Schmit написав:Ні, треба було лиш нормально готуватись до війни, хоча б у темпі папередників (Вільх точно можна було наклепати тисячі і не клянчити зараз американські рсзо), а не заглядати у очі божевільного. "Хочеш миру - готуйся до війни" ніхто не відміняв. І, впевнений, крупномасштабного конфлікту зараз не було б, максимум - продовжувалося б в межах Донбасу.
Я бы сказал что Вы наивный, если б не понимал что это реверанс в сторону Пети. Реальность другая. Можно было б не платить пенсии, ездить по катакомбам вместо дорог, но война все равно б началась. Еще раз повторю. Страны с ВВП в разы сомневаются что выдержали б навалы.
andrijk777 написав:
Schmit написав:Заважала лише відсутність замовлення від держави. Все інше - маячня.
Немає стільки грошей щоб і будувати дороги і робити Вільхи. Люди проголосували "за дороги" в 2019 році. Де ви бачите зраду? Назад усі розумні, в 2019 ніхто не знав що в 2022 буде війна.
Повторюсь, папередники умудрялись делать и одно, и другое.
Schmit, нахрена вы весь этот бред пишете ? Вам все еще не все равно кто президент, кто "попередник", а кто "всрався"? Вам еще ни разу не прилетало? Вы откуда вообще?
Вы просто так "много" знаете и о произвдстве ракет, и про "попередников", и про дороги и вообще про то как нужно было сделат правильно... Складывается впечатление, что вы профессионал-аналитик, как минимум, уровня Арестовича. И у вас также, как минимум, 33 боевых выхода...
Кыш отсюда, пожалуйста, со своей "зрадой, зрадной" на политическую ветку.
Соглашусь с Очкариком - последнее время конструктива мизер. Опять "зрада-зрадная" и "попередники". Народ, вас реально в жизни ничего больше не интересует ? Или вы таки деньги за это получаете...
Так я дав тільки заголовок і право кожному самому зробити висновок. До речі за Вас хвилювались форумчани під час трьохмісячної відсутності Вас на форумі. Були гіпотези, що на спецзавданні?
)) Була згадка про запис до резерву.
Але я чомусь більше пам'ятаю поруч гіпотезу про втечі українців за кордон.
Не буде від мене й слова про особисте. Форум - це місце для обговорення не особистих речей. Не маю й краплини бажання ні щоб поважали, ні щоб паплюжили. Як виняток на останок: яке спецзавдання? На героя я ніколи не претендував. Але й не порушував ніколи. Моє кредо - законослухняний громадянин. Все згідно порядку й правил, які визначені й прийняті в суспільстві, державі. Тобто без героїчності від мене для них, але й без власного хитродупства для себе. Навіть навпаки: як і більшість, потроху допомагаю державі. ___________________________________
*Збройні сили України отримали причіпні саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм. Гаубиці вже передані в бойові українські артилерійські підрозділи та працюють по російських окупантах.
Про це в четвер, 26 травня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
lapay написав: Ізраїль сам відстояв свою незалежність, своєю збоєю, а не клянчив її у всього світу.
Не преувеличивайте. Во время одной из больших войн с Египтом и др. Анвар Садат раздраженно заметил: "я могу воевать с армией Израиля, но не могу воевать с американской танковой промышленностью". Если бы не помощь Штатов - ничего бы от Израиля не осталось. И самолеты у них F16
andrijk777 написав:Немає стільки грошей щоб і будувати дороги і робити Вільхи. Люди проголосували "за дороги" в 2019 році. Де ви бачите зраду? Назад усі розумні, в 2019 ніхто не знав що в 2022 буде війна.
Повторюсь, папередники умудрялись делать и одно, и другое.
Schmit, нахрена вы весь этот бред пишете ? Вам все еще не все равно кто президент, кто "попередник", а кто "всрався"? Вам еще ни разу не прилетало?
А по вашему этот форум только для перемог? При чем здесь прилетало/не прилетало. Подумайте лучше, почему и за что на нас упали все эти испытания? Кто виноват? Вспомните, о чем предупреждали кляти порохоботы в 2019, даже тот же Арестович (есть видео с интересным мнением про 73%), можно также политическую ветку посмотреть - там иногда просто пророчества, подумайте головой и скажите себе, что они были не правы. Мое мнение с 2019 года не изменилось и сейчас совпадает с
sergey_sryvkin написав:Вообще интересно, я как-то почитал Достоевского, еще до 14 года, и для меня как-то бьіло очевидно, что он просто писал о том, что русня не люди. Как в нем умудряются находить культуру я вообще не понимаю.
Duzhe pidtrimuiu!!!Raskol'nikov vbivaie staru , u niogo pochinaet'sia psihologichna lomka, a ce rozcinuiut' yak visoki transformacii risians'koi dushi? To de zh ta Dusha bula koli vbivav?? Te same i zaraz z rosianciami....