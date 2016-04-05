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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11641165116611671168>
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 01:13

  andrijk777 написав:
  sergey_sryvkin написав:Збереження влади, звісно. Саме тому війна буде продовжуватись

Отже підсумуємо.
1. Я, на місті Патрушева-президента, однозначно вибираю п.1. Закінчую війну, одержую підтримку і еліт і народу і Заходу. Знімаю санкції(майже всі). Моя влада тільки укріплюється. Загрози сильно зменшуються


Та нє. Ніяких "еліт" в мордорі немає, народа теж. Населення хоче мачіть хахлов, навіщо їм закінчення війни?..
Санкції захід знімати не буде, бо мета - зробити мордор нездатним воювати

  andrijk777 написав:2. Ви, на місті Патрушева-президента, вибираєте п.2. Звичайно, поки йде війна ваша влада гарантована. Але що ви будете робити через рік? Усі стомляться від війни, що очевидно.

Кому очевидно? Ви думаєте, зара в мордорі хтось втомився від війни? Та вони у захваті. Москалі не воюють взагалі, а тільки відчувають вялічіє. Жебраки з бурятії та інших дагестанів намагаються заробити грошей та чогось накрасти. Родичі загиблих отримують грошові компенсації, щодо яких мають сильніші почуття, ніж до загиблих. Усім усе подобається. Інакше б не почалося взагалі.

  andrijk777 написав: Треба буде заключати мир. А як, якщо Україна проти? Здати Донецьк/Луганськ вже не вийде, тому що це вже ви, Патрушев, будете в цьому винні. А як ви пояснете сотні тисяч смертей, які назбираються за рік?

Мир заключати не треба, а пояснювати - так само як і зараз. Кругом врагі, вєсь мір протів нас, вставай страна агромная.
  andrijk777 написав:Спихнути на путіна вже не вийде, ці всі смерті вже висять на вас, а не на путіні. У вас патова ситуація. І це оптимістичний сценарій. А песимістичний - Україна починає перемагати. А хто винуватий? Ви - Патрушев, адже президент. Ваша крісло вже серйозно хитається в такому випадку. А Україна вже хоче не тільки території, а й репарації. А репарації - це точно кінець вашій владі.
-Патрушев людина розумна, я не сумнівають. І ситуацію він оцінює адекватно і глибоко, на відміну від вас. Тому вибір варіанту 1 Патрушевим очевидний.

Розумна людина не починала б середньовічну війну.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 04:40

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

А я знову там, де долар = 0 :D

І є гарні новини - таки прийшли посилки з Європи!👍
Хоч не до рук Успіха, але прийшли - і це головне!

Так що тепер ТОЧНО все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©®™👍
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 04:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ПіСта тепер оркам!
Приїхали посилки!!!👍👍👍
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 05:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:ПіСта тепер оркам!
Приїхали посилки!!!
Щось довго їхали.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 05:36

⚡️Прорив зс рф з Криму: Данилов розповів про "секретне" засідання РНБО

▫️За словами секретаря відомства, до вторгнення з півдня готувалися ще влітку минулого року, і всі інстанції у грудні відзвітували про виконання поставлених завдань.

☝️А що пішло не так, належить з'ясувати після війни.
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 07:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Смерть Путина не изменит ситуацию в России

По словам Данилова, "там таких Путиных и желающих им стать очень много, потому что он для них является идолом. Россияне полагают, что он делает все правильно. У них совсем другая философия жизни"
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 07:49

  GALeon написав:Смерть Путина не изменит ситуацию в России

По словам Данилова, "там таких Путиных и желающих им стать очень много, потому что он для них является идолом. Россияне полагают, что он делает все правильно. У них совсем другая философия жизни"
Желающих стать много, но как бы не хотели, не станут. Еще раз, не станет Путена все разбегутся, либо герои исключительно за его спиной.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 07:56

  Zebra написав:кожному українцю треба змиритися з тим фактом, що він обирає гівно владу - яка навіть патронний завод не здатна збудувати
То бишь задача влады выключно строить патронные заводы? Жгите еще. :) Задача избирателя выбрать того кто построит сильную экономику. Только сильная экономика способна строить не только патронные заводы, но и современное ракетное оружие. При чем эта задача решается не за год и не за два. Сингапур например стал Сингапуром мин за 10 лет. И то не факт что он способен противостоять навале орды. Более того западные аналитики сегодня говорят о том что поражаются нашей армии, ибо не уверены что смогли бы в одиночку противостоять такому врагу с более современным вооружением и экономическим запасом прочности на порядки. Надоели ваши осаны Пете.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:00

  edvardd написав:⚡️Прорив зс рф з Криму: Данилов розповів про "секретне" засідання РНБО

▫️За словами секретаря відомства, до вторгнення з півдня готувалися ще влітку минулого року, і всі інстанції у грудні відзвітували про виконання поставлених завдань.

☝️А що пішло не так, належить з'ясувати після війни.

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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:04

  flyman написав:
  otg написав:
  flyman написав:Ніхто не буде нічого. Не буде ні по Білгороду, ні по Валуйкам,ні по Мозирю, ні по Гостомелю, навіть по Джанкою, бо несцикуни.
Ну кроме того что не сцыкуны еще мозги имеют. Кстати орки отселили часть сел их белгородской области.

здати в два рази більше території, чим при попіредниках... гіганти мислі.
Ні, треба було як Петя бігти до Путіна та проситись на Мінск 3 :)
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