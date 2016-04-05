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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 тра, 2022 17:57
Жен мобилизованных луганчан объявили изменницами родины. Их хотят закрыть на 20 лет
Свобода слова по-российски
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pesikot
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Додано: Чет 26 тра, 2022 18:01
pesikot написав: konstantin kirovograd написав:
моё мнение Гитлер не тот пример. Против Гитлера был весь мир и у него газ с нефтью не покупали.
Весь ? Может стоит почитать, сколько было союзников у Гитлера
Как и у Путлера
ну а как быть с торговлей...на денежные интересы не надо глаза закрывать.При войне Гитлера и Сталина газопроводы и нефтепроводы не работали как сейчас. Это нонсенс.Вон даже сывочолый липецкую фабрику только в 2016 году закрыл.Гройсман будучи премьером как ответил на вопрос о фабрике которая работала и приносила доход петруччо и налоги россии-ЭТО ЖЕ НЕ ПУЛИ А КОНФЕТЫ
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konstantin kirovograd
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Додано: Чет 26 тра, 2022 18:03
pesikot написав:
Это у тебя всё пропало ... поэтому
Вопросы у меня к тебе
Пропало не все. Пропав конкретно Маріуполь і 450000 його населення, якому не дуже радісно, м'яко кажучи.
Правда в тебе небо голубе, і напевно строчиш це з-за кордону.
І філософствуєш що раз Гітлер отравився, то Путін точно коли-небудь отравиться і все буде зашибісь.
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andrijk777
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Додано: Чет 26 тра, 2022 18:06
konstantin kirovograd написав: pesikot написав: konstantin kirovograd написав:
моё мнение Гитлер не тот пример. Против Гитлера был весь мир и у него газ с нефтью не покупали.
Весь ? Может стоит почитать, сколько было союзников у Гитлера
Как и у Путлера
ну а как быть с торговлей...на денежные интересы не надо глаза закрывать.При войне Гитлера и Сталина газопроводы и нефтепроводы не работали как сейчас. Это нонсенс.Вон даже сывочолый липецкую фабрику только в 2016 году закрыл.Гройсман будучи премьером как ответил на вопрос о фабрике которая работала и приносила доход петруччо и налоги россии-ЭТО ЖЕ НЕ ПУЛИ А КОНФЕТЫ
Так весь или не весь мир был против Гитлера ?
А скатывание в липецкую фабрику - это признание тобой, чтобы ты ни фига не знаешь
Так если не знаешь, то или изучай, или заткнись
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pesikot
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Додано: Чет 26 тра, 2022 18:07
andrijk777 написав: pesikot написав:
Это у тебя всё пропало ... поэтому
Вопросы у меня к тебе
Пропало не все. Пропав конкретно Маріуполь і 450000 його населення, якому не дуже радісно, м'яко кажучи.
Правда в тебе небо голубе, і напевно строчиш це з-за кордону.
І філософствуєш що раз Гітлер отравився, то Путін точно коли-небудь отравиться і все буде зашибісь.
Я тебе задал конкретные вопросы
Ты не ответил
Значит, ты - пропагандон
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pesikot
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Додано: Чет 26 тра, 2022 18:12
konstantin kirovograd написав:
почему у байдена так поддержка падает-пишут дно уже треть только поддерживает Джо
Кто пишет ?
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Додано: Чет 26 тра, 2022 18:23
konstantin kirovograd написав:
зачем такое перемирие какой-то минск-3 если мы потеряем море,порты и 20 процентов территории. Как мы это всё потянем потом-там линия разграничения будет в десять раз протяжённей днрлнр до 24.02. И они же будут постоянно провоцировать и стрелять всё равно,им веры никакой
Так можливо і без перемир'я. Тільки в якій бік буде рухатись фронт, в кого зброї більше? Зелебобіки постійно дорікали Порошенку за мінські угодм, забуваючи, що тоді, за два тижні, рашисти спалили більше половини нашої техніки, і був не тільки іловайський котел, а й багато інших локальних котлів, наших полонених було більше, ніж за два місяці цієї кампанії.
Зараз все не так критично, але додались ракетні удари, які вже спалили воєнні заводи, учбові центри, нафтобази, можуть спалити залізницю, і т.д, є блокада нашого морського експорта.
От нехай керівництво і вирішує, що і як далі робити, в кого і на що вистачить сил.
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Додано: Чет 26 тра, 2022 18:24
konstantin kirovograd написав: pesikot написав: konstantin kirovograd написав:
моё мнение Гитлер не тот пример. Против Гитлера был весь мир и у него газ с нефтью не покупали.
Весь ? Может стоит почитать, сколько было союзников у Гитлера
Как и у Путлера
ну а как быть с торговлей...на денежные интересы не надо глаза закрывать.При войне Гитлера и Сталина газопроводы и нефтепроводы не работали как сейчас. Это нонсен
Сталин Гитлера снабжал нефтью, металлом до последнего
Потому что, считал, что Гитлер будет бороться с Западом
Это было в учебниках истории СССР
Да и по факту
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pesikot
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Додано: Чет 26 тра, 2022 18:26
konstantin kirovograd написав:
почему у байдена так поддержка падает-пишут дно уже треть только поддерживает Джо
Так вы уточните, что это только по 1 агенству, по остальным двум - 42%
У Рейгана на аналогичном президентском сроке было 45%, и что это говорит нам?
Для Украины главное единство республиканцев и демократов в вопросах Украины, а остальное - это уже внутренние проблемы США
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