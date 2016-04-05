Войска РФ почти окружили Северодонецк и штурмуют его с трех сторон – глава ВГА26.05.2022 18:14.Российские войска обстреливают Северодонецк на Луганщине с трех сторон и пытаются взять город штурмом.«Бои идут в окрестностях, были попытки с одной стороны захода врага в город. Работает артиллерия, город обстреливается в хаотичном порядке. Есть пострадавшие волонтеры. Город уничтожается. Северодонецк находится почти в окружении и обстреливается с трех сторон перекрестными обстрелами, разрушающими жилые дома и инфраструктуру города», - подчеркнул Александр Стрюк.Также глава Северодонецкой ВГА добавил, что трасса Лисичанск – Бахмут находится под контролем ВСУ, однако она опасна, поскольку попадает в зону поражения вражеской артиллерии и минометного огня.«В Северодонецке еще остается около 12 тысяч жителей. По городу люди почти не передвигаются. В основном передвигаются волонтеры, или полиция, когда необходимо оказать помощь», - сказал Стрюк.Как сообщалось, вражеская армия оккупировала уже 95% территории Луганщины и не прекращает обстреливать область. На части региона, подконтрольной Украине, остается более 40 тысяч человек. Из них более 90% отказываются эвакуироваться.