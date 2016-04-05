pesikot написав:Гитлер в 1941-1942 тоже много чего захватил А в 1945 году отравился
Так что, анализируй правильно
Абсолютно правильно, але не договорюєш. В 1941-42 Гітлер воював з СРСР, з США і іншими. А в 1945 СРСР і США взяли Берлін і розгромили вермахт. Але. 1.РФ не воює з США(чи іншою топ-державою) і я впевнений(можу помилятись) не буде воювати. 2.Я впевнений(можу помилятись) що Україна не захопить Москву. Тому жодних аналогій ситуацій 1941(Рейх) і 2022(РФ) я нажаль не бачу.
Ой у лузі червона калина похилилася Чогось наша славна Україна зажурилася
Что за упаднеческие настроения ? Libo на вас нет
Итак, немного прикину хрен к носу
Те, кто говорят, что Украину готовят к Минску-3 - либо агенты РФ, либо агенты РФ А кто готовит ?
Франция ? Макрон вряд ли, пойдёт на ещё один срок. Макрону хотелось бы, как Шрёдеру, денег, напоследок своего срока. Но сука, опять нюансы. Шрёдеру уже перекрыли кислород. Мол, ты с какой стороны. И Шрёдер выбрал правильную сторону
Италия ? Та я вас умоляю. Они хайпанули со своим мнением, но серьёзно ничего делать не будут
Германия ? ооо, тут интереснее. Шольц только стал канцлером и он хотел бы быть им все 4 срока, ну как Меркель, как Шрёдер Но его уже критикуют за неподдержку Украины
Это расклады И тут важно, как наша украинская дипломатия всё это обыграет в нашу украинскую пользу
pesikot написав:Гитлер в 1941-1942 тоже много чего захватил А в 1945 году отравился
Так что, анализируй правильно
Абсолютно правильно, але не договорюєш. В 1941-42 Гітлер воював з СРСР, з США і іншими. А в 1945 СРСР і США взяли Берлін і розгромили вермахт. Але. 1.РФ не воює з США(чи іншою топ-державою) і я впевнений(можу помилятись) не буде воювати. 2.Я впевнений(можу помилятись) що Україна не захопить Москву. Тому жодних аналогій ситуацій 1941(Рейх) і 2022(РФ) я нажаль не бачу.
А они есть
Рейх начал войну против другого государства РФ начала войну против другого государства
Рейх получил по яйцам РФ ещё по яйцам не получила, но по зубам уже получила
pesikot А що означає "Украину готовят к Минску-3" по-вашому. Ось як ви собі це уявляєте? Припустимо ви Макрон чи Шольц. Ваші дії? Вони хочуть закінчити війну якомога скоріше, хочуть щоб люди не вмирали - це правда. Але французи/німці також страдати не повинні. Французи/німці це все-таки ближче до тіла ніж якісь далекі українці. Що вони мають робити конкретно? Ось що би ви робили на їх місті?
andrijk777 написав:pesikot А що означає "Украину готовят к Минску-3" по-вашому. Ось як ви собі це уявляєте? Припустимо ви Макрон чи Шольц. Ваші дії? Вони хочуть закінчити війну якомога скоріше, хочуть щоб люди не вмирали - це правда. Але французи/німці також страдати не повинні. Французи/німці це все-таки ближче до тіла ніж якісь далекі українці. Що вони мають робити конкретно? Ось що би ви робили на їх місті?
Слухав би виборців. Демократія ж. Можуть потім забрати мандат(и).
andrijk777 написав:pesikot А що означає "Украину готовят к Минску-3" по-вашому. Ось як ви собі це уявляєте? Припустимо ви Макрон чи Шольц. Ваші дії? Вони хочуть закінчити війну якомога скоріше, хочуть щоб люди не вмирали - це правда. Але французи/німці також страдати не повинні. Французи/німці це все-таки ближче до тіла ніж якісь далекі українці. Що вони мають робити конкретно? Ось що би ви робили на їх місті?
Это у тебя всё пропало ... поэтому Вопросы у меня к тебе
У тебя стресс ? У тебя депрессия ? Ти виснажений ?
Ты должен ответить на мои вопросы, тогда будут мои ответы
andrijk777 написав:Війна може затягнутись на роки" - так це ще краще. Ніяких нових виборів. Навіть Навального можна випустити. Ворожа Україна буде слабнути, населення України буде валити на Захід(може ні?), промисловість буде помаленьку знищуватись і прямо(ракетами) і опосередковано(інвестори біжать). А населення РФ буде бідніти - так плювати йому на це
Вона перейде, з активного формату, в партизанський режим. Перемир'я буде, раша вже запускає своїх західних агентів, щоб тисли на Україну. З перемир'ям можуть зупинитись і ракетні обстріли. Проблема в тому, що за путіна ця війна не може зупинитись, після може, хоча ми можемо втратити деякі території де факто.
зачем такое перемирие какой-то минск-3 если мы потеряем море,порты и 20 процентов территории. Как мы это всё потянем потом-там линия разграничения будет в десять раз протяжённей днрлнр до 24.02. И они же будут постоянно провоцировать и стрелять всё равно,им веры никакой