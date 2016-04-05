RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1161116211631164>
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 20:10

Действительно улыбнуло:
Картинка выставленная послом Украины в Германии Мельником:
https://patrioty.org.ua/images/2022/05/ ... _large.png
О Немецкой помощи Украине.
Чего-то у меня картинку не получилось загрузить - может у кого то получиться? Пожалуйста, выставьте на форуме.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9610
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 20:25

  Kudrjavuy написав:
  alfredhaos написав:Вот так читаешь эту ветку и понимаешь, что победа для Украины - это то, что большая часть не поедет в гулаг :mrgreen:


По условиям форума, которые Вы подписывали(ставили галочку "я согласен")
Запрещено пропагандировать войну, разжигать ненависть,....
Отсюда Вы в праве ТОЛЬКО констатировать ФАКТ, для принятия правильного решения оппонентом.
Любая финансовая ситуация в Украине, сегодня, имеет прямую зависимость от состояния дел на фронте, в экономике, оборонке,...

А Враг, сейчас иб..шит тяжёлым ... .
С Мариуполем покончено, силы переориентированы.

Якщо нема зброї, для чого тримати заложниками в країні мужиків 18..60? На фарш?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29054
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1407 раз.
Подякували: 2507 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 20:32

  flyman написав:
Війна закінчиться, коли РФ досягне поставлені цілі.
І Путін особисто не вирішує. Є "консорціум" чи "клуб акціонерів". Що він вирішує колективно, то і робить влада в РФ. ВВП, можливо має найбільшу частку "акцій" (може 10%, може 25%), але одноосібно він не вирішує.
Глупая сказка про башни Кремля. Нет там ни каких башен. Есть тех кого он иногда слушает, но решения принимает единолично.

По ідеї, наступний рівень конфронтації, це пряма агресія до країн на кордоні НАТО: Молдова, Фінляндія, Швеція... Далі країни Прибалтики і Польща (Сувалський коридор).
Нет не будет этого. Если он захватит Украину, может быть Молдова, дальше он не сунется. У него 2 переплетающие задачи. Возродить империю, где без Украины она не полноценна. И вторая вернуть "величие" СССР. Ему не дает покоя что раша не сверхдержава, коей он считал СССР, ее не боятся США и НАТО. Человек больной и не раком, а манечкой величия. Он имеет все, теперь его задача что б его имя вписали в историю.
otg
 
Повідомлень: 2731
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 20:35

  otg написав:
  flyman написав:
Війна закінчиться, коли РФ досягне поставлені цілі.
І Путін особисто не вирішує. Є "консорціум" чи "клуб акціонерів". Що він вирішує колективно, то і робить влада в РФ. ВВП, можливо має найбільшу частку "акцій" (може 10%, може 25%), але одноосібно він не вирішує.
Глупая сказка про башни Кремля. Нет там ни каких башен. Есть тех кого он иногда слушает, но решения принимает единолично.

По ідеї, наступний рівень конфронтації, це пряма агресія до країн на кордоні НАТО: Молдова, Фінляндія, Швеція... Далі країни Прибалтики і Польща (Сувалський коридор).
Нет не будет этого. Если он захватит Украину, может быть Молдова, дальше он не сунется. У него 2 переплетающие задачи. Возродить империю, где без Украины она не полноценна. И вторая вернуть "величие" СССР. Ему не дает покоя что раша не сверхдержава, коей он считал СССР, ее не боятся США и НАТО. Человек больной и не раком, а манечкой величия. Он имеет все, теперь его задача что б его имя вписали в историю.

уже вписали - как Гитлера 21 века.
только Гитлер был фигурой, а это так, бледное подобие...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2025
З нами з: 29.09.19
Подякував: 329 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 20:41

  Schmit написав:
  konstantin kirovograd написав:Сталин Гитлера снабжал нефтью, металлом до последнего
Потому что, считал, что Гитлер будет бороться с Западом

Это было в учебниках истории СССР
Да и по факту


ему сс..в глаза он говорит божья роса :lol: при чём тут до войны ...ты считаешь нормальным что идёт полноценная война и одновременно качается через нашу территорию нефть и газ страны которая нас бомбит и убивает

Если не во вред государству, то почему нет? Ну закроем мы вентили, враг использует обходные пути и свою выгоду все равно получит, а вот мы - нет.

