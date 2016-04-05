RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1167116811691170>
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:01

  detroytred написав:
  Ой+ написав:
  andrijk777 написав:Люди проголосували "за дороги" в 2019 році.
Де ви бачите зраду? Назад усі розумні, в 2019 ніхто не знав що в 2022 буде війна.

Начитаніша стаття "Високого замку":
«путін напав, бо 73 відсотки проголосували за «перестати стріляти» https://wz.lviv.ua/ukraine/457931-putin ... -striliaty

Поступово з ходом війни ці настрої будуть посилюватись.


Тобто ще раз нагадую: не за Зе проголосували 73%, а проти ПАПа.
Проти старих еліт.

Schmit
 
Повідомлень: 2907
З нами з: 08.09.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:ак Ви головне не процитували:

Так я дав тільки заголовок і право кожному самому зробити висновок. До речі за Вас хвилювались форумчани під час трьохмісячної відсутності Вас на форумі. Були гіпотези, що на спецзавданні?
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5096
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:38

  Schmit написав:
  otg написав:
  Schmit написав:Ні, треба було лиш нормально готуватись до війни, хоча б у темпі папередників (Вільх точно можна було наклепати тисячі і не клянчити зараз американські рсзо), а не заглядати у очі божевільного. "Хочеш миру - готуйся до війни" ніхто не відміняв.
І, впевнений, крупномасштабного конфлікту зараз не було б, максимум - продовжувалося б в межах Донбасу.
Я бы сказал что Вы наивный, если б не понимал что это реверанс в сторону Пети. Реальность другая. Можно было б не платить пенсии, ездить по катакомбам вместо дорог, но война все равно б началась. Еще раз повторю. Страны с ВВП в разы сомневаются что выдержали б навалы.

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:Заважала лише відсутність замовлення від держави. Все інше - маячня.

Немає стільки грошей щоб і будувати дороги і робити Вільхи.
Люди проголосували "за дороги" в 2019 році.
Де ви бачите зраду? Назад усі розумні, в 2019 ніхто не знав що в 2022 буде війна.

Повторюсь, папередники умудрялись делать и одно, и другое.


Schmit, нахрена вы весь этот бред пишете ?
Вам все еще не все равно кто президент, кто "попередник", а кто "всрався"?
Вам еще ни разу не прилетало?
Вы откуда вообще?

Вы просто так "много" знаете и о произвдстве ракет, и про "попередников", и про дороги и вообще про то как нужно было сделат правильно... Складывается впечатление, что вы профессионал-аналитик, как минимум, уровня Арестовича. И у вас также, как минимум, 33 боевых выхода...

Кыш отсюда, пожалуйста, со своей "зрадой, зрадной" на политическую ветку.

Соглашусь с Очкариком - последнее время конструктива мизер. Опять "зрада-зрадная" и "попередники".
Народ, вас реально в жизни ничего больше не интересует ?
Или вы таки деньги за это получаете...
Amat
 
Повідомлень: 2098
З нами з: 21.12.11
Подякував: 97 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:47

  Ой+ написав:
  detroytred написав:ак Ви головне не процитували:

Так я дав тільки заголовок і право кожному самому зробити висновок. До речі за Вас хвилювались форумчани під час трьохмісячної відсутності Вас на форумі. Були гіпотези, що на спецзавданні?

))
Була згадка про запис до резерву.

Але я чомусь більше пам'ятаю поруч гіпотезу про втечі українців за кордон.

Не буде від мене й слова про особисте. Форум - це місце для обговорення не особистих речей. Не маю й краплини бажання ні щоб поважали, ні щоб паплюжили.
Як виняток на останок: яке спецзавдання? На героя я ніколи не претендував. Але й не порушував ніколи. Моє кредо - законослухняний громадянин. Все згідно порядку й правил, які визначені й прийняті в суспільстві, державі.
Тобто без героїчності від мене для них, але й без власного хитродупства для себе.
Навіть навпаки: як і більшість, потроху допомагаю державі.
___________________________________

*Збройні сили України отримали причіпні саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм. Гаубиці вже передані в бойові українські артилерійські підрозділи та працюють по російських окупантах.

