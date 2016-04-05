Додано: Чет 26 тра, 2022 20:32

flyman написав:

Війна закінчиться, коли РФ досягне поставлені цілі.

І Путін особисто не вирішує. Є "консорціум" чи "клуб акціонерів". Що він вирішує колективно, то і робить влада в РФ. ВВП, можливо має найбільшу частку "акцій" (може 10%, може 25%), але одноосібно він не вирішує. Війна закінчиться, коли РФ досягне поставлені цілі.І Путін особисто не вирішує. Є "консорціум" чи "клуб акціонерів". Що він вирішує колективно, то і робить влада в РФ. ВВП, можливо має найбільшу частку "акцій" (може 10%, може 25%), але одноосібно він не вирішує.

По ідеї, наступний рівень конфронтації, це пряма агресія до країн на кордоні НАТО: Молдова, Фінляндія, Швеція... Далі країни Прибалтики і Польща (Сувалський коридор).

Глупая сказка про башни Кремля. Нет там ни каких башен. Есть тех кого он иногда слушает, но решения принимает единолично.Нет не будет этого. Если он захватит Украину, может быть Молдова, дальше он не сунется. У него 2 переплетающие задачи. Возродить империю, где без Украины она не полноценна. И вторая вернуть "величие" СССР. Ему не дает покоя что раша не сверхдержава, коей он считал СССР, ее не боятся США и НАТО. Человек больной и не раком, а манечкой величия. Он имеет все, теперь его задача что б его имя вписали в историю.