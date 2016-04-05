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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1166116711681169>
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:58

  detroytred написав:Schmit
Побачте різницю між погодженням агресора з:
- розробкою та виготовленням лінії виробництва "Вільх" та;
- виробництвом тисяч самих "Вільх".

Що заважало б виготовляти оці тисячі?
Ота сама "демілітаризація" від агресора. Яка за віконцем.

Заважала лише відсутність замовлення від держави. Все інше - маячня.
  detroytred написав:Ви, як і раніше, так і не відповіли на питання чого чекати-то було рашці?
Виготовлення тисяч Вільх, Громів та тощо?

Зброю можна робити тихенько, а якраз відсутність зброї і неготовність привела до війни.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 27 тра, 2022 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:00

  Shaman написав:начать войну с Грузией - много смелости не надо. он и с Украиной ее начал, поскольку думал, что будут встречать цветами - это не смелость, а самодурство.

и по поводу личности даже не сравнивайте - вообще не сопоставимые фигуры - серая моль - она и есть серая моль.
Самодурство и смелость всегда где то рядом. Но дело не в том. Еще раз, никто кроме него ни той войны ни этой не начал бы. Понимаете, в раше очень много пиз-лов которые много говорят, но хрен что могут сделать. Это то что говорит, то и делает. А в раше это любят. Типа мужик сказал, мужик сделал. Благодаря этому и поддержка такая высокая. Вот там выше обсуждается, что типа если не сделает с Украиной.... Все из той же оперы.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:01

  Schmit написав:
  detroytred написав:Schmit
Побачте різницю між погодженням агресора з:
- розробкою та виготовленням лінії виробництва "Вільх" та;
- виробництвом тисяч самих "Вільх".

Що заважало б виготовляти оці тисячі?
Ота сама "демілітаризація" від агресора. Яка за віконцем.

Заважала лише відсутність замовлення від держави. Все інше - маячня.
  detroytred написав:Ви, як і раніше, так і не відповіли на питання чого чекати-то було рашці?
Виготовлення тисяч Вільх, Громів та тощо?

Ні, якраз відсутність цього всього привела до війни.

Так чого чекати-то було агресору?
Повної підготовки України до опору?

Дайте відповідь саме на це.
Бо все інше -- маячня.

Особливо про тихеньке виготовлення ракет.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 27 тра, 2022 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:02

  detroytred написав:Так чого чекати-то було агресору?

Дайте відповідь самема це.
Бо все інше -- маячня.

Питання до агресора. Нам своє потрібно було робити - готуватись.
Бачу, ви хочете сказати, що якби Зе не зупинив ракетну програму, війна почаласа б ще раніше, не думаю, московити були не готові.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 27 тра, 2022 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:06

  andrijk777 написав:Додам також що і населення не сильно прагнуло "гонки вооружений", тому що голосувало за миролюбивого Зеленського("Просто перестать стрелять"), а не за "Армію, віру, мову".

Населення голосувало проти Гладковського та інших скандалів напередодні виборів, комунального рабства на фоні кратного зростання статків олігархів.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:06

  Schmit написав:Ні, треба було лиш нормально готуватись до війни, хоча б у темпі папередників (Вільх точно можна було наклепати тисячі і не клянчити зараз американські рсзо), а не заглядати у очі божевільного. "Хочеш миру - готуйся до війни" ніхто не відміняв.
І, впевнений, крупномасштабного конфлікту зараз не було б, максимум - продовжувалося б в межах Донбасу.
Я бы сказал что Вы наивный, если б не понимал что это реверанс в сторону Пети. Реальность другая. Можно было б не платить пенсии, ездить по катакомбам вместо дорог, но война все равно б началась. Еще раз повторю. Страны с ВВП в разы сомневаются что выдержали б навалы.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:12

  Schmit написав:Заважала лише відсутність замовлення від держави. Все інше - маячня.

Немає стільки грошей щоб і будувати дороги і робити Вільхи.
Люди проголосували "за дороги" в 2019 році.
Де ви бачите зраду? Назад усі розумні, в 2019 ніхто не знав що в 2022 буде війна.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:12

  Zebra написав:
  andrijk777 написав:Додам також що і населення не сильно прагнуло "гонки вооружений", тому що голосувало за миролюбивого Зеленського("Просто перестать стрелять"), а не за "Армію, віру, мову".

Населення голосувало проти Гладковського та інших скандалів напередодні виборів, комунального рабства на фоні кратного зростання статків олігархів.
Я голосував за вашого Петю в 14-м. Петя дуже гарно розказував як реформує економіку. Коли прийшов почав набивати кармани, та нічого не робити для реформ. Він просто замовк. Всі ваші казочкі про розвиток воєнпрому лише казочки. Все що робилось, то виключно щоб набити кармани. За Зе всі голосували тому що рахували його новим обличчям, не замараним тоді ні чим. Це є демократія.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:15

  otg написав:
  Schmit написав:Ні, треба було лиш нормально готуватись до війни, хоча б у темпі папередників (Вільх точно можна було наклепати тисячі і не клянчити зараз американські рсзо), а не заглядати у очі божевільного. "Хочеш миру - готуйся до війни" ніхто не відміняв.
І, впевнений, крупномасштабного конфлікту зараз не було б, максимум - продовжувалося б в межах Донбасу.
Я бы сказал что Вы наивный, если б не понимал что это реверанс в сторону Пети. Реальность другая. Можно было б не платить пенсии, ездить по катакомбам вместо дорог, но война все равно б началась. Еще раз повторю. Страны с ВВП в разы сомневаются что выдержали б навалы.

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:Заважала лише відсутність замовлення від держави. Все інше - маячня.

Немає стільки грошей щоб і будувати дороги і робити Вільхи.
Люди проголосували "за дороги" в 2019 році.
Де ви бачите зраду? Назад усі розумні, в 2019 ніхто не знав що в 2022 буде війна.

Повторюсь, папередники умудрялись делать и одно, и другое.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 27 тра, 2022 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:15

Реакция Госдепартамента США на выступление Киссинджера:
27 мая 2022

Соединенные Штаты будут оказывать поддержку Украине до ее окончательной победы в развязанной россией войне, и только украинский народ будет определять будущее своей страны.

Об этом заявили в Госдепартаменте США в ответ на вопрос Укринформа об официальной позиции Вашингтона после заявлений бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера на форуме в Давосе.

«Мы твердо уверены, что только Украина имеет право решать собственное будущее», - говорится в ответе на информационный запрос Укринформа в офисе представителя внешнеполитического ведомства США.

В Госдепартаменте США подчеркнули: «Мы не знаем, когда закончится эта война, но мы знаем одно: Украина выйдет победителем. И Соединенные Штаты будут стоять вместе с Украиной, пока это будет необходимо».

Как сообщалось, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Украина должна уступить россии часть территории, а США и Запад — не рассчитывать на российское поражение в войне.

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytic ... dusee.html

И посла Великобритании в Украине
27 мая 2022

«Дома украинцев разрушены. Украинцы подвергаются изнасилованиям, перемещению и ограблениям. Украинцы должны сами решать будущее своей страны. Сейчас все опросы общественного мнения свидетельствуют, что украинцы не склонны уступать часть своей суверенной территории», - написала дипломат.

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytic ... tanii.html


И методичка от расейских пропагандонов как правильно отвечать на вопросы украинцев - https://t.me/melaniyapodolyak/736
yanyura
 
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