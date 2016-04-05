Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:33

бабла на війну купа...Постачання нафти з Росії в Індію та Китай досягло рекордних значеньвідповідно:Війна триватиме до зими. Армія РФ закріплюється на ХерсонщиніОточити українську армію на сході України і вийти на кордони Луганської і Донецької – таке завдання у армії РФ, говорять в українській військовій розвідці. Плани російське військове керівництво коригує щомісяця.Президент Росії не відмовиться від своїх планів, і не виключено, що активні бойові дії затягнуться до кінця року.«Путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна буде затягуватися. Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень місяць чи це буде жовтень, чи це буде до кінця року.11 вересня в Росії єдиний день голосування. До цієї дати прив'язують можливість проведення референдуму або інших заходів на окупованих територіях. 7 жовтня день народження Путіна, йому 70 років і всі будуть говорити про те, що військові захочуть зробити йому подарунок. Під кінець року, взимку буде холодно, і кажуть, що Україна піде на переговорний процес», – говорить Вадим Скібіцький, представник Головного Управління розвідки Міноборони України.