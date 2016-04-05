Танки Т-80БВ, замеченные на железнодорожных платформах под Наро-Фоминском, могут свидетельствовать о дефиците современной военной техники у российских войск.



Эта модель танка была разработана в 80-х годах. Её собирались снимать с вооружения, поскольку такая техника абсолютно непригодна для городских условий, что в полной мере проявилось в Первую чеченскую кампанию. Танки подводил газотурбинный двигатель, работающий практически на авиационном топливе, которое очень хорошо горит.



Судя по расконсервации танков, их собираются использовать для войны, но вряд ли пустят в бой: в наступлении они участвовать почти не будут, а для оборонительных позиций двигатель можно и не запускать.



Подробнее о том, как из-за потерь на войне и санкций в России начали срочно модернизировать устаревшую советскую технику, мы рассказывали здесь.



‼️России для продолжения боевых действий уже не хватает современных танков. Для фронта спешно модернизируют технику прошлого века, оставшуюся в наследство от СССР. Это следует из контракта, который "МО" обнаружил на портале госзакупок.



Бронетанковый ремонтный завод в Екатеринбурге занялся модернизацией более двухсот единиц устаревшей военной техники. На сайте госзакупок появились два лота на общую сумму более 85 миллионов рублей, где предметом закупки указаны «Комплектующие танков и прочих боевых самоходных бронированных машин».



Как следует из документации, предприятию необходимо поставить 53 тысячи единиц товара. Исходя из стоимости единицы товара и профиля предприятия, становится ясно, что должны быть поставлены контейнеры динамической защиты «Контакт-1». Закупленных по этому контракту контейнеров хватит на то, чтобы обеспечить бронезащиту примерно 230 танков.



Современная техника изначально должна быть оснащена такими контейнерами, поэтому речь идёт о модернизации моделей 1970-1980-х годов, которые ещё не оснащались динамической защитой (она мешает кумулятивным снарядам артиллерии прожигать броню). Причём «Контакт-1» — устаревшая защита: в 1985 году был разработан «Контакт-5». Изначально такой броней оснащены Т-64М,Т-72БВ, Т-72БУ, Т-80У,УМ,БМ. А на Т-90М уже устанавливаются комплекты «Малахит» 4-го поколения.



Очевидно, что к модернизации устаревших машин Минобороны подталкивают серьёзные потери. По данным генштаба ВСУ, российская армия за два месяца войны потеряла 1092 танка (около 10% стоящей на вооружении техники).



На то, что у российских ВС появился дефицит пригодных для боевых действий машин, недавно указывал и военный аналитик из Дании Александр Оливер: он заметил, что в московском параде в этом году участвует вдвое меньше техники, чем в 2020-м. В том числе, отсутствуют некоторые современные модели танков.