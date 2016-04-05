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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1159116011611162
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:22

Михайло Подоляк

Давайте відверто. Про окуповані території. І про всі кримінальні ініціативи росіян щодо спроб тупо вкрасти наші міста.

Так от, про конкретику. Росія дуже активно намагається сформувати в мешканців півдня думку, що Україна їх покинула, а «русский мир» прийшов надовго. Повна маячня. Маємо класичну російську психологічну операцію: викликати почуття смути та великої образи покинутих, а потім конвертувати це у гнів ображених.

Ще раз по складах. Це – пов-на ма-яч-ня.

Уся політико-дипломатична машина сьогодні працює на те, щоб держава отримала достатню кількість зброї для звільнення громадян на окупованих територіях.

Уся військова машина працює на те, щоб просто зараз стримати агресивний наступ ворога на сході країни. Кремль кидає в бій усе, що має, але час на нашому боці.

Щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил – південь нашої країни буде обов'язково звільнений.

Це не питання одного дня чи місяця, але й не питання року. Український прапор знову майорітиме над Херсоном. Не завтра, але швидше, ніж хтось може собі уявити.
t.me/M_Podolyak/71
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:26

  Сибарит написав:
  konstantin kirovograd написав:почему у байдена так поддержка падает-пишут дно уже треть только поддерживает Джо :roll:

Потому что бензин уже по 4.50 (в среднем без Калифорнии), а на колонках наклеен портрет Байдена, указывающий на цену, и надпись "Это сделал я".

В отношении извращённого сознания - РФ не скромничает.
А Маленьких мальчиков он ещё не ест?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:29

  Kudrjavuy написав:
Михайло Подоляк
Щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил – південь нашої країни буде обов'язково звільнений.

я про эту стратегию ещё 28 марта (2 месяца назад) писал
  vitaliian написав:полностью согласен, поэтому логичнее перебить их армии снабжение и ждать пока они сами умрут. Там где рядом граница перебить снабжение не выйдет, по тем участкам мой прогноз негативный. По остальной территории это единственная стратегия которая сохранит нашим солдатам жизни.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:33

Питання по Грому
Розробка комплексу розпочата в 1994 році та завершена в 2013 році, чому за весь час не зроблено достатня кількість цих ракет з радіусом ураження 500 км ?
https://uk.wikipedia.org/wiki/Грім_(ОТРК)
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:39

Путин притворяется мертвым, чтобы его не съели

Участились вбросы, что он смертельно болен раком, что его хотят сместить, что верхушка ищет ему замену. Источники в основном мутные – от паблика "Генерал СВР", до купленного Лубянкой на корню режиссера Оливера Стоуна. Все они, а также какие-то бывшие сотрудники разведок, анонимные олигархи и источники в Кремле сливают подобные слухи в западную прессу и русскоязычные оппозиционные СМИ, типа "Медузы" и "Инсайдера".

Думаю, цель у таких вбросов – внушить противникам, прежде всего, англичанам и американцам, что против Путина не имеет смысла проводить какие-то серьезные специальные операции, раз он и так умрет или потеряет власть. Мол, главное – пока больной жив, его не злить, не делать резких движений, чтобы он не начал ядерную войну, а дальше он просто исчезнет и все наладится.
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 26 тра, 2022 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:39

Юг для освобождения гораздо перспективнее Донбасса. Разрушить крымский мост также не помешает при первой возможности. Кроме того населения Таврии ГОРАЗДО патриотичнее( пока им ещё пропагандой мозгы не промыли).
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:41

  prodigy написав:Участились вбросы, что он смертельно болен раком, что его хотят сместить, что верхушка ищет ему замену. Источники в основном мутные – от паблика "Генерал СВР", до купленного Лубянкой на корню режиссера Оливера Стоуна. Все они, а также какие-то бывшие сотрудники разведок, анонимные олигархи и источники в Кремле сливают подобные слухи в западную прессу и русскоязычные оппозиционные СМИ, типа "Медузы" и "Инсайдера".

Думаю, цель у таких вбросов – внушить противникам, прежде всего, англичанам и американцам, что против Путина не имеет смысла проводить какие-то серьезные специальные операции, раз он и так умрет или потеряет власть. Мол, главное – пока больной жив, его не злить, не делать резких движений, чтобы он не начал ядерную войну, а дальше он просто исчезнет и все наладится.

Да, ЦРУ и МИ6 читают телеграм канал дженерерала свр
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:43

  roberto dark написав:Юг для освобождения гораздо перспективнее Донбасса. Разрушить крымский мост также не помешает при первой возможности. Кроме того населения Таврии ГОРАЗДО патриотичнее.


все так, только обстановка на Донбассе ограничивает в возможностях маневра (резервами)

"Ситуація на Донбасі зараз критична, але контрольована. Потрібно розуміти, що на війні не буває тільки добрих новин. Не варто очікувати щоденно новин про звільнення нового населеного пункту. Будуть новини, де ми, на жаль, відступаємо. Це робимо виключно тоді, коли є варіант, що наші військові будуть знищені або взяті у кільце"

"Вони хочуть генеральний бій – стінка на стінку і під час цього бою знищити максимально всі наші війська, всю нашу техніку, всіх людей та типу, ми перемогли. Ми не даємо їм нав'язати нам цей генеральний бій. Ми маневруємо вліво-вправо і це їх дуже нервує і вони починають гатити по цивільних, інфраструктурі, обстрілюють ракетами, в туалети потрапляють. Це в них така агонія. Проте вони продовжують спроби нав'язати цей генеральний бій і наше завдання не піддатися цьому", – зазначив Ступак.
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