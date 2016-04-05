Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 тра, 2022 21:53
Kudrjavuy написав: flyman написав:
Ніхто не буде нічого. Не буде ні по Білгороду, ні по Валуйкам,ні по Мозирю, ні по Гостомелю, навіть по Джанкою, бо несцикуни.
Это заявление политика, а не Верховного.
С другой стороны у Вас попутались люди, лошади,...
Суджу по діянням, а не по заявам.
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Додано: Чет 26 тра, 2022 21:54
⚡️Україна отримала від східноєвропейських партнерів 14 штурмовиків Су-25, поставлених у розібраному вигляді.
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Додано: Чет 26 тра, 2022 21:56
otg написав: flyman написав:
Війна закінчиться, коли РФ досягне поставлені цілі.
І Путін особисто не вирішує. Є "консорціум" чи "клуб акціонерів". Що він вирішує колективно, то і робить влада в РФ. ВВП, можливо має найбільшу частку "акцій" (може 10%, може 25%), але одноосібно він не вирішує.
Глупая сказка про башни Кремля. Нет там ни каких башен. Есть тех кого он иногда слушает, но решения принимает единолично.
По ідеї, наступний рівень конфронтації, це пряма агресія до країн на кордоні НАТО: Молдова, Фінляндія, Швеція... Далі країни Прибалтики і Польща (Сувалський коридор).
Нет не будет этого. Если он захватит Украину, может быть Молдова, дальше он не сунется. У него 2 переплетающие задачи. Возродить империю, где без Украины она не полноценна. И вторая вернуть "величие" СССР. Ему не дает покоя что раша не сверхдержава, коей он считал СССР, ее не боятся США и НАТО. Человек больной и не раком, а манечкой величия. Он имеет все, теперь его задача что б его имя вписали в историю.
Уже озвучена Польща
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Додано: Чет 26 тра, 2022 22:03
flyman написав: Kudrjavuy написав: flyman написав:
Ніхто не буде нічого. Не буде ні по Білгороду, ні по Валуйкам,ні по Мозирю, ні по Гостомелю, навіть по Джанкою, бо несцикуни.
Это заявление политика, а не Верховного.
С другой стороны у Вас попутались люди, лошади,...
Суджу по діянням, а не по заявам.
В Украине, с Гостомелем другие "проблемы" -
https://bastion.tv/divni-rechi-vidbuvay ... eli_n47449
Гостомель освобождён от Агрессора, но не от ... .
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Додано: Чет 26 тра, 2022 22:08
flyman написав:
Ніхто не буде нічого. Не буде ні по Білгороду, ні по Валуйкам,ні по Мозирю, ні по Гостомелю, навіть по Джанкою, бо несцикуни.
Ну кроме того что не сцыкуны еще мозги имеют. Кстати орки отселили часть сел их белгородской области.
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Додано: Чет 26 тра, 2022 22:11
flyman Соскин как экономист ноль, так и комментатор войне всякий бред только нести.
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Додано: Чет 26 тра, 2022 22:26
otg написав: flyman написав:
Ніхто не буде нічого. Не буде ні по Білгороду, ні по Валуйкам,ні по Мозирю, ні по Гостомелю, навіть по Джанкою, бо несцикуни.
Ну кроме того что не сцыкуны еще мозги имеют. Кстати орки отселили часть сел их белгородской области.
здати в два рази більше території, чим при попіредниках... гіганти мислі.
flyman
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Додано: Чет 26 тра, 2022 22:46
flyman написав: otg написав: flyman написав:
Ніхто не буде нічого. Не буде ні по Білгороду, ні по Валуйкам,ні по Мозирю, ні по Гостомелю, навіть по Джанкою, бо несцикуни.
Ну кроме того что не сцыкуны еще мозги имеют. Кстати орки отселили часть сел их белгородской области.
здати в два рази більше території, чим при попіредниках... гіганти мислі.
ЗСУ воює проти другої армії світу, західна розвідка взагалі прогнозувала що киів візмут за три дні
Так що результат поки що відмінний
ПС з теплого дивана зручно воювати?
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