Про це в четвер, 26 травня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Військові показали роботу українських артилеристів з новими гаубицями. Найбільш ймовірно, що причіпні саморухомі гармати були передані Україні з Італії.*
https://novynarnia.com/2022/05/26/v-ukr ... ntah-foto/
Мабуть ці посилки у Долярчика.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25115
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Amat написав:Вы откуда вообще?


він знаходиться за кордоном,
але його турбує що відбуваеться в країні милій

таких дописувачів на цій гілці 4
prodigy
 
Повідомлень: 7971
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3003 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:05

  lapay написав: Ізраїль сам відстояв свою незалежність, своєю збоєю, а не клянчив її у всього світу.

Не преувеличивайте. Во время одной из больших войн с Египтом и др. Анвар Садат раздраженно заметил: "я могу воевать с армией Израиля, но не могу воевать с американской танковой промышленностью". Если бы не помощь Штатов - ничего бы от Израиля не осталось. И самолеты у них F16
Starikan
2
 
Повідомлень: 18788
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:07

  Amat написав:
  Schmit написав:
  andrijk777 написав:Немає стільки грошей щоб і будувати дороги і робити Вільхи.
Люди проголосували "за дороги" в 2019 році.
Де ви бачите зраду? Назад усі розумні, в 2019 ніхто не знав що в 2022 буде війна.

Повторюсь, папередники умудрялись делать и одно, и другое.


Schmit, нахрена вы весь этот бред пишете ?
Вам все еще не все равно кто президент, кто "попередник", а кто "всрався"?
Вам еще ни разу не прилетало?

А по вашему этот форум только для перемог?
При чем здесь прилетало/не прилетало. Подумайте лучше, почему и за что на нас упали все эти испытания? Кто виноват? Вспомните, о чем предупреждали кляти порохоботы в 2019, даже тот же Арестович (есть видео с интересным мнением про 73%), можно также политическую ветку посмотреть - там иногда просто пророчества, подумайте головой и скажите себе, что они были не правы. Мое мнение с 2019 года не изменилось и сейчас совпадает с
  Ой+ написав:Начитаніша стаття "Високого замку":
«путін напав, бо 73 відсотки проголосували за «перестати стріляти» https://wz.lviv.ua/ukraine/457931-putin ... -striliaty

Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 27 тра, 2022 13:56, всього редагувалось 3 разів.
Schmit
 
Повідомлень: 2907
З нами з: 08.09.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:21

  sergey_sryvkin написав:Вообще интересно, я как-то почитал Достоевского, еще до 14 года, и для меня как-то бьіло очевидно, что он просто писал о том, что русня не люди.
Как в нем умудряются находить культуру я вообще не понимаю.

Duzhe pidtrimuiu!!!Raskol'nikov vbivaie staru , u niogo pochinaet'sia psihologichna lomka, a ce rozcinuiut' yak visoki transformacii risians'koi dushi? To de zh ta Dusha bula koli vbivav?? Te same i zaraz z rosianciami....
Ne moskal
 
Повідомлень: 28
З нами з: 21.11.17
Подякував: 430 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:56

про Гостомельский десант

prodigy
 
Повідомлень: 7971
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3003 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:04

  prodigy написав:
  Amat написав:Вы откуда вообще?


він знаходиться за кордоном,
але його турбує що відбуваеться в країні милій

таких дописувачів на цій гілці 4


да. самые патриотичные это те что подальше и в безопасности.Типа украинской диаспоры в Канаде.Там лайков и аватарок с Украинским флагом выше крыше.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 954
З нами з: 20.01.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1167116811691170>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95565
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 452743
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3003
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
АСКА (330)
27.05.2022 14:55
Кредобанк (405)
27.05.2022 14:52
ФОП (192)
27.05.2022 14:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.