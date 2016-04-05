Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:00

Shaman написав: начать войну с Грузией - много смелости не надо. он и с Украиной ее начал, поскольку думал, что будут встречать цветами - это не смелость, а самодурство.



и по поводу личности даже не сравнивайте - вообще не сопоставимые фигуры - серая моль - она и есть серая моль. начать войну с Грузией - много смелости не надо. он и с Украиной ее начал, поскольку думал, что будут встречать цветами - это не смелость, а самодурство.и по поводу личности даже не сравнивайте - вообще не сопоставимые фигуры - серая моль - она и есть серая моль.

Самодурство и смелость всегда где то рядом. Но дело не в том. Еще раз, никто кроме него ни той войны ни этой не начал бы. Понимаете, в раше очень много пиз-лов которые много говорят, но хрен что могут сделать. Это то что говорит, то и делает. А в раше это любят. Типа мужик сказал, мужик сделал. Благодаря этому и поддержка такая высокая. Вот там выше обсуждается, что типа если не сделает с Украиной.... Все из той же оперы.