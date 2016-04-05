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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11601161116211631164>
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:33

Питання по Грому
Розробка комплексу розпочата в 1994 році та завершена в 2013 році, чому за весь час не зроблено достатня кількість цих ракет з радіусом ураження 500 км ?
https://uk.wikipedia.org/wiki/Грім_(ОТРК)
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:39

Путин притворяется мертвым, чтобы его не съели

Участились вбросы, что он смертельно болен раком, что его хотят сместить, что верхушка ищет ему замену. Источники в основном мутные – от паблика "Генерал СВР", до купленного Лубянкой на корню режиссера Оливера Стоуна. Все они, а также какие-то бывшие сотрудники разведок, анонимные олигархи и источники в Кремле сливают подобные слухи в западную прессу и русскоязычные оппозиционные СМИ, типа "Медузы" и "Инсайдера".

Думаю, цель у таких вбросов – внушить противникам, прежде всего, англичанам и американцам, что против Путина не имеет смысла проводить какие-то серьезные специальные операции, раз он и так умрет или потеряет власть. Мол, главное – пока больной жив, его не злить, не делать резких движений, чтобы он не начал ядерную войну, а дальше он просто исчезнет и все наладится.
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 26 тра, 2022 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:39

Юг для освобождения гораздо перспективнее Донбасса. Разрушить крымский мост также не помешает при первой возможности. Кроме того населения Таврии ГОРАЗДО патриотичнее( пока им ещё пропагандой мозгы не промыли).
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:41

  prodigy написав:Участились вбросы, что он смертельно болен раком, что его хотят сместить, что верхушка ищет ему замену. Источники в основном мутные – от паблика "Генерал СВР", до купленного Лубянкой на корню режиссера Оливера Стоуна. Все они, а также какие-то бывшие сотрудники разведок, анонимные олигархи и источники в Кремле сливают подобные слухи в западную прессу и русскоязычные оппозиционные СМИ, типа "Медузы" и "Инсайдера".

Думаю, цель у таких вбросов – внушить противникам, прежде всего, англичанам и американцам, что против Путина не имеет смысла проводить какие-то серьезные специальные операции, раз он и так умрет или потеряет власть. Мол, главное – пока больной жив, его не злить, не делать резких движений, чтобы он не начал ядерную войну, а дальше он просто исчезнет и все наладится.

Да, ЦРУ и МИ6 читают телеграм канал дженерерала свр
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:43

  roberto dark написав:Юг для освобождения гораздо перспективнее Донбасса. Разрушить крымский мост также не помешает при первой возможности. Кроме того населения Таврии ГОРАЗДО патриотичнее.


все так, только обстановка на Донбассе ограничивает в возможностях маневра (резервами)

"Ситуація на Донбасі зараз критична, але контрольована. Потрібно розуміти, що на війні не буває тільки добрих новин. Не варто очікувати щоденно новин про звільнення нового населеного пункту. Будуть новини, де ми, на жаль, відступаємо. Це робимо виключно тоді, коли є варіант, що наші військові будуть знищені або взяті у кільце"

"Вони хочуть генеральний бій – стінка на стінку і під час цього бою знищити максимально всі наші війська, всю нашу техніку, всіх людей та типу, ми перемогли. Ми не даємо їм нав'язати нам цей генеральний бій. Ми маневруємо вліво-вправо і це їх дуже нервує і вони починають гатити по цивільних, інфраструктурі, обстрілюють ракетами, в туалети потрапляють. Це в них така агонія. Проте вони продовжують спроби нав'язати цей генеральний бій і наше завдання не піддатися цьому", – зазначив Ступак.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:48

  alfredhaos написав:
  prodigy написав:Участились вбросы, что он смертельно болен раком, что его хотят сместить, что верхушка ищет ему замену. Источники в основном мутные – от паблика "Генерал СВР", до купленного Лубянкой на корню режиссера Оливера Стоуна. Все они, а также какие-то бывшие сотрудники разведок, анонимные олигархи и источники в Кремле сливают подобные слухи в западную прессу и русскоязычные оппозиционные СМИ, типа "Медузы" и "Инсайдера".

Думаю, цель у таких вбросов – внушить противникам, прежде всего, англичанам и американцам, что против Путина не имеет смысла проводить какие-то серьезные специальные операции, раз он и так умрет или потеряет власть. Мол, главное – пока больной жив, его не злить, не делать резких движений, чтобы он не начал ядерную войну, а дальше он просто исчезнет и все наладится.

