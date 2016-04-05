Хватит ныть, давайте лучше Маркусу донатить. https://t.me/ananiev93/559 У него там команда-А готовится, скоро её орки будут бояться больше чем Азов. П.С. Он обещал максимально-полную документальную хронику всего.
konstantin kirovograd написав:Сталин Гитлера снабжал нефтью, металлом до последнего Потому что, считал, что Гитлер будет бороться с Западом
Это было в учебниках истории СССР Да и по факту
ему сс..в глаза он говорит божья роса при чём тут до войны ...ты считаешь нормальным что идёт полноценная война и одновременно качается через нашу территорию нефть и газ страны которая нас бомбит и убивает
Если не во вред государству, то почему нет? Ну закроем мы вентили, враг использует обходные пути и свою выгоду все равно получит, а вот мы - нет.
Странно, что липецкая фабрика у вас до сих пор на языке, а вот совсем недавние довоенные события с возобновлением поставок электроэнергии из раши/белораши во вред собственной генерации вам не припоминаются. Хотя, что тут странного, и так все понятно.
konstantin kirovograd написав:ему сс..в глаза он говорит божья роса при чём тут до войны ...ты считаешь нормальным что идёт полноценная война и одновременно качается через нашу территорию нефть и газ страны которая нас бомбит и убивает
konstantin kirovograd написав:Сталин Гитлера снабжал нефтью, металлом до последнего Потому что, считал, что Гитлер будет бороться с Западом
Это было в учебниках истории СССР Да и по факту
ему сс..в глаза он говорит божья роса при чём тут до войны ...ты считаешь нормальным что идёт полноценная война и одновременно качается через нашу территорию нефть и газ страны которая нас бомбит и убивает
Если не во вред государству, то почему нет? Ну закроем мы вентили, враг использует обходные пути и свою выгоду все равно получит, а вот мы - нет.
Странно, что липецкая фабрика у вас до сих пор на языке, а вот совсем недавние довоенные события с возобновлением поставок электроэнергии из раши/белораши во вред собственной генерации вам не припоминаются. Хотя, что тут странного, и так все понятно.
да я не про закрыть вентили вообще. я про то что войны современные и 100 лет назад большая разница. Я к тому что двойные стандарты это наше всьо в современной политике
Российские войска обстреливают Северодонецк на Луганщине с трех сторон и пытаются взять город штурмом. Об этом глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк сказал в эфире телеканала «Espresso».
«Бои идут в окрестностях, были попытки с одной стороны захода врага в город. Работает артиллерия, город обстреливается в хаотичном порядке. Есть пострадавшие волонтеры. Город уничтожается. Северодонецк находится почти в окружении и обстреливается с трех сторон перекрестными обстрелами, разрушающими жилые дома и инфраструктуру города», - подчеркнул Александр Стрюк.
Также глава Северодонецкой ВГА добавил, что трасса Лисичанск – Бахмут находится под контролем ВСУ, однако она опасна, поскольку попадает в зону поражения вражеской артиллерии и минометного огня.
«В Северодонецке еще остается около 12 тысяч жителей. По городу люди почти не передвигаются. В основном передвигаются волонтеры, или полиция, когда необходимо оказать помощь», - сказал Стрюк.
Как сообщалось, вражеская армия оккупировала уже 95% территории Луганщины и не прекращает обстреливать область. На части региона, подконтрольной Украине, остается более 40 тысяч человек. Из них более 90% отказываются эвакуироваться.
konstantin kirovograd написав:ему сс..в глаза он говорит божья роса при чём тут до войны ...ты считаешь нормальным что идёт полноценная война и одновременно качается через нашу территорию нефть и газ страны которая нас бомбит и убивает