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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1157115811591160>
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:52

Гитлер тоже расширил свои территории в 42-43. в 45 это ему не помогло.

кто эти инши, для кого он выиграл? население? так ему пофиг, что население думает, пропагандоны озвучат все правильно.

он проиграл стратегически, убедив весь мир в своей невменяемости. Запад понимает, что никакие дешевые энергоносители не нужны, если время от времени придурок трясет ядерной дубинкой.

Рашу цивилизованный мир дожмет в любом случае, пока у них не будет чем нападать.
нефть в обмен на продовольствие - вот ее будущее. и это всех устроит ;)[/quote]


моё мнение Гитлер не тот пример. Против Гитлера был весь мир и у него газ с нефтью не покупали.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:56

  konstantin kirovograd написав:моё мнение Гитлер не тот пример. Против Гитлера был весь мир и у него газ с нефтью не покупали.

Весь ? Может стоит почитать, сколько было союзников у Гитлера
Как и у Путлера
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Жен мобилизованных луганчан объявили изменницами родины. Их хотят закрыть на 20 лет


Свобода слова по-российски
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:58

  Kudrjavuy написав:
  alex_dvornichenko написав:
  Kudrjavuy написав:Это для тех, кто "не в танке".

Украинцы всегда между внутренними противоречиями и внешней угрозой как между капелек лавировали, а вы точно из за поребрика, раз этого не понимаете. как в 14 этого не понимали так и в 22 не понимаете. У нас вся внутренняя грызня приобретает критический характер только в мирное время.

Для тех, "кто в танке":
Пройдите по указанной ссылке и прочтите первое слово: - "Сегодня"
Ситуацию подогревает "Судова влада"

https://gordonua.com/news/war/konstituc ... 10445.html
"Конституционный Суд может быть ликвидирован - заместитель главы ОП" Сегодня 18.07

Изменит ли это ситуацию с судебной властью в Украине?
..................................
- НЕТ!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:01

  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав:моё мнение Гитлер не тот пример. Против Гитлера был весь мир и у него газ с нефтью не покупали.

Весь ? Может стоит почитать, сколько было союзников у Гитлера
Как и у Путлера

ну а как быть с торговлей...на денежные интересы не надо глаза закрывать.При войне Гитлера и Сталина газопроводы и нефтепроводы не работали как сейчас. Это нонсенс.Вон даже сывочолый липецкую фабрику только в 2016 году закрыл.Гройсман будучи премьером как ответил на вопрос о фабрике которая работала и приносила доход петруччо и налоги россии-ЭТО ЖЕ НЕ ПУЛИ А КОНФЕТЫ 8)
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:03

  pesikot написав:Это у тебя всё пропало ... поэтому
Вопросы у меня к тебе

Пропало не все. Пропав конкретно Маріуполь і 450000 його населення, якому не дуже радісно, м'яко кажучи.
Правда в тебе небо голубе, і напевно строчиш це з-за кордону.
І філософствуєш що раз Гітлер отравився, то Путін точно коли-небудь отравиться і все буде зашибісь.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:04

  pesikot написав:
Жен мобилизованных луганчан объявили изменницами родины. Их хотят закрыть на 20 лет


Свобода слова по-российски

Говорящая голова не понимает, что такое "Гулаг".
Этого, даже здесь, в общении многие не представляют. :cry:
Что такое "орда".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:06

  konstantin kirovograd написав:
  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав:моё мнение Гитлер не тот пример. Против Гитлера был весь мир и у него газ с нефтью не покупали.

Весь ? Может стоит почитать, сколько было союзников у Гитлера
Как и у Путлера

ну а как быть с торговлей...на денежные интересы не надо глаза закрывать.При войне Гитлера и Сталина газопроводы и нефтепроводы не работали как сейчас. Это нонсенс.Вон даже сывочолый липецкую фабрику только в 2016 году закрыл.Гройсман будучи премьером как ответил на вопрос о фабрике которая работала и приносила доход петруччо и налоги россии-ЭТО ЖЕ НЕ ПУЛИ А КОНФЕТЫ 8)

Так весь или не весь мир был против Гитлера ?

А скатывание в липецкую фабрику - это признание тобой, чтобы ты ни фига не знаешь
Так если не знаешь, то или изучай, или заткнись
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:07

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Это у тебя всё пропало ... поэтому
Вопросы у меня к тебе

Пропало не все. Пропав конкретно Маріуполь і 450000 його населення, якому не дуже радісно, м'яко кажучи.
Правда в тебе небо голубе, і напевно строчиш це з-за кордону.
І філософствуєш що раз Гітлер отравився, то Путін точно коли-небудь отравиться і все буде зашибісь.

Я тебе задал конкретные вопросы
Ты не ответил

Значит, ты - пропагандон
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:10

почему у байдена так поддержка падает-пишут дно уже треть только поддерживает Джо :roll:
konstantin kirovograd
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