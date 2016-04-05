Shaman написав:нефть в обмен на продовольствие - вот ее будущее. и это всех устроит
Вы однако оптимист, только ничего общего с реальностью это не имеет. Вы просто рассказываете свои желания, которым свершится очень маленький шанс. Вы просто далеки от экономики и реального положения дел.
от того, что Вы так самоуверенно пишите, это не значит что Вы близки к пониманию реального положения дел, и тем более экономики
Раша уже понесла колоссальные потери в результате войны, в первую очередь репутационные. дальше будет хуже. войну они не останавливают только потому, что их система управления не допускает признания ошибок, и только ухудшают ситуацию для себя.
Очкарик написав: 1) Як саме були пройдені всі ПРИРОДНІ лінії оборони, кожен з яких (хоча б на 1-2 дні) міг затримати орків на шляху до Мелитополя, Бердянська, Херсона, Енгергодару, МАРІУПОЛЯ. Якщо хтось не знає рельєфу - гугл мапс при належній деталізації покаже НЕЙМОВІРНУ кількість річок, каналів і навіть маленьких, але достатніх для оборони 1:10 на певний час, розв"язок? Хоч 3-4 дні для мобілізації ЗСУ і ТРО дали б вражаючі результати.
Ну диванного вояку видно из далека. Несколько страниц назад есть видео херсонца, еще раз посмотри. Кстати, никто ничего не разминировал. Два дня назад орки показывали как разминируют стрелку. Все остальное так же было заминировано. Орки прошли по дороге. Тоже в видео есть.
2) Хто саме вирахував, що нападу з території Білорусі не буде. Представники СНБО ховаються за займенником "ми". Типова маніпуляція
Не надо писать глупости.
3) Як саме вирахували, що паніка через евакуацію шкідлива для оборони, якщо ані 24го, ані 25го масованих переміщень ЗСУ по автотрасах не було, цивільні автівки на танки не кидаються (кілька довбанутих достатньо без людських жертв просто зсунути з дороги), а орки в цей час вже рухалися від кордону. Багатьом вдалалося б вижити...
Ну естественно с дивана не только полками командовать и всем остальным руководить
5) Як саме за півроку підготувалися до імовірної мобілізаціїї колишні воєнкоми і решта військових бірократів.
Ну и як? За малий период проведена мобилизация. Ты далек от всего этого, потому бред всякий пишешь, широко надув щеки. Типа что то понимаешь в этом.
Post Scriptum: "многабукаф" - довго мовчав, був зайнятий, читав, шукав якусь синергію тут, накипіло ...
Лучше б жвачку жевал дальше.
Востаннє редагувалось otg в П'ят 27 тра, 2022 08:14, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Блажен хто вірує: "просто не буде ВВП - просто буде мир". Офіс простих рішень.
Я не верую, а знаю. Действительно, не будет Путена, не будет войны. Там все сцыкуны, точно как ваш ПАП. Раз получат по зубам и все. Все там смелые только за его спиной.
война закончится со смертью Пу, потому что начнется грызня за власть.
Пу что, образец смелости? всегда в кусты в сложных ситуациях...
я уже написал, войну не заканчивает не из-за смелости, а из-за того, что не может признать неправоту - что Акела промахнулся. знает, что бывает в таких ситуациях - классика авторитарной формы правления
Ваш ПАП - это сильно. вы с какой стороны границы пишите? точнее, может пишите и с этой, на чью мельницу воду льете?
Як не програти Україну або Як корупція знищує наше енергетичне майбутнє Державні підприємства продають електроенергію за заниженими цінами. Обсяг недоотриманих коштів у 2020-2022 роках перевищує 6 млрд грн.
У розмовах про відродження українського енергетичного сектору варто не забувати, що спокуса "підзаробити" на державних підприємствах нікуди не зникла.
Не тіште себе ілюзіями – війна не змінила людей і не зменшила їх "апетити", вони не хочуть і не вміють працювати по-іншому, тому вже зараз просто чекають на інвестиції, бо ж у їхній парадигмі нічого не зміниться.
Українці проявили небувалу зібраність і консолідованість у найкритичніший період – період руйнувань, зменшення навантаження, роботи в ізольованому режимі – це все ми втримали.
