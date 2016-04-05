Додано: Чет 26 тра, 2022 17:52

Гитлер тоже расширил свои территории в 42-43. в 45 это ему не помогло.кто эти инши, для кого он выиграл? население? так ему пофиг, что население думает, пропагандоны озвучат все правильно.он проиграл стратегически, убедив весь мир в своей невменяемости. Запад понимает, что никакие дешевые энергоносители не нужны, если время от времени придурок трясет ядерной дубинкой.Рашу цивилизованный мир дожмет в любом случае, пока у них не будет чем нападать.нефть в обмен на продовольствие - вот ее будущее. и это всех устроит[/quote]моё мнение Гитлер не тот пример. Против Гитлера был весь мир и у него газ с нефтью не покупали.