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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1161116211631164
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 20:50

  flyman написав:Якщо нема зброї, для чого тримати заложниками в країні мужиків 18..60? На фарш?
вас что на фронт посылают, фарш вы наш) чтобы было кому работать в тылу. Фронту нужно обеспечение.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 20:55

  flyman написав:Блажен хто вірує: "просто не буде ВВП - просто буде мир". Офіс простих рішень.
Я не верую, а знаю. Действительно, не будет Путена, не будет войны. Там все сцыкуны, точно как ваш ПАП. Раз получат по зубам и все. Все там смелые только за его спиной.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 21:01

  prodigy написав:Участились вбросы, что он смертельно болен раком, что его хотят сместить, что верхушка ищет ему замену. Источники в основном мутные – от паблика "Генерал СВР", до купленного Лубянкой на корню режиссера Оливера Стоуна. Все они, а также какие-то бывшие сотрудники разведок, анонимные олигархи и источники в Кремле сливают подобные слухи в западную прессу и русскоязычные оппозиционные СМИ, типа "Медузы" и "Инсайдера".

Думаю, цель у таких вбросов – внушить противникам, прежде всего, англичанам и американцам, что против Путина не имеет смысла проводить какие-то серьезные специальные операции, раз он и так умрет или потеряет власть. Мол, главное – пока больной жив, его не злить, не делать резких движений, чтобы он не начал ядерную войну, а дальше он просто исчезнет и все наладится.
Очень похоже на правду.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 21:03

До ЄС стали приїжджати дивні люди зі свіжими паспортами, виданими в Херсоні. Української не знають, на жодне питання про місто, вказане в паспорті, відповісти не можуть. Мають російський говір. Хочуть допомоги як біженці. Така послуга для братського народу зараз коштує 2500€.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 21:06

  otg написав:
  flyman написав:При, точніше до ПАПи втратили 7% території, а при нинішньому уже 21%. Але винен попереднік.
Просто Зе не такой сцыкун и не подписал Минск-3 и думаю не подпишет.

В підсумку вийде, що дурень, який не може вчасно зупинитись, як зі своєю хворобливою порохоманінею, коли зупинив програму переозброєння попередників.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 21:11

  otg написав:
  flyman написав:Блажен хто вірує: "просто не буде ВВП - просто буде мир". Офіс простих рішень.
Я не верую, а знаю. Действительно, не будет Путена, не будет войны. Там все сцыкуны, точно как ваш ПАП. Раз получат по зубам и все. Все там смелые только за его спиной.

https://1plus1.video/unian-novosti/2022 ... uvali-bunt
Не занимайтесь самообманом по поводу ВВП.
И Интервью с Медведевым я выставлял, и то же будет с их сидельцем "оппозиционером",...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 26 тра, 2022 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бывший посол Украины в Беларуси: Наше руководство давно должно было предупредить Лукашенко 8
26.05.2022,
https://charter97.org/ru/news/2022/5/26/469615/
Бывший посол Украины в Беларуси: Наше руководство давно должно было предупредить Лукашенко

Украина в случае новых обстрелов с территории Беларуси должна уничтожать ракетные комплексы агрессора.

Бывший посол Украины в Беларуси, депутат Верховной Рады Валентин Наливайченко считает, что украинское руководство должно предупредить Александра Лукашенко в публичном заявлении о возможном уничтожении российских ракетных комплексов в Беларуси в случае новых обстрелов Украины с территории Беларуси.

«Убежден, что пришло время соагрессору понять цену таких агрессивных действий и планов», — заявил Валентин Наливайченко в эфире украинского телеканала «Прямий».

Украинский дипломат и депутат убежден, что украинское руководство давно должно было предупредить Лукашенко о том, что «мы уничтожим эти ракетные дивизии и всех тех агрессоров, которые направят на нас, на наших мирных жителей, эти ракеты».

«Это уже слишком. Это не просто игра мышцами. Это игра в агрессию. И Лукашенко на закрытой части совещания признал, что у него нет дружественной границы, кроме союзного пространства с Российской Федерацией», — добавил Валентин Наливайченко.

Украинский дипломат и депутат убежден, что Республика Беларусь как государство «в полушаге от растворения в составе Российской империи, и кроме Лукашенко и его окружения, по сути, никому в Беларуси это не нужно».

«Никто не хочет. Ни белорусский бизнес, ни белорусская молодежь, ни независимые СМИ, которые там еще остались. Вся белорусская молодежь там категорически не воспринимает такого союза или союзнических планов Лукашенко и Путина», — подчеркнул Валентин Наливайченко.

Еще одной угрозой для Украины бывший посол Украины в Беларуси назвал решение Лукашенко создать оперативное командование на южном, украинском направлении. «Если перевести на простой язык - это угроза Украине и украинцам, что он снова отдаст свою территорию [в пользование] российским войскам, российским ракетам и так далее», - заявил Валентин Наливайченко.
Kudrjavuy
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