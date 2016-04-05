Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:20

Shaman написав: война закончится со смертью Пу, потому что начнется грызня за власть.



Пу что, образец смелости? всегда в кусты в сложных ситуациях... война закончится со смертью Пу, потому что начнется грызня за власть.Пу что, образец смелости?всегда в кусты в сложных ситуациях...

я уже написал, войну не заканчивает не из-за смелости, а из-за того, что не может признать неправоту - что Акела промахнулся.

знает, что бывает в таких ситуациях - классика авторитарной формы правления



точнее, может пишите и с этой, на чью мельницу воду льете? Ваш ПАП - это сильно. вы с какой стороны границы пишите7точнее, может пишите и с этой, на чью мельницу воду льете?

Вы что верите что Медведев начал абхазскую войну в 2008?Не смешите. Я же говорю Вы далеки от российских реалий. Я когда то наблюдал одну дискуссию "Про роль личности в истории". Там обсуждали Гитлера, здесь таже самая история.Где то в чем то ваша правда есть. Но начать авантюру надо иметь смелость. Никто бы в раше кроме него ее б не начал.Я с нашей. Но работа порохоботов против власти это работа против страны. Вместо того что бы власти громить врага им приходится бороться с нападками пороха. Берите пример с ЮВТ. Она хоть баба, но сказала слово и его держит.