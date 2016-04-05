Бывший посол Украины в Беларуси: Наше руководство давно должно было предупредить Лукашенко 826.05.2022,Украина в случае новых обстрелов с территории Беларуси должна уничтожать ракетные комплексы агрессора.Бывший посол Украины в Беларуси, депутат Верховной Рады Валентин Наливайченко считает, что украинское руководство должно предупредить Александра Лукашенко в публичном заявлении о возможном уничтожении российских ракетных комплексов в Беларуси в случае новых обстрелов Украины с территории Беларуси.Украинский дипломат и депутат убежден, что украинское руководство давно должно было предупредить Лукашенко о том, что «мы уничтожим эти ракетные дивизии и всех тех агрессоров, которые направят на нас, на наших мирных жителей, эти ракеты».«Это уже слишком. Это не просто игра мышцами. Это игра в агрессию. И Лукашенко на закрытой части совещания признал, что у него нет дружественной границы, кроме союзного пространства с Российской Федерацией», — добавил Валентин Наливайченко.Украинский дипломат и депутат убежден, что Республика Беларусь как государство «в полушаге от растворения в составе Российской империи, и кроме Лукашенко и его окружения, по сути, никому в Беларуси это не нужно».«Никто не хочет. Ни белорусский бизнес, ни белорусская молодежь, ни независимые СМИ, которые там еще остались. Вся белорусская молодежь там категорически не воспринимает такого союза или союзнических планов Лукашенко и Путина», — подчеркнул Валентин Наливайченко.Еще одной угрозой для Украины бывший посол Украины в Беларуси назвал решение Лукашенко создать оперативное командование на южном, украинском направлении. «Если перевести на простой язык - это угроза Украине и украинцам, что он снова отдаст свою территорию [в пользование] российским войскам, российским ракетам и так далее», - заявил Валентин Наливайченко.