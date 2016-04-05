Украинцы всегда между внутренними противоречиями и внешней угрозой как между капелек лавировали, а вы точно из за поребрика, раз этого не понимаете. как в 14 этого не понимали так и в 22 не понимаете. У нас вся внутренняя грызня приобретает критический характер только в мирное время.
Для тех, "кто в танке": Пройдите по указанной ссылке и прочтите первое слово: - "Сегодня" Ситуацию подогревает "Судова влада"
konstantin kirovograd написав:моё мнение Гитлер не тот пример. Против Гитлера был весь мир и у него газ с нефтью не покупали.
Весь ? Может стоит почитать, сколько было союзников у Гитлера Как и у Путлера
ну а как быть с торговлей...на денежные интересы не надо глаза закрывать.При войне Гитлера и Сталина газопроводы и нефтепроводы не работали как сейчас. Это нонсенс.Вон даже сывочолый липецкую фабрику только в 2016 году закрыл.Гройсман будучи премьером как ответил на вопрос о фабрике которая работала и приносила доход петруччо и налоги россии-ЭТО ЖЕ НЕ ПУЛИ А КОНФЕТЫ
pesikot написав:Это у тебя всё пропало ... поэтому Вопросы у меня к тебе
Пропало не все. Пропав конкретно Маріуполь і 450000 його населення, якому не дуже радісно, м'яко кажучи. Правда в тебе небо голубе, і напевно строчиш це з-за кордону. І філософствуєш що раз Гітлер отравився, то Путін точно коли-небудь отравиться і все буде зашибісь.
konstantin kirovograd написав:моё мнение Гитлер не тот пример. Против Гитлера был весь мир и у него газ с нефтью не покупали.
Весь ? Может стоит почитать, сколько было союзников у Гитлера Как и у Путлера
ну а как быть с торговлей...на денежные интересы не надо глаза закрывать.При войне Гитлера и Сталина газопроводы и нефтепроводы не работали как сейчас. Это нонсенс.Вон даже сывочолый липецкую фабрику только в 2016 году закрыл.Гройсман будучи премьером как ответил на вопрос о фабрике которая работала и приносила доход петруччо и налоги россии-ЭТО ЖЕ НЕ ПУЛИ А КОНФЕТЫ
Так весь или не весь мир был против Гитлера ?
А скатывание в липецкую фабрику - это признание тобой, чтобы ты ни фига не знаешь Так если не знаешь, то или изучай, или заткнись
pesikot написав:Это у тебя всё пропало ... поэтому Вопросы у меня к тебе
Пропало не все. Пропав конкретно Маріуполь і 450000 його населення, якому не дуже радісно, м'яко кажучи. Правда в тебе небо голубе, і напевно строчиш це з-за кордону. І філософствуєш що раз Гітлер отравився, то Путін точно коли-небудь отравиться і все буде зашибісь.