Странно, что липецкая фабрика у вас до сих пор на языке, а вот совсем недавние довоенные события с возобновлением поставок электроэнергии из раши/белораши во вред собственной генерации вам не припоминаются. Хотя, что тут странного, и так все понятно.

При, точніше до ПАПи втратили 7% території, а при нинішньому уже 21%. Але винен попереднік.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29054
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1407 раз.
Подякували: 2507 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 20:42

  otg написав:
  flyman написав:
Війна закінчиться, коли РФ досягне поставлені цілі.
І Путін особисто не вирішує. Є "консорціум" чи "клуб акціонерів". Що він вирішує колективно, то і робить влада в РФ. ВВП, можливо має найбільшу частку "акцій" (може 10%, може 25%), але одноосібно він не вирішує.
Глупая сказка про башни Кремля. Нет там ни каких башен. Есть тех кого он иногда слушает, но решения принимает единолично.

По ідеї, наступний рівень конфронтації, це пряма агресія до країн на кордоні НАТО: Молдова, Фінляндія, Швеція... Далі країни Прибалтики і Польща (Сувалський коридор).
Нет не будет этого. Если он захватит Украину, может быть Молдова, дальше он не сунется. У него 2 переплетающие задачи. Возродить империю, где без Украины она не полноценна. И вторая вернуть "величие" СССР. Ему не дает покоя что раша не сверхдержава, коей он считал СССР, ее не боятся США и НАТО. Человек больной и не раком, а манечкой величия. Он имеет все, теперь его задача что б его имя вписали в историю.

Блажен хто вірує: "просто не буде ВВП - просто буде мир". Офіс простих рішень.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29054
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1407 раз.
Подякували: 2507 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 20:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Арестович отметил рост военных умений противника:

По непроверенным данным мы потеряли город Лиман. То, как российская армия его захватила, показывает, что там очень талантливые командиры и это показывает возросший уровень оперативного управления и умения российской армии.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 681
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 20:45

  Shaman написав:нефть в обмен на продовольствие - вот ее будущее. и это всех устроит ;)

Вы однако оптимист, только ничего общего с реальностью это не имеет.:) Вы просто рассказываете свои желания, которым свершится очень маленький шанс.
Вы просто далеки от экономики и реального положения дел.
otg
 
Повідомлень: 2731
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 20:47

  flyman написав:Якщо нема зброї, для чого тримати заложниками в країні мужиків 18..60? На фарш?

1. Оружие всегда можно изготовить.
2. Война - это не только "оружие", это экономика в военном режиме - производство.
3. Мобилизационный потенциал.
4. Невероятное количество тяжкого ручного труда - рытьё окопов, разборка завалов, транспорт, система поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии, шахты, энергетика,.............- предприятия с непрерывным циклом,....
.......................................................................................
- Работы, на самом деле невероятное количество
Чьими руками её делать?
И часто неквалифицированный тяжкий труд.

Честно говоря, я официально не понимаю действия нашего правительства в плане оборонки, экономики, ... - это более, чем чревато интересами "РФских консервов" на Западе, и ведёт к нашему поражению. Что было изложено на параллельной ветке.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 26 тра, 2022 20:53, всього редагувалось 2 разів.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9610
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 20:49

  GALeon написав:Арестович отметил рост военных умений противника:

По непроверенным данным мы потеряли город Лиман. То, как российская армия его захватила, показывает, что там очень талантливые командиры и это показывает возросший уровень оперативного управления и умения российской армии.
Это понятно и без Арестовича. Сравнить их потери в начале войны и сейчас. Просто это закономерно. Со временем приходит опыт и умения. Особого таланта там нет.
otg
 
Повідомлень: 2731
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1161116211631164>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95524
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 452651
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3003
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП (172)
26.05.2022 22:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.