sergey_sryvkin написав:Збереження влади, звісно. Саме тому війна буде продовжуватись
Отже підсумуємо. 1. Я, на місті Патрушева-президента, однозначно вибираю п.1. Закінчую війну, одержую підтримку і еліт і народу і Заходу. Знімаю санкції(майже всі). Моя влада тільки укріплюється. Загрози сильно зменшуються
Та нє. Ніяких "еліт" в мордорі немає, народа теж. Населення хоче мачіть хахлов, навіщо їм закінчення війни?.. Санкції захід знімати не буде, бо мета - зробити мордор нездатним воювати
andrijk777 написав:2. Ви, на місті Патрушева-президента, вибираєте п.2. Звичайно, поки йде війна ваша влада гарантована. Але що ви будете робити через рік? Усі стомляться від війни, що очевидно.
Кому очевидно? Ви думаєте, зара в мордорі хтось втомився від війни? Та вони у захваті. Москалі не воюють взагалі, а тільки відчувають вялічіє. Жебраки з бурятії та інших дагестанів намагаються заробити грошей та чогось накрасти. Родичі загиблих отримують грошові компенсації, щодо яких мають сильніші почуття, ніж до загиблих. Усім усе подобається. Інакше б не почалося взагалі.
andrijk777 написав: Треба буде заключати мир. А як, якщо Україна проти? Здати Донецьк/Луганськ вже не вийде, тому що це вже ви, Патрушев, будете в цьому винні. А як ви пояснете сотні тисяч смертей, які назбираються за рік?
Мир заключати не треба, а пояснювати - так само як і зараз. Кругом врагі, вєсь мір протів нас, вставай страна агромная.
andrijk777 написав:Спихнути на путіна вже не вийде, ці всі смерті вже висять на вас, а не на путіні. У вас патова ситуація. І це оптимістичний сценарій. А песимістичний - Україна починає перемагати. А хто винуватий? Ви - Патрушев, адже президент. Ваша крісло вже серйозно хитається в такому випадку. А Україна вже хоче не тільки території, а й репарації. А репарації - це точно кінець вашій владі. -Патрушев людина розумна, я не сумнівають. І ситуацію він оцінює адекватно і глибоко, на відміну від вас. Тому вибір варіанту 1 Патрушевим очевидний.
"Нас пугают большой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз. Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство
Просто наджєнєм лєнточкі....
з.і. 22 січня День Соборності України. З ким єдінєніє?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 27 тра, 2022 07:10, всього редагувалось 1 раз.