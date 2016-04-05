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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:37
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greenozon
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:55
otg написав: flyman написав: otg написав:
Ну кроме того что не сцыкуны еще мозги имеют. Кстати орки отселили часть сел их белгородской области.
здати в два рази більше території, чим при попіредниках... гіганти мислі.
Ні, треба було як Петя бігти до Путіна та проситись на Мінск 3
Ні, треба було лиш нормально готуватись до війни, хоча б у темпі папередників (Вільх точно можна було наклепати тисячі і не клянчити зараз американські рсзо), а не заглядати у очі божевільного. "Хочеш миру - готуйся до війни" ніхто не відміняв.
І, впевнений, крупномасштабного конфлікту зараз не було б, максимум - продовжувалося б в межах Донбасу.
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Schmit
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:00
здати в два рази більше території, чим при попіредниках... гіганти мислі.[/quote]Ні, треба було як Петя бігти до Путіна та проситись на Мінск 3
[/quote]
Ні, треба було лиш нормально готуватись до війни, хоча б у темпі папередників (Вільх точно можна було наклепати тисячі і не клянчити зараз американські рсзо), а не заглядати у очі божевільного. "Хочеш миру - готуйся до війни" ніхто не відміняв.
І, впевнений, крупномасштабного конфлікту зараз не було б, максимум - продовжувалося б в межах Донбасу.[/quote]
А потянули бы мы такое вооружение,такую гонку вооружений. Мы согласились на повышение пенсионного возраста на 5 лет лишь за один кредит 2 миллиарда долларов от МВФ. Мы не богатая держава. Уже сказано что помощь от США это как 10 годовых бюджетов на армию.С учётом того что у нас на армию шло 5 процентов ВВП в отличии от других стран где 1-2. Это огромные деньги.Мы готовились как позволяли возможности с 2014 года-и результат есть.
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konstantin kirovograd
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:08
Schmit написав: otg написав: flyman написав:
здати в два рази більше території, чим при попіредниках... гіганти мислі.
Ні, треба було як Петя бігти до Путіна та проситись на Мінск 3
Ні, треба було лиш нормально готуватись до війни, хоча б у темпі папередників (Вільх точно можна було наклепати тисячі і не клянчити зараз американські рсзо), а не заглядати у очі божевільного. "Хочеш миру - готуйся до війни" ніхто не відміняв.
І, впевнений, крупномасштабного конфлікту зараз не було б, максимум - продовжувалося б в межах Донбасу.
Напередодні повномасштабного нападу я піднімав тут питання: "Чого чекати рашці? Поки Україна ще більше зміцнить свою обороноздатність та військову могутність, а потім (тобто вже після цього) вирішувати нападом реалізацію своїх хатєлок та "проблем"?"
По суті вісім років нам вдавалося годувати агресора обіцянками (ПАП годував Мінськами, Зе лояльністю миру).
Рашка зараз погрожує екскалацією відносно постачання нам далекобійної зброї. Вбачає в цьому загрозу і попереджає, що буде реагувати.
Малоймовірно, що й за виконанням ракетної програми вона спокійно спостерігала...
Імхо -- були перемовини, попередження, тому ракетну програму влада "призупинила". Виграла ще час - близько року.
Тобто, як ПАП вигравав час Мінськами, так і наступники вигравали час - піснями про "мир в глазах", зупинками ракетної програми, розведенням і т.д.
А в цей час дуже тісно співпрацювали зі Штатами та Ко для зміцнення обороноздатності...
Але агресор-то не овсім тупий та сліпий, та й обіцянками його довго не втримаєш, тому й з'явилися - спочатку ультиматум до самого НАТО, а потім і повномасштабний напад.
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detroytred
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:26
konstantin kirovograd написав:
А потянули бы мы такое вооружение,такую гонку вооружений. Мы согласились на повышение пенсионного возраста на 5 лет лишь за один кредит 2 миллиарда долларов от МВФ. Мы не богатая держава. Уже сказано что помощь от США это как 10 годовых бюджетов на армию.С учётом того что у нас на армию шло 5 процентов ВВП в отличии от других стран где 1-2. Это огромные деньги.Мы готовились как позволяли возможности с 2014 года-и результат есть.
