«Херсонська область. Геноцид триває. Сьогодні в телефонному режимі спілкувалися з тими, хто залишив тимчасово окуповану росією Херсонщину. Люди виїхали з сіл 2 тижні тому за величезні гроші й не були розстріляні росіянами тільки через те, що їм просто пощастило.Сказати, що люди пригнічені й багато чого бачили з того, що хочеться забути й ніколи не згадувати – це нічого не сказати. Тим більше, що вони в котрий раз переповідали побачене та скоєне росіянами у Херсонській області (після евакуації люди написали заяви в поліцію). Власне саме про це піде мова далі. Проте прізвищ не буде, поки тривають слідчі дії.Якщо коротко: росіяни свідомо винищують жіноче населення в області! Саме тý частину, яка може мати дітей. Так, це робиться в основному у селах, але не тому, що поки немає відмашки робити те саме у містах. Причина в іншому – у селах менше проблем і менше розголосу, або взагалі немає.Жінки просто зникають і їх не знаходять у більшості випадків. Тому що не шукають. Дійшло до того, що частина жінок і дівчат видаляють сторінки з Instagram, щоби не стати майбутньою жертвою (кацапи люблять ловити жертв, використовуючи соцмережі)!Що далі? – Думаємо, неважко здогадатися: зґвалтування, тортури, смерть. Кінець історії. Власно у зв'язку з вище наведеним, частина дівчат і жінок свідомо не користуються косметикою та вдягаються у найбільш негарні речі, щоби не пропасти без вісті (це хоч трохи зменшує шанси потрапити до лап росіян).Педофілія також трапляється. Люди бояться залишати дітей без догляду і на вулиці, у дворах. Так, в основному жертвами росіян стають дівчата, проте і хлопчиками теж не гребують, а потім вбивають. Мешканці Херсонщини стверджують, що росіяни свідомо знищують жінок! Різниця між рашистами, більшовиками та нацистами, станом на сьогодні, тільки у тому, що немає печей і газових камер.Трупів жінок селах настільки багато, що навіть ґауляйтер Сальдо скаржився російським кремлівським кураторам на те, що кацапи "нє акуратниє": прикопують тіла неглибоко і тому зґвалтованих і закатованих дівчат часто знаходять місцеві жителі.Епілог. Фактично, відбувається свідоме знищення нашої нації у "кращих традиціях" Гітлера-Сталіна. Той, хто цього не розуміє чи хоче домовитися з рашистами, – уже мертвий, або прямує на зустріч смерті».