RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11561157115811591160>
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:21

  pesikot написав:Гитлер в 1941-1942 тоже много чего захватил
А в 1945 году отравился

Так что, анализируй правильно

Абсолютно правильно, але не договорюєш.
В 1941-42 Гітлер воював з СРСР, з США і іншими.
А в 1945 СРСР і США взяли Берлін і розгромили вермахт.
Але.
1.РФ не воює з США(чи іншою топ-державою) і я впевнений(можу помилятись) не буде воювати.
2.Я впевнений(можу помилятись) що Україна не захопить Москву.
Тому жодних аналогій ситуацій 1941(Рейх) і 2022(РФ) я нажаль не бачу.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3612
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:26

  Shaman написав:Произошли некоторые изменения в мире, если вы не заметили.
сейчас не нужно захватывать территории. точнее нужно тем, кто застрял в первой половине 20 века.

Я б посперечався з цим, але в цьому немає змісту тому що путін дійсно "застрял в первой половине 20 века". І не тільки путін, а і 90% москалів.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3612
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ой у лузі червона калина похилилася
Чогось наша славна Україна зажурилася

Что за упаднеческие настроения ?
Libo на вас нет :)

Итак, немного прикину хрен к носу

Те, кто говорят, что Украину готовят к Минску-3 - либо агенты РФ, либо агенты РФ
А кто готовит ?

Франция ? Макрон вряд ли, пойдёт на ещё один срок. Макрону хотелось бы, как Шрёдеру, денег, напоследок своего срока. Но сука, опять нюансы.
Шрёдеру уже перекрыли кислород. Мол, ты с какой стороны. И Шрёдер выбрал правильную сторону

Италия ? Та я вас умоляю. Они хайпанули со своим мнением, но серьёзно ничего делать не будут

Германия ? ооо, тут интереснее. Шольц только стал канцлером и он хотел бы быть им все 4 срока, ну как Меркель, как Шрёдер
Но его уже критикуют за неподдержку Украины

Это расклады
И тут важно, как наша украинская дипломатия всё это обыграет в нашу украинскую пользу
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6763
З нами з: 31.08.09
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:29

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13205
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2020 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:30

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Гитлер в 1941-1942 тоже много чего захватил
А в 1945 году отравился

Так что, анализируй правильно

Абсолютно правильно, але не договорюєш.
В 1941-42 Гітлер воював з СРСР, з США і іншими.
А в 1945 СРСР і США взяли Берлін і розгромили вермахт.
Але.
1.РФ не воює з США(чи іншою топ-державою) і я впевнений(можу помилятись) не буде воювати.
2.Я впевнений(можу помилятись) що Україна не захопить Москву.
Тому жодних аналогій ситуацій 1941(Рейх) і 2022(РФ) я нажаль не бачу.

А они есть

Рейх начал войну против другого государства
РФ начала войну против другого государства

Рейх получил по яйцам
РФ ещё по яйцам не получила, но по зубам уже получила
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6763
З нами з: 31.08.09
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:39

pesikot
А що означає "Украину готовят к Минску-3" по-вашому.
Ось як ви собі це уявляєте?
Припустимо ви Макрон чи Шольц. Ваші дії?
Вони хочуть закінчити війну якомога скоріше, хочуть щоб люди не вмирали - це правда.
Але французи/німці також страдати не повинні. Французи/німці це все-таки ближче до тіла ніж якісь далекі українці.
Що вони мають робити конкретно? Ось що би ви робили на їх місті?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3612
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:41

  andrijk777 написав:pesikot
А що означає "Украину готовят к Минску-3" по-вашому.
Ось як ви собі це уявляєте?
Припустимо ви Макрон чи Шольц. Ваші дії?
Вони хочуть закінчити війну якомога скоріше, хочуть щоб люди не вмирали - це правда.
Але французи/німці також страдати не повинні. Французи/німці це все-таки ближче до тіла ніж якісь далекі українці.
Що вони мають робити конкретно? Ось що би ви робили на їх місті?

Слухав би виборців. Демократія ж. Можуть потім забрати мандат(и).
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29052
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1408 раз.
Подякували: 2509 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:43

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 26 тра, 2022 17:47, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13205
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2020 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:45

  andrijk777 написав:pesikot
А що означає "Украину готовят к Минску-3" по-вашому.
Ось як ви собі це уявляєте?
Припустимо ви Макрон чи Шольц. Ваші дії?
Вони хочуть закінчити війну якомога скоріше, хочуть щоб люди не вмирали - це правда.
Але французи/німці також страдати не повинні. Французи/німці це все-таки ближче до тіла ніж якісь далекі українці.
Що вони мають робити конкретно? Ось що би ви робили на їх місті?

Это у тебя всё пропало ... поэтому
Вопросы у меня к тебе

У тебя стресс ? У тебя депрессия ?
Ти виснажений ?

Ты должен ответить на мои вопросы, тогда будут мои ответы
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6763
З нами з: 31.08.09
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:47

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Війна може затягнутись на роки" - так це ще краще. Ніяких нових виборів. Навіть Навального можна випустити. Ворожа Україна буде слабнути, населення України буде валити на Захід(може ні?), промисловість буде помаленьку знищуватись і прямо(ракетами) і опосередковано(інвестори біжать). А населення РФ буде бідніти - так плювати йому на це

Вона перейде, з активного формату, в партизанський режим. Перемир'я буде, раша вже запускає своїх західних агентів, щоб тисли на Україну. З перемир'ям можуть зупинитись і ракетні обстріли.
Проблема в тому, що за путіна ця війна не може зупинитись, після може, хоча ми можемо втратити деякі території де факто.


зачем такое перемирие какой-то минск-3 если мы потеряем море,порты и 20 процентов территории. Как мы это всё потянем потом-там линия разграничения будет в десять раз протяжённей днрлнр до 24.02. И они же будут постоянно провоцировать и стрелять всё равно,им веры никакой
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 945
З нами з: 20.01.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11561157115811591160>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95519
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 452638
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3003
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.