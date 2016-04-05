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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1166116711681169
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:19

  Schmit написав:
  otg написав:
  Schmit написав:Ні, треба було лиш нормально готуватись до війни, хоча б у темпі папередників (Вільх точно можна було наклепати тисячі і не клянчити зараз американські рсзо), а не заглядати у очі божевільного. "Хочеш миру - готуйся до війни" ніхто не відміняв.
І, впевнений, крупномасштабного конфлікту зараз не було б, максимум - продовжувалося б в межах Донбасу.
Я бы сказал что Вы наивный, если б не понимал что это реверанс в сторону Пети. Реальность другая. Можно было б не платить пенсии, ездить по катакомбам вместо дорог, но война все равно б началась. Еще раз повторю. Страны с ВВП в разы сомневаются что выдержали б навалы.

Повторюсь, папередники умудрялись делать и одно, и другое.
Что умудрялись то? Стену Сеня строил? Наоборот они не делали по сути ни то, ни другое. Почему? Да потому что и то другое стоит денег. Больших денег. Мощное серьезное оружие может себе позволить только сильная экономика.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:27

  otg написав:
  Schmit написав:
  otg написав:[Я бы сказал что Вы наивный, если б не понимал что это реверанс в сторону Пети. Реальность другая. Можно было б не платить пенсии, ездить по катакомбам вместо дорог, но война все равно б началась. Еще раз повторю. Страны с ВВП в разы сомневаются что выдержали б навалы.

Повторюсь, папередники умудрялись делать и одно, и другое.
Что умудрялись то? Стену Сеня строил? Наоборот они не делали по сути ни то, ни другое. Почему? Да потому что и то другое стоит денег. Больших денег. Мощное серьезное оружие может себе позволить только сильная экономика.

І дороги будували, і зброю розробляли/виготовляли, і ріст та розвиток був, незважаючи на донбаський конфлікт... Вам розказували про зубожіння, пів вареника, свинарчуків... і ви в це вірили.
Нема про що говорити, на жаль ви так нічого і не зрозуміли, більшість нічого не зрозуміла, тому Україна приречена.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:32

  Zebra написав:
  andrijk777 написав:Додам також що і населення не сильно прагнуло "гонки вооружений", тому що голосувало за миролюбивого Зеленського("Просто перестать стрелять"), а не за "Армію, віру, мову".

Населення голосувало проти Гладковського та інших скандалів напередодні виборів, комунального рабства на фоні кратного зростання статків олігархів.

Саме так.
Поява наступників в значній мірі є результатом дій папередників.

А у випадку з Порошенком - прямим наслідком його косяка.
Як в царській Росії Микола не забезпечив перехід влади до капіталістів, так і ПАП - сам не переміг, помаранчевих своїх конкурентів потопив, нових прогресивних не просунув.
Тобто зробив всі умови для появи екстравагатності аля Зе.
Так само за тим же принципом з'явилися у свій час більшовики.

Аналогічно саме косяки Яника призвели до появи у владі ПАПа.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 27 тра, 2022 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:33

бабла на війну купа...

Постачання нафти з Росії в Індію та Китай досягло рекордних значень
https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/27/687518/

відповідно:

Війна триватиме до зими. Армія РФ закріплюється на Херсонщині
https://www.radiosvoboda.org/a/viyna-tr ... 70035.html

Оточити українську армію на сході України і вийти на кордони Луганської і Донецької – таке завдання у армії РФ, говорять в українській військовій розвідці. Плани російське військове керівництво коригує щомісяця.

Президент Росії не відмовиться від своїх планів, і не виключено, що активні бойові дії затягнуться до кінця року.

«Путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна буде затягуватися. Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень місяць чи це буде жовтень, чи це буде до кінця року.

11 вересня в Росії єдиний день голосування. До цієї дати прив'язують можливість проведення референдуму або інших заходів на окупованих територіях. 7 жовтня день народження Путіна, йому 70 років і всі будуть говорити про те, що військові захочуть зробити йому подарунок. Під кінець року, взимку буде холодно, і кажуть, що Україна піде на переговорний процес», – говорить Вадим Скібіцький, представник Головного Управління розвідки Міноборони України.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Люди проголосували "за дороги" в 2019 році.
Де ви бачите зраду? Назад усі розумні, в 2019 ніхто не знав що в 2022 буде війна.

