RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1159116011611162>
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.youtube.com/watch?v=pJXKbxt7Sy8
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 617
З нами з: 10.10.12
Подякував: 34 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хватит ныть, давайте лучше Маркусу донатить.
https://t.me/ananiev93/559
У него там команда-А готовится, скоро её орки будут бояться больше чем Азов.
П.С. Он обещал максимально-полную документальную хронику всего.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 617
З нами з: 10.10.12
Подякував: 34 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:56

  Shaman написав:
  konstantin kirovograd написав:..
при чём тут до войны ...ты считаешь нормальным что идёт полноценная война и одновременно качается через нашу территорию нефть и газ страны которая нас бомбит и убивает

а вот парадокс - прекратим прокачку газа - положим и свою систему газоснабжения.

и европу вставим по газу раньше времени

такие они современные войны


так и я про это.Поэтому и считаю сравнение с Гитлером и его войной с СССР не к нашим реалиям
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 950
З нами з: 20.01.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:57

  konstantin kirovograd написав:почему у байдена так поддержка падает-пишут дно уже треть только поддерживает Джо :roll:

Потому что бензин уже по 4.50 (в среднем без Калифорнии), а на колонках наклеен портрет Байдена, указывающий на цену, и надпись "Это сделал я".
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6493
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5464 раз.
Подякували: 16656 раз.
 
Профіль
48
25
31
2
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:00

  konstantin kirovograd написав:Сталин Гитлера снабжал нефтью, металлом до последнего
Потому что, считал, что Гитлер будет бороться с Западом

Это было в учебниках истории СССР
Да и по факту


ему сс..в глаза он говорит божья роса :lol: при чём тут до войны ...ты считаешь нормальным что идёт полноценная война и одновременно качается через нашу территорию нефть и газ страны которая нас бомбит и убивает

Если не во вред государству, то почему нет? Ну закроем мы вентили, враг использует обходные пути и свою выгоду все равно получит, а вот мы - нет.

Странно, что липецкая фабрика у вас до сих пор на языке, а вот совсем недавние довоенные события с возобновлением поставок электроэнергии из раши/белораши во вред собственной генерации вам не припоминаются. Хотя, что тут странного, и так все понятно.
Schmit
 
Повідомлень: 2898
З нами з: 08.09.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:03

  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав:ему сс..в глаза он говорит божья роса :lol: при чём тут до войны ...ты считаешь нормальным что идёт полноценная война и одновременно качается через нашу территорию нефть и газ страны которая нас бомбит и убивает

Это ты сцанину в глаза - выдаешь за божью росу

Кстати, какой источник поддержки Байдена ?

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/25/7348366/

украинская правда. Можно её читать или нельзя :mrgreen:
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 950
З нами з: 20.01.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:06

  Schmit написав:
  konstantin kirovograd написав:Сталин Гитлера снабжал нефтью, металлом до последнего
Потому что, считал, что Гитлер будет бороться с Западом

Это было в учебниках истории СССР
Да и по факту


ему сс..в глаза он говорит божья роса :lol: при чём тут до войны ...ты считаешь нормальным что идёт полноценная война и одновременно качается через нашу территорию нефть и газ страны которая нас бомбит и убивает

Если не во вред государству, то почему нет? Ну закроем мы вентили, враг использует обходные пути и свою выгоду все равно получит, а вот мы - нет.

Странно, что липецкая фабрика у вас до сих пор на языке, а вот совсем недавние довоенные события с возобновлением поставок электроэнергии из раши/белораши во вред собственной генерации вам не припоминаются. Хотя, что тут странного, и так все понятно.


да я не про закрыть вентили вообще.
я про то что войны современные и 100 лет назад большая разница. Я к тому что двойные стандарты это наше всьо в современной политике
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 950
З нами з: 20.01.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:20

Войска РФ почти окружили Северодонецк и штурмуют его с трех сторон – глава ВГА
https://www.ostro.org/general/society/news/637236/
26.05.2022 18:14.

Российские войска обстреливают Северодонецк на Луганщине с трех сторон и пытаются взять город штурмом. Об этом глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк сказал в эфире телеканала «Espresso».

«Бои идут в окрестностях, были попытки с одной стороны захода врага в город. Работает артиллерия, город обстреливается в хаотичном порядке. Есть пострадавшие волонтеры. Город уничтожается. Северодонецк находится почти в окружении и обстреливается с трех сторон перекрестными обстрелами, разрушающими жилые дома и инфраструктуру города», - подчеркнул Александр Стрюк.

Также глава Северодонецкой ВГА добавил, что трасса Лисичанск – Бахмут находится под контролем ВСУ, однако она опасна, поскольку попадает в зону поражения вражеской артиллерии и минометного огня.

«В Северодонецке еще остается около 12 тысяч жителей. По городу люди почти не передвигаются. В основном передвигаются волонтеры, или полиция, когда необходимо оказать помощь», - сказал Стрюк.

Как сообщалось, вражеская армия оккупировала уже 95% территории Луганщины и не прекращает обстреливать область. На части региона, подконтрольной Украине, остается более 40 тысяч человек. Из них более 90% отказываются эвакуироваться.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9606
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:20

  konstantin kirovograd написав:
да я не про закрыть вентили вообще.
я про то что войны современные и 100 лет назад большая разница. Я к тому что двойные стандарты это наше всьо в современной политике

Не суди по себе, невежда

Ты так и не учил мат.часть второй мировой войны, поэтому и не делай выводов
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6767
З нами з: 31.08.09
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:21

  konstantin kirovograd написав:
  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав:ему сс..в глаза он говорит божья роса :lol: при чём тут до войны ...ты считаешь нормальным что идёт полноценная война и одновременно качается через нашу территорию нефть и газ страны которая нас бомбит и убивает

Это ты сцанину в глаза - выдаешь за божью росу

Кстати, какой источник поддержки Байдена ?

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/25/7348366/

украинская правда. Можно её читать или нельзя :mrgreen:

Читать можешь, но осторожно ...
А ржать при этом, ну палишься, как Штирлиц с парашутом ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6767
З нами з: 31.08.09
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 1159116011611162>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95522
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 452644
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3003
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.