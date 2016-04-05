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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1163116411651166>
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 21:53

  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:Ніхто не буде нічого. Не буде ні по Білгороду, ні по Валуйкам,ні по Мозирю, ні по Гостомелю, навіть по Джанкою, бо несцикуни.

Это заявление политика, а не Верховного.
С другой стороны у Вас попутались люди, лошади,...

Суджу по діянням, а не по заявам.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 21:54

⚡️Україна отримала від східноєвропейських партнерів 14 штурмовиків Су-25, поставлених у розібраному вигляді.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 21:56

  otg написав:
  flyman написав:
Війна закінчиться, коли РФ досягне поставлені цілі.
І Путін особисто не вирішує. Є "консорціум" чи "клуб акціонерів". Що він вирішує колективно, то і робить влада в РФ. ВВП, можливо має найбільшу частку "акцій" (може 10%, може 25%), але одноосібно він не вирішує.
Глупая сказка про башни Кремля. Нет там ни каких башен. Есть тех кого он иногда слушает, но решения принимает единолично.

По ідеї, наступний рівень конфронтації, це пряма агресія до країн на кордоні НАТО: Молдова, Фінляндія, Швеція... Далі країни Прибалтики і Польща (Сувалський коридор).
Нет не будет этого. Если он захватит Украину, может быть Молдова, дальше он не сунется. У него 2 переплетающие задачи. Возродить империю, где без Украины она не полноценна. И вторая вернуть "величие" СССР. Ему не дает покоя что раша не сверхдержава, коей он считал СССР, ее не боятся США и НАТО. Человек больной и не раком, а манечкой величия. Он имеет все, теперь его задача что б его имя вписали в историю.

Уже озвучена Польща
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 22:03

  flyman написав:
  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:Ніхто не буде нічого. Не буде ні по Білгороду, ні по Валуйкам,ні по Мозирю, ні по Гостомелю, навіть по Джанкою, бо несцикуни.

Это заявление политика, а не Верховного.
С другой стороны у Вас попутались люди, лошади,...

Суджу по діянням, а не по заявам.

В Украине, с Гостомелем другие "проблемы" - https://bastion.tv/divni-rechi-vidbuvay ... eli_n47449
Гостомель освобождён от Агрессора, но не от ... .
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 22:08

  flyman написав:Ніхто не буде нічого. Не буде ні по Білгороду, ні по Валуйкам,ні по Мозирю, ні по Гостомелю, навіть по Джанкою, бо несцикуни.
Ну кроме того что не сцыкуны еще мозги имеют. Кстати орки отселили часть сел их белгородской области.
otg
 
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flyman Соскин как экономист ноль, так и комментатор войне всякий бред только нести.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 22:26

  otg написав:
  flyman написав:Ніхто не буде нічого. Не буде ні по Білгороду, ні по Валуйкам,ні по Мозирю, ні по Гостомелю, навіть по Джанкою, бо несцикуни.
Ну кроме того что не сцыкуны еще мозги имеют. Кстати орки отселили часть сел их белгородской области.

здати в два рази більше території, чим при попіредниках... гіганти мислі.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 22:46

  flyman написав:
  otg написав:
  flyman написав:Ніхто не буде нічого. Не буде ні по Білгороду, ні по Валуйкам,ні по Мозирю, ні по Гостомелю, навіть по Джанкою, бо несцикуни.
Ну кроме того что не сцыкуны еще мозги имеют. Кстати орки отселили часть сел их белгородской области.

здати в два рази більше території, чим при попіредниках... гіганти мислі.

ЗСУ воює проти другої армії світу, західна розвідка взагалі прогнозувала що киів візмут за три дні
Так що результат поки що відмінний

ПС з теплого дивана зручно воювати?
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 23:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Уже озвучена Польща

Не смог до конца посмотреть. Нужно в проигрывателе Х2 (а лучше Х3) скорость включить.Все жилы вымотал своей медлительностью.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 23:48

  otg написав:
  flyman написав:Блажен хто вірує: "просто не буде ВВП - просто буде мир". Офіс простих рішень.
Я не верую, а знаю. Действительно, не будет Путена, не будет войны. Там все сцыкуны, точно как ваш ПАП. Раз получат по зубам и все. Все там смелые только за его спиной.


ваш ПАП... і одразу все зрозуміло.

планктон забув початкові умови 2014. Ну, це очікувано, планктону пам"ять не потрібно.
Офіс простих рішень: "Чтобы закончить войну, надо просто перестать стрелять" (с) не знаєте хто?

(Уяіть собі 2-3 хвилини нецензурної лайки, а потім...)

Прізвище Алексєя Проєбала вважаю непристойним згадувати, а тим більше цитувати чи посилатися на його думку.

Не зважаючи на те що йде війна, бажано було б знати КОЖНОМУ українцю:

1) Як саме були пройдені всі ПРИРОДНІ лінії оборони, кожен з яких (хоча б на 1-2 дні) міг затримати орків на шляху до Мелитополя, Бердянська, Херсона, Енгергодару, МАРІУПОЛЯ. Якщо хтось не знає рельєфу - гугл мапс при належній деталізації покаже НЕЙМОВІРНУ кількість річок, каналів і навіть маленьких, але достатніх для оборони 1:10 на певний час, розв"язок? Хоч 3-4 дні для мобілізації ЗСУ і ТРО дали б вражаючі результати.

2) Хто саме вирахував, що нападу з території Білорусі не буде. Представники СНБО ховаються за займенником "ми". Типова маніпуляція :twisted:

3) Як саме вирахували, що паніка через евакуацію шкідлива для оборони, якщо ані 24го, ані 25го масованих переміщень ЗСУ по автотрасах не було, цивільні автівки на танки не кидаються (кілька довбанутих достатньо без людських жертв просто зсунути з дороги), а орки в цей час вже рухалися від кордону. Багатьом вдалалося б вижити...

4) Що саме завадило підірвати міст через Дніпро в Херсоні, як саме була організована героїчна оборона Херсону, коли розстріляли малоозброєне ТРО. Днями хтось "розумний і прагматичний" критикував тих наївних з бандерівськими смузі, багато з яких померло, але чесно зробили, що могли для Батьківщини в Бучі, Ірпені, Херсоні і багато ще де. Досі не зрозумів, що саме корисно-прагматичного зробив той розумник до березня. Але пишаюся сусідами, яки насипали і тягали мішки з піском, варили "нєправильні єжі" та сиділи під блок-постами "раптом хлопцям щось треба"
5) Як саме за півроку підготувалися до імовірної мобілізаціїї колишні воєнкоми і решта військових бірократів.

Кіно-теле-інтернет-генчні актори мають робити свою роботу, але не роботу СБУ, ЗСУ, МВС. І, тим більше, не роботу президента!!!

Хлєба і зрєлищ! Цього вимагали громадяни давнього Риму, ситі і безтурботні виборці. Це вони отрмували від сенаторів і кандидатів в сенатори.

Багатьом з нас вистачало просто "зрєлищ" на виборах. А ще більше ДОСІ не зрозуміли, що війна почалася ще ДО 2014, вилізла на поверхню 23го лютого, а з 24го кожень день люди вмирають за "зрєлища" перед виборами і на виборах.

Демократичні вибори, сумно ...ть, але жити треба далі.

То може ЗЄЛЄБОБІКІ заткнуться так, як це зробили ПОРОХОБОТИ, перейдуть в практичну площину?

Post Scriptum: "многабукаф" - довго мовчав, був зайнятий, читав, шукав якусь синергію тут, накипіло ...
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