Да, ЦРУ и МИ6 читают телеграм канал дженерерала свр


в США 28 правительственных организаций занимающихся разведкой , открою вам секрет, что 40% развед данных СССР "добывал" из открытых источников (т.е. банально читали газеты /переводили/анализировали), в США и ВБ тоже существуют подразделения, которые занимаются сбором информации/дезинформации в соц.сетях в том числе
тот же Христо Грозев часть информации получает в том числе из соц.сетей/газет/сайтов


пс читают 100%, а вот доверяют ли ? я не доверяю и не доверял
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:49

Кто разминировал Чонгар? О предателях, их крыше и героях обороны Херсона
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:51

  prodigy написав:Думаю, цель у таких вбросов – внушить противникам, прежде всего, англичанам и американцам, что против Путина не имеет смысла проводить какие-то серьезные специальные операции, раз он и так умрет или потеряет власть. Мол, главное – пока больной жив, его не злить, не делать резких движений, чтобы он не начал ядерную войну, а дальше он просто исчезнет и все наладится.
  alfredhaos написав:Да, ЦРУ и МИ6 читают телеграм канал дженерерала свр
это у Продиджи шпиономания. О том что у Путина рак говорили ещё в 2014 , открою секрет ради популярности СМИ напишут и не такое.

У генерала свр полезной информации после вторжения ровно ноль. Чему там доверять, если ценной информации ноль?

человеку потенциальнг обладающему такими инсайдами не нужны огласки и телеграмм каналы, чтобы потом с Продиджи ими бесплатно делиться.

Разведки за полезную инфу платят реальные деньги (даже наше СБУ незабесплатно получило и слило в сеть базу военнослужащих РФ воюющих против Украины).

Ждать что вам на шару нальют то что стоит денег, ну как то наивно, нет? Тем более верить что один ТГ канал, пусть даже иногда чудом
предсказывающий события, влияет на мнение западных политиков.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 26 тра, 2022 20:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:54

украинская правда. Можно её читать или нельзя :mrgreen:[/quote]
Читать можешь, но осторожно ...
А ржать при этом, ну палишься, как Штирлиц с парашутом ...[/quote]
у тебя с головой что то или как эти все твои агрессивные выпады расматривать
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:56

Вот ещё один ТГ канал диванных разведчиков

Танки Т-80БВ, замеченные на железнодорожных платформах под Наро-Фоминском, могут свидетельствовать о дефиците современной военной техники у российских войск.

Эта модель танка была разработана в 80-х годах. Её собирались снимать с вооружения, поскольку такая техника абсолютно непригодна для городских условий, что в полной мере проявилось в Первую чеченскую кампанию. Танки подводил газотурбинный двигатель, работающий практически на авиационном топливе, которое очень хорошо горит.

Судя по расконсервации танков, их собираются использовать для войны, но вряд ли пустят в бой: в наступлении они участвовать почти не будут, а для оборонительных позиций двигатель можно и не запускать.

Подробнее о том, как из-за потерь на войне и санкций в России начали срочно модернизировать устаревшую советскую технику, мы рассказывали здесь.

‼️России для продолжения боевых действий уже не хватает современных танков. Для фронта спешно модернизируют технику прошлого века, оставшуюся в наследство от СССР. Это следует из контракта, который "МО" обнаружил на портале госзакупок.

Бронетанковый ремонтный завод в Екатеринбурге занялся модернизацией более двухсот единиц устаревшей военной техники. На сайте госзакупок появились два лота на общую сумму более 85 миллионов рублей, где предметом закупки указаны «Комплектующие танков и прочих боевых самоходных бронированных машин».

Как следует из документации, предприятию необходимо поставить 53 тысячи единиц товара. Исходя из стоимости единицы товара и профиля предприятия, становится ясно, что должны быть поставлены контейнеры динамической защиты «Контакт-1». Закупленных по этому контракту контейнеров хватит на то, чтобы обеспечить бронезащиту примерно 230 танков.

Современная техника изначально должна быть оснащена такими контейнерами, поэтому речь идёт о модернизации моделей 1970-1980-х годов, которые ещё не оснащались динамической защитой (она мешает кумулятивным снарядам артиллерии прожигать броню). Причём «Контакт-1» — устаревшая защита: в 1985 году был разработан «Контакт-5». Изначально такой броней оснащены Т-64М,Т-72БВ, Т-72БУ, Т-80У,УМ,БМ. А на Т-90М уже устанавливаются комплекты «Малахит» 4-го поколения.

Очевидно, что к модернизации устаревших машин Минобороны подталкивают серьёзные потери. По данным генштаба ВСУ, российская армия за два месяца войны потеряла 1092 танка (около 10% стоящей на вооружении техники).

На то, что у российских ВС появился дефицит пригодных для боевых действий машин, недавно указывал и военный аналитик из Дании Александр Оливер: он заметил, что в московском параде в этом году участвует вдвое меньше техники, чем в 2020-м. В том числе, отсутствуют некоторые современные модели танков.


Зображення
Зображення

Канал вражеский (хоть и против войны) ссылок не даю.

На Ютубе есть видео с этими танками из Мелитополя
https://youtu.be/FBNcKdZ_kW4

Почему не разобрали ЖД и теперь враг по ним перебрасывает подкрепления я хз. Решающую роль в снабжении армий играют не дороги (которые тут критиковали) а ж/д пути. Из Белоруссии в Гостомель нет ЖД ветки, соответственно снабжение у врага хромало на обе ноги.
vitaliian
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