кроме высокотехнологичного оружия которое просто так не продадут есть банальные вещи которые в спешном порядке закупают сейчас волонтеры по всему миру. те же каски, броники, дроны и прочее. почему действующая власть их не закупила если как они говорят знали о грядущем нападении?
почему в 21 году на дороги нашлось дополнительных 80 ярдов гривен сверх запланированного бюджетом а на закупку всего того что сейчас закупают волонтеры не нашлось? потому что на дорогах можна хайпонуть рейтинг?
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:27
sergey_sryvkin написав: andrijk777 написав: sergey_sryvkin написав:
Збереження влади, звісно. Саме тому війна буде продовжуватись
Отже підсумуємо.
1. Я, на місті Патрушева-президента, однозначно вибираю п.1. Закінчую війну, одержую підтримку і еліт і народу і Заходу. Знімаю санкції(майже всі). Моя влада тільки укріплюється. Загрози сильно зменшуються
Та нє. Ніяких "еліт" в мордорі немає, народа теж. Населення хоче мачіть хахлов, навіщо їм закінчення війни?..
Санкції захід знімати не буде, бо мета - зробити мордор нездатним воювати
andrijk777 написав:
2. Ви, на місті Патрушева-президента, вибираєте п.2. Звичайно, поки йде війна ваша влада гарантована. Але що ви будете робити через рік? Усі стомляться від війни, що очевидно.
Кому очевидно? Ви думаєте, зара в мордорі хтось втомився від війни? Та вони у захваті. Москалі не воюють взагалі, а тільки відчувають вялічіє. Жебраки з бурятії та інших дагестанів намагаються заробити грошей та чогось накрасти. Родичі загиблих отримують грошові компенсації, щодо яких мають сильніші почуття, ніж до загиблих. Усім усе подобається. Інакше б не почалося взагалі.
andrijk777 написав:
Треба буде заключати мир. А як, якщо Україна проти? Здати Донецьк/Луганськ вже не вийде, тому що це вже ви, Патрушев, будете в цьому винні. А як ви пояснете сотні тисяч смертей, які назбираються за рік?
Мир заключати не треба, а пояснювати - так само як і зараз. Кругом врагі, вєсь мір протів нас, вставай страна агромная.
andrijk777 написав:
Спихнути на путіна вже не вийде, ці всі смерті вже висять на вас, а не на путіні. У вас патова ситуація. І це оптимістичний сценарій. А песимістичний - Україна починає перемагати. А хто винуватий? Ви - Патрушев, адже президент. Ваша крісло вже серйозно хитається в такому випадку. А Україна вже хоче не тільки території, а й репарації. А репарації - це точно кінець вашій владі.
-Патрушев людина розумна, я не сумнівають. І ситуацію він оцінює адекватно і глибоко, на відміну від вас. Тому вибір варіанту 1 Патрушевим очевидний.
Розумна людина не починала б середньовічну війну.
Ваше бачення сьогоднішньої ситуації і оцінка подій нажаль неадекватне, відповідно ваші прогнози нічого не варті.
"Ніяких "еліт" в мордорі немає, народа теж" - навіщо тоді путін вбивав Нємцова, травив /вбивав/посадив Навального? Навіщо?
Патрушев, Шойгу, Мєдвєдєв, Матвієнко, Володін, Лавров і т.д.- це є еліта. Вони є і вони живі. Якщо ви їх не бачите, напевно це тільки ваші проблеми.
"Санкції захід знімати не буде, бо мета - зробити мордор нездатним воювати" - ну звичайно, ніхто не знає точно мети Заходу, тільки sergey_sryvkin
знає мету Заходу. Видно кращий друг Байдена, не менше.
"Населення хоче мачіть хахлов" - я не бачу там черг біля воєнкоматів.
