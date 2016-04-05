Суджу по діянням, а не по заявам.
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Додано: Чет 26 тра, 2022 21:53
Додано: Чет 26 тра, 2022 21:54
⚡️Україна отримала від східноєвропейських партнерів 14 штурмовиків Су-25, поставлених у розібраному вигляді.
Додано: Чет 26 тра, 2022 21:56
Уже озвучена Польща
Додано: Чет 26 тра, 2022 22:03
В Украине, с Гостомелем другие "проблемы" -
Гостомель освобождён от Агрессора, но не от ... .
Додано: Чет 26 тра, 2022 22:08
Додано: Чет 26 тра, 2022 22:11
flyman Соскин как экономист ноль, так и комментатор войне всякий бред только нести.
Додано: Чет 26 тра, 2022 22:26
здати в два рази більше території, чим при попіредниках... гіганти мислі.
Додано: Чет 26 тра, 2022 22:46
ЗСУ воює проти другої армії світу, західна розвідка взагалі прогнозувала що киів візмут за три дні
Так що результат поки що відмінний
ПС з теплого дивана зручно воювати?
Додано: Чет 26 тра, 2022 23:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 26 тра, 2022 23:48
ваш ПАП... і одразу все зрозуміло.
планктон забув початкові умови 2014. Ну, це очікувано, планктону пам"ять не потрібно.
Офіс простих рішень: "Чтобы закончить войну, надо просто перестать стрелять" (с) не знаєте хто?
(Уяіть собі 2-3 хвилини нецензурної лайки, а потім...)
Прізвище Алексєя Проєбала вважаю непристойним згадувати, а тим більше цитувати чи посилатися на його думку.
Не зважаючи на те що йде війна, бажано було б знати КОЖНОМУ українцю:
1) Як саме були пройдені всі ПРИРОДНІ лінії оборони, кожен з яких (хоча б на 1-2 дні) міг затримати орків на шляху до Мелитополя, Бердянська, Херсона, Енгергодару, МАРІУПОЛЯ. Якщо хтось не знає рельєфу - гугл мапс при належній деталізації покаже НЕЙМОВІРНУ кількість річок, каналів і навіть маленьких, але достатніх для оборони 1:10 на певний час, розв"язок? Хоч 3-4 дні для мобілізації ЗСУ і ТРО дали б вражаючі результати.
2) Хто саме вирахував, що нападу з території Білорусі не буде. Представники СНБО ховаються за займенником "ми". Типова маніпуляція
3) Як саме вирахували, що паніка через евакуацію шкідлива для оборони, якщо ані 24го, ані 25го масованих переміщень ЗСУ по автотрасах не було, цивільні автівки на танки не кидаються (кілька довбанутих достатньо без людських жертв просто зсунути з дороги), а орки в цей час вже рухалися від кордону. Багатьом вдалалося б вижити...
4) Що саме завадило підірвати міст через Дніпро в Херсоні, як саме була організована героїчна оборона Херсону, коли розстріляли малоозброєне ТРО. Днями хтось "розумний і прагматичний" критикував тих наївних з бандерівськими смузі, багато з яких померло, але чесно зробили, що могли для Батьківщини в Бучі, Ірпені, Херсоні і багато ще де. Досі не зрозумів, що саме корисно-прагматичного зробив той розумник до березня. Але пишаюся сусідами, яки насипали і тягали мішки з піском, варили "нєправильні єжі" та сиділи під блок-постами "раптом хлопцям щось треба"
5) Як саме за півроку підготувалися до імовірної мобілізаціїї колишні воєнкоми і решта військових бірократів.
Кіно-теле-інтернет-генчні актори мають робити свою роботу, але не роботу СБУ, ЗСУ, МВС. І, тим більше, не роботу президента!!!
Хлєба і зрєлищ! Цього вимагали громадяни давнього Риму, ситі і безтурботні виборці. Це вони отрмували від сенаторів і кандидатів в сенатори.
Багатьом з нас вистачало просто "зрєлищ" на виборах. А ще більше ДОСІ не зрозуміли, що війна почалася ще ДО 2014, вилізла на поверхню 23го лютого, а з 24го кожень день люди вмирають за "зрєлища" перед виборами і на виборах.
Демократичні вибори, сумно ...ть, але жити треба далі.
То може ЗЄЛЄБОБІКІ заткнуться так, як це зробили ПОРОХОБОТИ, перейдуть в практичну площину?
Post Scriptum: "многабукаф" - довго мовчав, був зайнятий, читав, шукав якусь синергію тут, накипіло ...
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