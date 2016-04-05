Действительно улыбнуло: Картинка выставленная послом Украины в Германии Мельником: https://patrioty.org.ua/images/2022/05/ ... _large.png О Немецкой помощи Украине. Чего-то у меня картинку не получилось загрузить - может у кого то получиться? Пожалуйста, выставьте на форуме.
alfredhaos написав:Вот так читаешь эту ветку и понимаешь, что победа для Украины - это то, что большая часть не поедет в гулаг
По условиям форума, которые Вы подписывали(ставили галочку "я согласен") Запрещено пропагандировать войну, разжигать ненависть,.... Отсюда Вы в праве ТОЛЬКО констатировать ФАКТ, для принятия правильного решения оппонентом. Любая финансовая ситуация в Украине, сегодня, имеет прямую зависимость от состояния дел на фронте, в экономике, оборонке,...
А Враг, сейчас иб..шит тяжёлым ... . С Мариуполем покончено, силы переориентированы.
Якщо нема зброї, для чого тримати заложниками в країні мужиків 18..60? На фарш?
flyman написав: Війна закінчиться, коли РФ досягне поставлені цілі. І Путін особисто не вирішує. Є "консорціум" чи "клуб акціонерів". Що він вирішує колективно, то і робить влада в РФ. ВВП, можливо має найбільшу частку "акцій" (може 10%, може 25%), але одноосібно він не вирішує.
Глупая сказка про башни Кремля. Нет там ни каких башен. Есть тех кого он иногда слушает, но решения принимает единолично.
По ідеї, наступний рівень конфронтації, це пряма агресія до країн на кордоні НАТО: Молдова, Фінляндія, Швеція... Далі країни Прибалтики і Польща (Сувалський коридор).
Нет не будет этого. Если он захватит Украину, может быть Молдова, дальше он не сунется. У него 2 переплетающие задачи. Возродить империю, где без Украины она не полноценна. И вторая вернуть "величие" СССР. Ему не дает покоя что раша не сверхдержава, коей он считал СССР, ее не боятся США и НАТО. Человек больной и не раком, а манечкой величия. Он имеет все, теперь его задача что б его имя вписали в историю.
flyman написав: Війна закінчиться, коли РФ досягне поставлені цілі. І Путін особисто не вирішує. Є "консорціум" чи "клуб акціонерів". Що він вирішує колективно, то і робить влада в РФ. ВВП, можливо має найбільшу частку "акцій" (може 10%, може 25%), але одноосібно він не вирішує.
Глупая сказка про башни Кремля. Нет там ни каких башен. Есть тех кого он иногда слушает, но решения принимает единолично.
По ідеї, наступний рівень конфронтації, це пряма агресія до країн на кордоні НАТО: Молдова, Фінляндія, Швеція... Далі країни Прибалтики і Польща (Сувалський коридор).
Нет не будет этого. Если он захватит Украину, может быть Молдова, дальше он не сунется. У него 2 переплетающие задачи. Возродить империю, где без Украины она не полноценна. И вторая вернуть "величие" СССР. Ему не дает покоя что раша не сверхдержава, коей он считал СССР, ее не боятся США и НАТО. Человек больной и не раком, а манечкой величия. Он имеет все, теперь его задача что б его имя вписали в историю.
уже вписали - как Гитлера 21 века. только Гитлер был фигурой, а это так, бледное подобие...
konstantin kirovograd написав:Сталин Гитлера снабжал нефтью, металлом до последнего Потому что, считал, что Гитлер будет бороться с Западом
Это было в учебниках истории СССР Да и по факту
ему сс..в глаза он говорит божья роса при чём тут до войны ...ты считаешь нормальным что идёт полноценная война и одновременно качается через нашу территорию нефть и газ страны которая нас бомбит и убивает
Если не во вред государству, то почему нет? Ну закроем мы вентили, враг использует обходные пути и свою выгоду все равно получит, а вот мы - нет.
Странно, что липецкая фабрика у вас до сих пор на языке, а вот совсем недавние довоенные события с возобновлением поставок электроэнергии из раши/белораши во вред собственной генерации вам не припоминаются. Хотя, что тут странного, и так все понятно.
При, точніше до ПАПи втратили 7% території, а при нинішньому уже 21%. Але винен попереднік.
flyman написав: Війна закінчиться, коли РФ досягне поставлені цілі. І Путін особисто не вирішує. Є "консорціум" чи "клуб акціонерів". Що він вирішує колективно, то і робить влада в РФ. ВВП, можливо має найбільшу частку "акцій" (може 10%, може 25%), але одноосібно він не вирішує.
Глупая сказка про башни Кремля. Нет там ни каких башен. Есть тех кого он иногда слушает, но решения принимает единолично.
По ідеї, наступний рівень конфронтації, це пряма агресія до країн на кордоні НАТО: Молдова, Фінляндія, Швеція... Далі країни Прибалтики і Польща (Сувалський коридор).
Нет не будет этого. Если он захватит Украину, может быть Молдова, дальше он не сунется. У него 2 переплетающие задачи. Возродить империю, где без Украины она не полноценна. И вторая вернуть "величие" СССР. Ему не дает покоя что раша не сверхдержава, коей он считал СССР, ее не боятся США и НАТО. Человек больной и не раком, а манечкой величия. Он имеет все, теперь его задача что б его имя вписали в историю.
Блажен хто вірує: "просто не буде ВВП - просто буде мир". Офіс простих рішень.
По непроверенным данным мы потеряли город Лиман. То, как российская армия его захватила, показывает, что там очень талантливые командиры и это показывает возросший уровень оперативного управления и умения российской армии.
Shaman написав:нефть в обмен на продовольствие - вот ее будущее. и это всех устроит
Вы однако оптимист, только ничего общего с реальностью это не имеет. Вы просто рассказываете свои желания, которым свершится очень маленький шанс. Вы просто далеки от экономики и реального положения дел.
flyman написав:Якщо нема зброї, для чого тримати заложниками в країні мужиків 18..60? На фарш?
1. Оружие всегда можно изготовить. 2. Война - это не только "оружие", это экономика в военном режиме - производство. 3. Мобилизационный потенциал. 4. Невероятное количество тяжкого ручного труда - рытьё окопов, разборка завалов, транспорт, система поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии, шахты, энергетика,.............- предприятия с непрерывным циклом,.... ....................................................................................... - Работы, на самом деле невероятное количество Чьими руками её делать? И часто неквалифицированный тяжкий труд.
Честно говоря, я официально не понимаю действия нашего правительства в плане оборонки, экономики, ... - это более, чем чревато интересами "РФских консервов" на Западе, и ведёт к нашему поражению. Что было изложено на параллельной ветке.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 26 тра, 2022 20:53, всього редагувалось 2 разів.
GALeon написав:Арестович отметил рост военных умений противника:
По непроверенным данным мы потеряли город Лиман. То, как российская армия его захватила, показывает, что там очень талантливые командиры и это показывает возросший уровень оперативного управления и умения российской армии.
Это понятно и без Арестовича. Сравнить их потери в начале войны и сейчас. Просто это закономерно. Со временем приходит опыт и умения. Особого таланта там нет.