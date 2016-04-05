prodigy написав:Участились вбросы, что он смертельно болен раком, что его хотят сместить, что верхушка ищет ему замену. Источники в основном мутные – от паблика "Генерал СВР", до купленного Лубянкой на корню режиссера Оливера Стоуна. Все они, а также какие-то бывшие сотрудники разведок, анонимные олигархи и источники в Кремле сливают подобные слухи в западную прессу и русскоязычные оппозиционные СМИ, типа "Медузы" и "Инсайдера".
Думаю, цель у таких вбросов – внушить противникам, прежде всего, англичанам и американцам, что против Путина не имеет смысла проводить какие-то серьезные специальные операции, раз он и так умрет или потеряет власть. Мол, главное – пока больной жив, его не злить, не делать резких движений, чтобы он не начал ядерную войну, а дальше он просто исчезнет и все наладится.
До ЄС стали приїжджати дивні люди зі свіжими паспортами, виданими в Херсоні. Української не знають, на жодне питання про місто, вказане в паспорті, відповісти не можуть. Мають російський говір. Хочуть допомоги як біженці. Така послуга для братського народу зараз коштує 2500€.
Бывший посол Украины в Беларуси: Наше руководство давно должно было предупредить Лукашенко 8 26.05.2022, https://charter97.org/ru/news/2022/5/26/469615/ Бывший посол Украины в Беларуси: Наше руководство давно должно было предупредить Лукашенко
Украина в случае новых обстрелов с территории Беларуси должна уничтожать ракетные комплексы агрессора.
Бывший посол Украины в Беларуси, депутат Верховной Рады Валентин Наливайченко считает, что украинское руководство должно предупредить Александра Лукашенко в публичном заявлении о возможном уничтожении российских ракетных комплексов в Беларуси в случае новых обстрелов Украины с территории Беларуси.
«Убежден, что пришло время соагрессору понять цену таких агрессивных действий и планов», — заявил Валентин Наливайченко в эфире украинского телеканала «Прямий».
Украинский дипломат и депутат убежден, что украинское руководство давно должно было предупредить Лукашенко о том, что «мы уничтожим эти ракетные дивизии и всех тех агрессоров, которые направят на нас, на наших мирных жителей, эти ракеты».
«Это уже слишком. Это не просто игра мышцами. Это игра в агрессию. И Лукашенко на закрытой части совещания признал, что у него нет дружественной границы, кроме союзного пространства с Российской Федерацией», — добавил Валентин Наливайченко.
Украинский дипломат и депутат убежден, что Республика Беларусь как государство «в полушаге от растворения в составе Российской империи, и кроме Лукашенко и его окружения, по сути, никому в Беларуси это не нужно».
«Никто не хочет. Ни белорусский бизнес, ни белорусская молодежь, ни независимые СМИ, которые там еще остались. Вся белорусская молодежь там категорически не воспринимает такого союза или союзнических планов Лукашенко и Путина», — подчеркнул Валентин Наливайченко.
Еще одной угрозой для Украины бывший посол Украины в Беларуси назвал решение Лукашенко создать оперативное командование на южном, украинском направлении. «Если перевести на простой язык - это угроза Украине и украинцам, что он снова отдаст свою территорию [в пользование] российским войскам, российским ракетам и так далее», - заявил Валентин Наливайченко.
Ау!!! Кто искал тему для "бизнеса"? И хороших вложений.
Ашан ввозит соль из Европы. https://interfax.com.ua/news/general/835081.html Не знаю причины, но по моей памяти - в Солотвино из трёх шахт, на одной возможно возобновить добыч. Проблема только в отсутствии оборудования и специалистов - соледобывающая горная техника отличается от угольной. В то же время жителям Солотвино построен новое село, куда можно переселиться, но они ни едут, ибо на рапе устроили солевой бизес-курорт. Т.Е. есть возможность варить пищевую соль из рапы. Артёмсоль стоит в районе боевых действий. Крымская соль - то же захвачена Врагом.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 26 тра, 2022 21:31, всього редагувалось 1 раз.
Бывший посол Украины в Беларуси: Наше руководство давно должно было предупредить Лукашенко 8 26.05.2022, https://charter97.org/ru/news/2022/5/26/469615/ Бывший посол Украины в Беларуси: Наше руководство давно должно было предупредить Лукашенко
Украина в случае новых обстрелов с территории Беларуси должна уничтожать ракетные комплексы агрессора.
Бывший посол Украины в Беларуси, депутат Верховной Рады Валентин Наливайченко считает, что украинское руководство должно предупредить Александра Лукашенко в публичном заявлении о возможном уничтожении российских ракетных комплексов в Беларуси в случае новых обстрелов Украины с территории Беларуси.
«Убежден, что пришло время соагрессору понять цену таких агрессивных действий и планов», — заявил Валентин Наливайченко в эфире украинского телеканала «Прямий».
Украинский дипломат и депутат убежден, что украинское руководство давно должно было предупредить Лукашенко о том, что «мы уничтожим эти ракетные дивизии и всех тех агрессоров, которые направят на нас, на наших мирных жителей, эти ракеты».
«Это уже слишком. Это не просто игра мышцами. Это игра в агрессию. И Лукашенко на закрытой части совещания признал, что у него нет дружественной границы, кроме союзного пространства с Российской Федерацией», — добавил Валентин Наливайченко.
Украинский дипломат и депутат убежден, что Республика Беларусь как государство «в полушаге от растворения в составе Российской империи, и кроме Лукашенко и его окружения, по сути, никому в Беларуси это не нужно».
«Никто не хочет. Ни белорусский бизнес, ни белорусская молодежь, ни независимые СМИ, которые там еще остались. Вся белорусская молодежь там категорически не воспринимает такого союза или союзнических планов Лукашенко и Путина», — подчеркнул Валентин Наливайченко.
Еще одной угрозой для Украины бывший посол Украины в Беларуси назвал решение Лукашенко создать оперативное командование на южном, украинском направлении. «Если перевести на простой язык - это угроза Украине и украинцам, что он снова отдаст свою территорию [в пользование] российским войскам, российским ракетам и так далее», - заявил Валентин Наливайченко.
Ніхто не буде нічого. Не буде ні по Білгороду, ні по Валуйкам,ні по Мозирю, ні по Гостомелю, навіть по Джанкою, бо несцикуни.