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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 тра, 2022 18:28
alfredhaos написав: konstantin kirovograd написав:
почему у байдена так поддержка падает-пишут дно уже треть только поддерживает Джо
Так вы уточните, что это только по 1 агенству, по остальным двум - 42%
У Рейгана на аналогичном президентском сроке было 45%, и что это говорит нам?
Для Украины главное единство республиканцев и демократов в вопросах Украины, а остальное - это уже внутренние проблемы США
ок. а то уже распереживался за деда. Он молодец. Думаю Трамп так бы за нас не топил
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Додано: Чет 26 тра, 2022 18:30
Сталин Гитлера снабжал нефтью, металлом до последнего
Потому что, считал, что Гитлер будет бороться с Западом
Это было в учебниках истории СССР
Да и по факту[/quote]
ему сс..в глаза он говорит божья роса
при чём тут до войны ...ты считаешь нормальным что идёт полноценная война и одновременно качается через нашу территорию нефть и газ страны которая нас бомбит и убивает
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Додано: Чет 26 тра, 2022 18:34
konstantin kirovograd написав:
ему сс..в глаза он говорит божья роса
при чём тут до войны ...ты считаешь нормальным что идёт полноценная война и одновременно качается через нашу территорию нефть и газ страны которая нас бомбит и убивает
Это ты сцанину в глаза - выдаешь за божью росу
Кстати, какой источник поддержки Байдена ?
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Додано: Чет 26 тра, 2022 18:36
konstantin kirovograd написав:
Сталин Гитлера снабжал нефтью, металлом до последнего
Потому что, считал, что Гитлер будет бороться с Западом
Это было в учебниках истории СССР
Да и по факту
ему сс..в глаза он говорит божья роса
при чём тут до войны ...ты считаешь нормальным что идёт полноценная война и одновременно качается через нашу территорию нефть и газ страны которая нас бомбит и убивает[/quote]viewtopic.php?p=5409198#p5409198
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Додано: Чет 26 тра, 2022 18:37
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Додано: Чет 26 тра, 2022 18:39
konstantin kirovograd написав:
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при чём тут до войны ...ты считаешь нормальным что идёт полноценная война и одновременно качается через нашу территорию нефть и газ страны которая нас бомбит и убивает
а вот парадокс - прекратим прокачку газа - положим и свою систему газоснабжения.
и европу вставим по газу раньше времени
такие они современные войны
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Додано: Чет 26 тра, 2022 18:40
alfredhaos написав:
Вот так читаешь эту ветку и понимаешь, что победа для Украины - это то, что большая часть не поедет в гулаг
По условиям форума, которые Вы подписывали(ставили галочку "я согласен")
Запрещено пропагандировать войну, разжигать ненависть,....Отсюда Вы в праве ТОЛЬКО констатировать ФАКТ, для принятия правильного решения оппонентом.
Любая финансовая ситуация в Украине, сегодня, имеет прямую зависимость от состояния дел на фронте, в экономике, оборонке,...
А Враг, сейчас иб..шит тяжёлым ... .
С Мариуполем покончено, силы переориентированы.
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Додано: Чет 26 тра, 2022 18:44
А газ ты откуда получать будешь ?
Критикуя - предлагай альтернативы
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Додано: Чет 26 тра, 2022 18:46
lapay написав: konstantin kirovograd написав:
зачем такое перемирие какой-то минск-3 если мы потеряем море,порты и 20 процентов территории. Как мы это всё потянем потом-там линия разграничения будет в десять раз протяжённей днрлнр до 24.02. И они же будут постоянно провоцировать и стрелять всё равно,им веры никакой
Так можливо і без перемир'я. Тільки в якій бік буде рухатись фронт, в кого зброї більше? Зелебобіки постійно дорікали Порошенку за
мінські угодм, забуваючи, що тоді, за два тижні, рашисти спалили більше половини нашої техніки, і був не тільки іловайський котел, а й багато інших локальних котлів, наших полонених було більше, ніж за два місяці цієї кампанії.
Зараз все не так критично, але додались ракетні удари, які вже спалили воєнні заводи, учбові центри, нафтобази, можуть спалити залізницю, і т.д, є блокада нашого морського експорта.
От нехай керівництво і вирішує, що і як далі робити, в кого і на що вистачить сил.
Є така приказка: "чего боишься то и случится".
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