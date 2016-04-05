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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1163116411651166
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 00:08

  Очкарик написав:Не зважаючи на те що йде війна, бажано було б знати КОЖНОМУ українцю:


кожному українцю треба змиритися з тим фактом, що він обирає гівно владу - яка навіть патронний завод не здатна збудувати
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 01:13

  andrijk777 написав:
  sergey_sryvkin написав:Збереження влади, звісно. Саме тому війна буде продовжуватись

Отже підсумуємо.
1. Я, на місті Патрушева-президента, однозначно вибираю п.1. Закінчую війну, одержую підтримку і еліт і народу і Заходу. Знімаю санкції(майже всі). Моя влада тільки укріплюється. Загрози сильно зменшуються


Та нє. Ніяких "еліт" в мордорі немає, народа теж. Населення хоче мачіть хахлов, навіщо їм закінчення війни?..
Санкції захід знімати не буде, бо мета - зробити мордор нездатним воювати

  andrijk777 написав:2. Ви, на місті Патрушева-президента, вибираєте п.2. Звичайно, поки йде війна ваша влада гарантована. Але що ви будете робити через рік? Усі стомляться від війни, що очевидно.

Кому очевидно? Ви думаєте, зара в мордорі хтось втомився від війни? Та вони у захваті. Москалі не воюють взагалі, а тільки відчувають вялічіє. Жебраки з бурятії та інших дагестанів намагаються заробити грошей та чогось накрасти. Родичі загиблих отримують грошові компенсації, щодо яких мають сильніші почуття, ніж до загиблих. Усім усе подобається. Інакше б не почалося взагалі.

  andrijk777 написав: Треба буде заключати мир. А як, якщо Україна проти? Здати Донецьк/Луганськ вже не вийде, тому що це вже ви, Патрушев, будете в цьому винні. А як ви пояснете сотні тисяч смертей, які назбираються за рік?

Мир заключати не треба, а пояснювати - так само як і зараз. Кругом врагі, вєсь мір протів нас, вставай страна агромная.
  andrijk777 написав:Спихнути на путіна вже не вийде, ці всі смерті вже висять на вас, а не на путіні. У вас патова ситуація. І це оптимістичний сценарій. А песимістичний - Україна починає перемагати. А хто винуватий? Ви - Патрушев, адже президент. Ваша крісло вже серйозно хитається в такому випадку. А Україна вже хоче не тільки території, а й репарації. А репарації - це точно кінець вашій владі.
-Патрушев людина розумна, я не сумнівають. І ситуацію він оцінює адекватно і глибоко, на відміну від вас. Тому вибір варіанту 1 Патрушевим очевидний.

Розумна людина не починала б середньовічну війну.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 04:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ПіСта тепер оркам!
Приїхали посилки!!!👍👍👍
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 05:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:ПіСта тепер оркам!
Приїхали посилки!!!
Щось довго їхали.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 05:36

⚡️Прорив зс рф з Криму: Данилов розповів про "секретне" засідання РНБО

▫️За словами секретаря відомства, до вторгнення з півдня готувалися ще влітку минулого року, і всі інстанції у грудні відзвітували про виконання поставлених завдань.

☝️А що пішло не так, належить з'ясувати після війни.
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 07:07

  edvardd написав:⚡️Прорив зс рф з Криму: Данилов розповів про "секретне" засідання РНБО

▫️За словами секретаря відомства, до вторгнення з півдня готувалися ще влітку минулого року, і всі інстанції у грудні відзвітували про виконання поставлених завдань.

☝️А що пішло не так, належить з'ясувати після війни.


https://www.5.ua/ru/obshchestvo/den-edynenyia-a-ne-napadenyia-v-ukrayne-16-fevralia-budut-otmechat-novii-prazdnyk-268186.html

"Нас пугают большой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз. Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство

Просто наджєнєм лєнточкі....

з.і.
22 січня День Соборності України.
З ким єдінєніє?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 27 тра, 2022 07:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 07:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Смерть Путина не изменит ситуацию в России

По словам Данилова, "там таких Путиных и желающих им стать очень много, потому что он для них является идолом. Россияне полагают, что он делает все правильно. У них совсем другая философия жизни"
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 07:49

  GALeon написав:Смерть Путина не изменит ситуацию в России

По словам Данилова, "там таких Путиных и желающих им стать очень много, потому что он для них является идолом. Россияне полагают, что он делает все правильно. У них совсем другая философия жизни"
Желающих стать много, но как бы не хотели, не станут. Еще раз, не станет Путена все разбегутся, либо герои исключительно за его спиной.
otg
 
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