрессором и пятой колонной - НЕТ. Слова приписанные Нестор Ивановичу Махно я, сегодня, уже приводил.(кого бить)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 26 тра, 2022 17:13, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Поки що(на сьогодні) він ніякої помилки Гітлера не повторив, територію РФ він розширив. А це головне для нього. Тому на вашу(і інших) суб'єктивну думку він стратегічно програв.
На эту тему как раз пускают сопли демократы ориентированные на Европу (те что против войны) примерно такие измышления мучают их светлые головы.
Я нічого не "измышляю" і не пускаю соплі. Я констатую факт. За всіх часів і народів факт переможця/переможеного у війні визначався просто - захопив територію - виграв війну, втратив - програв. Я люблю аналізувати факти, а ви продовжуйте займатись філософією чи самозаспокоєнням дальше.
Гитлер в 1941-1942 тоже много чего захватил А в 1945 году отравился
andrijk777 написав:Поки що(на сьогодні) він ніякої помилки Гітлера не повторив, територію РФ він розширив. А це головне для нього. Тому на вашу(і інших) суб'єктивну думку він стратегічно програв.
На эту тему как раз пускают сопли демократы ориентированные на Европу (те что против войны) примерно такие измышления мучают их светлые головы.
Я нічого не "измышляю" і не пускаю соплі. Я констатую факт. За всіх часів і народів факт переможця/переможеного у війні визначався просто - захопив територію - виграв війну, втратив - програв. Я люблю аналізувати факти, а ви продовжуйте займатись філософією чи самозаспокоєнням дальше.
Произошли некоторые изменения в мире, если вы не заметили. сейчас не нужно захватывать территории. точнее нужно тем, кто застрял в первой половине 20 века.
Вариант, что Раша отхватит часть территории есть - это все понимают (но это не значит, что надо перестать бороться). и в чем победа? флаг над разрушенным Мариуполем, Северодонецком, Волновахой, Изюмом? Это потери, а не приобретение. плюс колоссальные экономические потери от санкций - они же никуда не денутся, основные санкции, вгоняющие Рашу обратно в 19 век, никто не снимет.
так что если вы так претендуете на качественный анализ - то вывод один - Раша в любом случае проиграла.
и верю в ЗСУ, которые показали, что могут разрушать все планы Раши!!!
jump написав:За три місяці повномасштабної війни Нацбанк "надрукував" вже 120 мільярдів гривень https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/26/687482/ скоротити до мінімуму чинушів, врізати з/п усім від голови сільради і до припиздента, зняти надбавки головам і членам усіляких наглядових рад, усіх держпідприємств/банків, і не потрібно нічого друкувати .
ЗСУ тільки зарплата десь 70 млрд/міс, одноразові виплати загиблим десь 45 млрд/міс. А ще ж все інше пов'язане з війною потребує дуже немалих коштів.
Shaman написав:Произошли некоторые изменения в мире, если вы не заметили.
открытая поддержка путина стала токсичной, Европе придётся изворачиваться в поиске новых форм "дружбы" с рф, чтобы и не ссориться и Бучу осуждать. Шольц и Макарон так и не приехали на экскурсию.
Європа ще заплатить мільйонами біженців із країн Африки та Азії, які тікатимуть від громадянських війн і голоду, які викликані будуть скороченням бюджету продовольства планети на 20% вже цього року. Тому в ЄС паряться, як заморозити бойові дії і вернутися хоча би до поганого миру.
Не все крутиться навколо проблем України, проблеми набагато глобальніші.