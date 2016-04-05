Додано: Чет 26 тра, 2022 23:48

otg написав: flyman написав: Блажен хто вірує: "просто не буде ВВП - просто буде мир". Офіс простих рішень. Блажен хто вірує: "просто не буде ВВП - просто буде мир". Офіс простих рішень. Я не верую, а знаю. Действительно, не будет Путена, не будет войны. Там все сцыкуны, точно как ваш ПАП . Раз получат по зубам и все. Все там смелые только за его спиной. Я не верую, а знаю. Действительно, не будет Путена, не будет войны. Там все. Раз получат по зубам и все. Все там смелые только за его спиной.

кожен

МАРІУПОЛЯ

президента

ваш ПАП... і одразу все зрозуміло.планктон забув початкові умови 2014. Ну, це очікувано, планктону пам"ять не потрібно.Офіс простих рішень: "Чтобы закончить войну, надо просто перестать стрелять" (с) не знаєте хто?(Уяіть собі 2-3 хвилини нецензурної лайки, а потім...)Прізвище Алексєя Проєбала вважаю непристойним згадувати, а тим більше цитувати чи посилатися на його думку.Не зважаючи на те що йде війна, бажано було б знати КОЖНОМУ українцю:1) Як саме були пройдені всі ПРИРОДНІ лінії оборони,з яких (хоча б на 1-2 дні) міг затримати орків на шляху до Мелитополя, Бердянська, Херсона, Енгергодару,. Якщо хтось не знає рельєфу - гугл мапс при належній деталізації покаже НЕЙМОВІРНУ кількість річок, каналів і навіть маленьких, але достатніх для оборони 1:10 на певний час, розв"язок? Хоч 3-4 дні для мобілізації ЗСУ і ТРО дали б вражаючі результати.2) Хто саме вирахував, що нападу з території Білорусі не буде. Представники СНБО ховаються за займенником "ми". Типова маніпуляція3) Як саме вирахували, що паніка через евакуацію шкідлива для оборони, якщо ані 24го, ані 25го масованих переміщень ЗСУ по автотрасах не було, цивільні автівки на танки не кидаються (кілька довбанутих достатньо без людських жертв просто зсунути з дороги), а орки в цей час вже рухалися від кордону. Багатьом вдалалося б вижити...4) Що саме завадило підірвати міст через Дніпро в Херсоні, як саме була організована героїчна оборона Херсону, коли розстріляли малоозброєне ТРО. Днями хтось "розумний і прагматичний" критикував тих наївних з бандерівськими смузі, багато з яких померло, але чесно зробили, що могли для Батьківщини в Бучі, Ірпені, Херсоні і багато ще де. Досі не зрозумів, що саме корисно-прагматичного зробив той розумник до березня. Але пишаюся сусідами, яки насипали і тягали мішки з піском, варили "нєправильні єжі" та сиділи під блок-постами "раптом хлопцям щось треба"5) Як саме за півроку підготувалися до імовірної мобілізаціїї колишні воєнкоми і решта військових бірократів.Кіно-теле-інтернет-генчні актори мають робити свою роботу, але не роботу СБУ, ЗСУ, МВС. І, тим більше, не роботу!!!Хлєба і зрєлищ! Цього вимагали громадяни давнього Риму, ситі і безтурботні виборці. Це вони отрмували від сенаторів і кандидатів в сенатори.Багатьом з нас вистачало просто "зрєлищ" на виборах. А ще більше ДОСІ не зрозуміли, що війна почалася ще ДО 2014, вилізла на поверхню 23го лютого, а з 24го кожень день люди вмирають за "зрєлища" перед виборами і на виборах.Демократичні вибори, сумно ...ть, але жити треба далі.То може ЗЄЛЄБОБІКІ заткнуться так, як це зробили ПОРОХОБОТИ, перейдуть в практичну площину?Post Scriptum: "многабукаф" - довго мовчав, був зайнятий, читав, шукав якусь синергію тут, накипіло ...