Shaman написав:война закончится со смертью Пу, потому что начнется грызня за власть.
Пу что, образец смелости? всегда в кусты в сложных ситуациях...
Вы что верите что Медведев начал абхазскую войну в 2008? Не смешите. Я же говорю Вы далеки от российских реалий. Я когда то наблюдал одну дискуссию "Про роль личности в истории". Там обсуждали Гитлера, здесь таже самая история.
я уже написал, войну не заканчивает не из-за смелости, а из-за того, что не может признать неправоту - что Акела промахнулся. знает, что бывает в таких ситуациях - классика авторитарной формы правления
Где то в чем то ваша правда есть. Но начать авантюру надо иметь смелость. Никто бы в раше кроме него ее б не начал.
Ваш ПАП - это сильно. вы с какой стороны границы пишите7 точнее, может пишите и с этой, на чью мельницу воду льете?
Я с нашей. Но работа порохоботов против власти это работа против страны. Вместо того что бы власти громить врага им приходится бороться с нападками пороха. Берите пример с ЮВТ. Она хоть баба, но сказала слово и его держит.
Zebra написав:кожному українцю треба змиритися з тим фактом, що він обирає гівно владу - яка навіть патронний завод не здатна збудувати
То бишь задача влады выключно строить патронные заводы? Жгите еще. Задача избирателя выбрать того кто построит сильную экономику. Только сильная экономика способна строить не только патронные заводы, но и современное ракетное оружие. При чем эта задача решается не за год и не за два. Сингапур например стал Сингапуром мин за 10 лет. И то не факт что он способен противостоять навале орды. Более того западные аналитики сегодня говорят о том что поражаются нашей армии, ибо не уверены что смогли бы в одиночку противостоять такому врагу с более современным вооружением и экономическим запасом прочности на порядки. Надоели ваши осаны Пете.
Вот это высер, "патронные заводы не нужны, ко-ко-ко, Сингапур ко-ко-ко, ждите 10-20-50-100 лет ко-ко-ко, не на часи ко-ко-ко"
США договариваются с Украиной об ограничениях для использования оружия
Вашингтон провел переговоры с Киевом из-за опасности эскалации, которую могут повлечь удары по территории глубоко внутри РФ. При этом Соединенные Штаты не накладывают четких географических ограничений на использование ВСУ своего оружия.
Дуглас Лют, бывший посол США в НАТО и генерал-лейтенант армии в отставке, согласился, что Украина имеет достаточно российских целей в Украине, о которых можно волноваться. Но он признал риск эскалации и политического раскола внутри НАТО, если Украина нанесет удар вглубь России.
"Это повлечет раскол внутри альянса. И, конечно, альянс этого не хочет. И Украина также не хочет"
Shaman написав:война закончится со смертью Пу, потому что начнется грызня за власть.
Пу что, образец смелости? всегда в кусты в сложных ситуациях...
Вы что верите что Медведев начал абхазскую войну в 2008? Не смешите. Я же говорю Вы далеки от российских реалий. Я когда то наблюдал одну дискуссию "Про роль личности в истории". Там обсуждали Гитлера, здесь таже самая история.
я уже написал, войну не заканчивает не из-за смелости, а из-за того, что не может признать неправоту - что Акела промахнулся. знает, что бывает в таких ситуациях - классика авторитарной формы правления
Где то в чем то ваша правда есть. Но начать авантюру надо иметь смелость. Никто бы в раше кроме него ее б не начал.
Ваш ПАП - это сильно. вы с какой стороны границы пишите7 точнее, может пишите и с этой, на чью мельницу воду льете?
Я с нашей. Но работа порохоботов против власти это работа против страны. Вместо того что бы власти громить врага им приходится бороться с нападками пороха. Берите пример с ЮВТ. Она хоть баба, но сказала слово и его держит.
начать войну с Грузией - много смелости не надо. он и с Украиной ее начал, поскольку думал, что будут встречать цветами - это не смелость, а самодурство.
и по поводу личности даже не сравнивайте - вообще не сопоставимые фигуры - серая моль - она и есть серая моль.