"Та вони у захваті. Усім усе подобається." - це взагалі брєд. Абсолютне не знання реальності.
"Мир заключати не треба" - треба воювати нескінченно?
"Розумна людина не починала б середньовічну війну." - Вторгнення коаліційних сил до Іраку (2003) є повною аналогією цієї війни. Американці є ідіотами у вас.
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:34
konstantin kirovograd написав:
А потянули бы мы такое вооружение,такую гонку вооружений. Мы согласились на повышение пенсионного возраста на 5 лет лишь за один кредит 2 миллиарда долларов от МВФ. Мы не богатая держава. Уже сказано что помощь от США это как 10 годовых бюджетов на армию.С учётом того что у нас на армию шло 5 процентов ВВП в отличии от других стран где 1-2. Это огромные деньги.Мы готовились как позволяли возможности с 2014 года-и результат есть.
Це правильна оцінка ситуації. Якщо говорити цифрами, а не загальним фразами то зради стає значно менше.
Додам також що і населення не сильно прагнуло "гонки вооружений", тому що голосувало за миролюбивого Зеленського("Просто перестать стрелять"), а не за "Армію, віру, мову".
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:39
detroytred написав: Schmit написав: otg написав:
Ні, треба було як Петя бігти до Путіна та проситись на Мінск 3
Ні, треба було лиш нормально готуватись до війни, хоча б у темпі папередників (Вільх точно можна було наклепати тисячі і не клянчити зараз американські рсзо), а не заглядати у очі божевільного. "Хочеш миру - готуйся до війни" ніхто не відміняв.
І, впевнений, крупномасштабного конфлікту зараз не було б, максимум - продовжувалося б в межах Донбасу.
Напередодні повномасштабного нападу я піднімав тут питання: "Чого чекати рашці? Поки Україна ще більше зміцнить свою обороноздатність та військову могутність, а потім (тобто вже після цього) вирішувати нападом реалізацію своїх хатєлок та "проблем"?"
По суті вісім років нам вдавалося годувати агресора обіцянками (ПАП годував Мінськами, Зе лояльністю миру).
Рашка зараз погрожує екскалацією відносно постачання нам далекобійної зброї. Вбачає в цьому загрозу і попереджає, що буде реагувати.
Малоймовірно, що й за виконанням ракетної програми вона спокійно спостерігала...
Імхо -- були перемовини, попередження, тому ракетну програму влада "призупинила". Виграла ще час - близько року.
Тобто, як ПАП вигравав час Мінськами, так і наступники вигравали час - піснями про "мир в глазах", зупинками ракетної програми, розведенням і т.д.
А в цей час дуже тісно співпрацювали зі Штатами та Ко для зміцнення обороноздатності...
Але агресор-то не овсім тупий та сліпий, та й обіцянками його довго не втримаєш, тому й з'явилися - спочатку ультиматум до самого НАТО, а потім і повномасштабний напад.
На момент відходу ПАП лінія виготовлення Вільх вже працювала. Що заважало виготовляти тисячами хоча б ці ракети останні роки? Це не піддається розумінню.
Ви досі так і не зрозуміли, що накоїли у 2019? Попереджали ж вас, що результатом буде срака.
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:50
Schmit
Побачте різницю між погодженням агресора з:
- розробкою та виготовленням лінії виробництва "Вільх" та;
- виробництвом тисяч самих "Вільх".
Що заважало б виготовляти оці тисячі?
Ота сама "демілітаризація" від агресора. Яка за віконцем.
Ви, як і раніше, так і не відповіли на питання чого чекати-то було рашці?
Виготовлення тисяч Вільх, Громів та тощо?
Результатом же виграного з 2019-го року часу є ота згода партнерів на постачання летальної зброї (перед початком нападу) та зміцнення співпраці. Зелі...
Ви відкрийте "новинарня" та подивіться, як зміцнювалися ЗСУ. В останні два роки.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 27 тра, 2022 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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