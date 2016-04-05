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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1165116611671168
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:37

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здати в два рази більше території, чим при попіредниках... гіганти мислі.[/quote]Ні, треба було як Петя бігти до Путіна та проситись на Мінск 3 :)[/quote]
https://youtu.be/wgSnrWjHsRE
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:55

  otg написав:
  flyman написав:
  otg написав:Ну кроме того что не сцыкуны еще мозги имеют. Кстати орки отселили часть сел их белгородской области.

здати в два рази більше території, чим при попіредниках... гіганти мислі.
Ні, треба було як Петя бігти до Путіна та проситись на Мінск 3 :)

Ні, треба було лиш нормально готуватись до війни, хоча б у темпі папередників (Вільх точно можна було наклепати тисячі і не клянчити зараз американські рсзо), а не заглядати у очі божевільного. "Хочеш миру - готуйся до війни" ніхто не відміняв.
І, впевнений, крупномасштабного конфлікту зараз не було б, максимум - продовжувалося б в межах Донбасу.
Schmit
 
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