Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:08

Schmit написав: otg написав: flyman написав: здати в два рази більше території, чим при попіредниках... гіганти мислі. здати в два рази більше території, чим при попіредниках... гіганти мислі. Ні, треба було як Петя бігти до Путіна та проситись на Мінск 3 Ні, треба було як Петя бігти до Путіна та проситись на Мінск 3

Ні, треба було лиш нормально готуватись до війни, хоча б у темпі папередників (Вільх точно можна було наклепати тисячі і не клянчити зараз американські рсзо), а не заглядати у очі божевільного. "Хочеш миру - готуйся до війни" ніхто не відміняв.

І, впевнений, крупномасштабного конфлікту зараз не було б, максимум - продовжувалося б в межах Донбасу. Ні, треба було лиш нормально готуватись до війни, хоча б у темпі папередників (Вільх точно можна було наклепати тисячі і не клянчити зараз американські рсзо), а не заглядати у очі божевільного. "Хочеш миру - готуйся до війни" ніхто не відміняв.І, впевнений, крупномасштабного конфлікту зараз не було б, максимум - продовжувалося б в межах Донбасу.

Напередодні повномасштабного нападу я піднімав тут питання: "Чого чекати рашці? Поки Україна ще більше зміцнить свою обороноздатність та військову могутність, а потім (тобто вже після цього) вирішувати нападом реалізацію своїх хатєлок та "проблем"?"По суті вісім років нам вдавалося годувати агресора обіцянками (ПАП годував Мінськами, Зе лояльністю миру).Рашка зараз погрожує екскалацією відносно постачання нам далекобійної зброї. Вбачає в цьому загрозу і попереджає, що буде реагувати.Малоймовірно, що й за виконанням ракетної програми вона спокійно спостерігала...Імхо -- були перемовини, попередження, тому ракетну програму влада "призупинила". Виграла ще час - близько року.Тобто, як ПАП вигравав час Мінськами, так і наступники вигравали час - піснями про "мир в глазах", зупинками ракетної програми, розведенням і т.д.А в цей час дуже тісно співпрацювали зі Штатами та Ко для зміцнення обороноздатності...Але агресор-то не овсім тупий та сліпий, та й обіцянками його довго не втримаєш, тому й з'явилися - спочатку ультиматум до самого НАТО, а потім і повномасштабний напад.