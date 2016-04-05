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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 00:08
Очкарик написав:
Не зважаючи на те що йде війна, бажано було б знати КОЖНОМУ українцю:
кожному українцю треба змиритися з тим фактом, що він обирає гівно владу - яка навіть патронний завод не здатна збудувати
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 01:13
andrijk777 написав: sergey_sryvkin написав:
Збереження влади, звісно. Саме тому війна буде продовжуватись
Отже підсумуємо.
1. Я, на місті Патрушева-президента, однозначно вибираю п.1. Закінчую війну, одержую підтримку і еліт і народу і Заходу. Знімаю санкції(майже всі). Моя влада тільки укріплюється. Загрози сильно зменшуються
Та нє. Ніяких "еліт" в мордорі немає, народа теж. Населення хоче мачіть хахлов, навіщо їм закінчення війни?..
Санкції захід знімати не буде, бо мета - зробити мордор нездатним воювати
andrijk777 написав:
2. Ви, на місті Патрушева-президента, вибираєте п.2. Звичайно, поки йде війна ваша влада гарантована. Але що ви будете робити через рік? Усі стомляться від війни, що очевидно.
Кому очевидно? Ви думаєте, зара в мордорі хтось втомився від війни? Та вони у захваті. Москалі не воюють взагалі, а тільки відчувають вялічіє. Жебраки з бурятії та інших дагестанів намагаються заробити грошей та чогось накрасти. Родичі загиблих отримують грошові компенсації, щодо яких мають сильніші почуття, ніж до загиблих. Усім усе подобається. Інакше б не почалося взагалі.
andrijk777 написав:
Треба буде заключати мир. А як, якщо Україна проти? Здати Донецьк/Луганськ вже не вийде, тому що це вже ви, Патрушев, будете в цьому винні. А як ви пояснете сотні тисяч смертей, які назбираються за рік?
Мир заключати не треба, а пояснювати - так само як і зараз. Кругом врагі, вєсь мір протів нас, вставай страна агромная.
andrijk777 написав:
Спихнути на путіна вже не вийде, ці всі смерті вже висять на вас, а не на путіні. У вас патова ситуація. І це оптимістичний сценарій. А песимістичний - Україна починає перемагати. А хто винуватий? Ви - Патрушев, адже президент. Ваша крісло вже серйозно хитається в такому випадку. А Україна вже хоче не тільки території, а й репарації. А репарації - це точно кінець вашій владі.
-Патрушев людина розумна, я не сумнівають. І ситуацію він оцінює адекватно і глибоко, на відміну від вас. Тому вибір варіанту 1 Патрушевим очевидний.
Розумна людина не починала б середньовічну війну.
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 04:42
ПіСта тепер оркам!
Приїхали посилки!!!👍👍👍
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