Начитаніша стаття "Високого замку":
«путін напав, бо 73 відсотки проголосували за «перестати стріляти» https://wz.lviv.ua/ukraine/457931-putin ... -striliaty

Поступово з ходом війни ці настрої будуть посилюватись.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:45

  otg написав:
  Zebra написав:
  andrijk777 написав:Додам також що і населення не сильно прагнуло "гонки вооружений", тому що голосувало за миролюбивого Зеленського("Просто перестать стрелять"), а не за "Армію, віру, мову".

Населення голосувало проти Гладковського та інших скандалів напередодні виборів, комунального рабства на фоні кратного зростання статків олігархів.
Я голосував за вашого Петю в 14-м. Петя дуже гарно розказував як реформує економіку. Коли прийшов почав набивати кармани, та нічого не робити для реформ. Він просто замовк. Всі ваші казочкі про розвиток воєнпрому лише казочки. Все що робилось, то виключно щоб набити кармани. За Зе всі голосували тому що рахували його новим обличчям, не замараним тоді ні чим. Це є демократія.

Я за Петю в 2014 не голосував. Але треба віддати йому належне, армія та лінія оборони на Донбасі не розсипалася та не розбіглася, не в останню чергу завдяки реформам з 2014 по 2019 рік. Ще були запущені ракетні програми - на сьогодні ракети - це дуже важлива зброя. З 2019 року оборона країни була просто поставлена на самотьок. Російські війська заїхали до великих міст як на болідах по новеньким дорогам, жодного бетонного блоку не поставили, хоча розвідки ще рік тому били на сполох, що готується повномасштабне вторгнення.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:53

  Ой+ написав:
  andrijk777 написав:Люди проголосували "за дороги" в 2019 році.
Де ви бачите зраду? Назад усі розумні, в 2019 ніхто не знав що в 2022 буде війна.

Начитаніша стаття "Високого замку":
«путін напав, бо 73 відсотки проголосували за «перестати стріляти» https://wz.lviv.ua/ukraine/457931-putin ... -striliaty

Поступово з ходом війни ці настрої будуть посилюватись.

Так Ви головне не процитували:
"Але путін поми­лився."
("Ця ілюзія у нього була тому, що вважав: українці бояться ві­йни, бо голосування за Зелен­ського – це страх перед війною! З одного боку – «армія, мова, віра», з іншого – «нужно пере­стать стрелять».)

Тобто помилився, що вважав, що 73% хочуть "перестать стрелять", тобто бояться війни.
Те, що не бояться, довів оцей супротив народу після 24.02.

Тобто ще раз нагадую: не за Зе проголосували 73%, а проти ПАПа.
Проти старих еліт.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:56

  otg написав:Я голосував за вашого Петю в 14-м. Петя дуже гарно розказував як реформує економіку. Коли прийшов почав набивати кармани, та нічого не робити для реформ. Він просто замовк. Всі ваші казочкі про розвиток воєнпрому лише казочки. Все що робилось, то виключно щоб набити кармани. За Зе всі голосували тому що рахували його новим обличчям, не замараним тоді ні чим. Це є демократія.

Він не замовк, а відповідав, що "не можна розхитувати човен (питати про схематоз), бо ... нападе"
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:01

  detroytred написав:
  Ой+ написав:
  andrijk777 написав:Люди проголосували "за дороги" в 2019 році.
Де ви бачите зраду? Назад усі розумні, в 2019 ніхто не знав що в 2022 буде війна.

Начитаніша стаття "Високого замку":
«путін напав, бо 73 відсотки проголосували за «перестати стріляти» https://wz.lviv.ua/ukraine/457931-putin ... -striliaty

Поступово з ходом війни ці настрої будуть посилюватись.


Тобто ще раз нагадую: не за Зе проголосували 73%, а проти ПАПа.
Проти старих еліт.

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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:ак Ви головне не процитували:

Так я дав тільки заголовок і право кожному самому зробити висновок. До речі за Вас хвилювались форумчани під час трьохмісячної відсутності Вас на форумі. Були гіпотези, що на спецзавданні?
Ой+
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