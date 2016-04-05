otg написав: flyman написав: otg написав:
Ну кроме того что не сцыкуны еще мозги имеют. Кстати орки отселили часть сел их белгородской области.
здати в два рази більше території, чим при попіредниках... гіганти мислі.
Ні, треба було як Петя бігти до Путіна та проситись на Мінск 3
Ні, треба було лиш нормально готуватись до війни, хоча б у темпі папередників (Вільх точно можна було наклепати тисячі і не клянчити зараз американські рсзо), а не заглядати у очі божевільного. "Хочеш миру - готуйся до війни" ніхто не відміняв.
І, впевнений, крупномасштабного конфлікту зараз не було б, максимум - продовжувалося б в межах Донбасу.