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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1167116811691170
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:05

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:Заважала лише відсутність замовлення від держави. Все інше - маячня.

Немає стільки грошей щоб і будувати дороги і робити Вільхи.
Люди проголосували "за дороги" в 2019 році.
Де ви бачите зраду? Назад усі розумні, в 2019 ніхто не знав що в 2022 буде війна.

больше скажу-даже 23 февраля процентов 90 этого не знали
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:34

  Schmit написав:А по вашему этот форум только для перемог?
При чем здесь прилетало/не прилетало. Подумайте лучше, почему и за что на нас упали все эти испытания? Кто виноват? Вспомните, о чем предупреждали кляти порохоботы в 2019, даже тот же Арестович (есть видео с интересным мнением про 73%), можно также политическую ветку посмотреть - там иногда просто пророчества, подумайте головой и скажите себе, что они были не правы. Мое мнение с 2019 года не изменилось и сейчас совпадает с
  Ой+ написав:Начитаніша стаття "Високого замку":
«путін напав, бо 73 відсотки проголосували за «перестати стріляти» https://wz.lviv.ua/ukraine/457931-putin ... -striliaty



Ты дурачек? или бот?
1. Где ты видишь, что бы я писал про "перемогу" ?
2. Притом. Если по тебе не прилетало, то ты теоретик, который только и может что бы "искать виновных".
3. Цитируя классика: "А судьи кто?" Ты кто такой вообще, что бы искать виновных? И тем более говорить о политических раскладах, на которые влияют, как минимум, десяток стран мира. Ты знаешь все расклады?

Ты хоть понимаешь из-за чего вся эта война? Свои варианты есть ?
И чем ты вообще в жизни занимаешься, профессия какая-то есть?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Спочатку ця посіпака пропонує розстрілювати наших воїнів, а потім натравлює друга Президента на журналіста, який почав її за це критикувати!!!

«Слуга народу» Безугла хоче, щоб СБУ зайнялася журналістом Бутусовим
https://www.radiosvoboda.org/a/news-bez ... 71453.html

Все виглядає, як калька рашистів - прикрити канали, закрити журналістів, а далі - твори, що хочеш!!! :(
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:03

  andrijk777 написав:
  sergey_sryvkin написав:
  andrijk777 написав:Отже підсумуємо.
1. Я, на місті Патрушева-президента, однозначно вибираю п.1. Закінчую війну, одержую підтримку і еліт і народу і Заходу. Знімаю санкції(майже всі). Моя влада тільки укріплюється. Загрози сильно зменшуються


Та нє. Ніяких "еліт" в мордорі немає, народа теж. Населення хоче мачіть хахлов, навіщо їм закінчення війни?..
Санкції захід знімати не буде, бо мета - зробити мордор нездатним воювати

  andrijk777 написав:2. Ви, на місті Патрушева-президента, вибираєте п.2. Звичайно, поки йде війна ваша влада гарантована. Але що ви будете робити через рік? Усі стомляться від війни, що очевидно.

Кому очевидно? Ви думаєте, зара в мордорі хтось втомився від війни? Та вони у захваті. Москалі не воюють взагалі, а тільки відчувають вялічіє. Жебраки з бурятії та інших дагестанів намагаються заробити грошей та чогось накрасти. Родичі загиблих отримують грошові компенсації, щодо яких мають сильніші почуття, ніж до загиблих. Усім усе подобається. Інакше б не почалося взагалі.

  andrijk777 написав: Треба буде заключати мир. А як, якщо Україна проти? Здати Донецьк/Луганськ вже не вийде, тому що це вже ви, Патрушев, будете в цьому винні. А як ви пояснете сотні тисяч смертей, які назбираються за рік?

Мир заключати не треба, а пояснювати - так само як і зараз. Кругом врагі, вєсь мір протів нас, вставай страна агромная.
  andrijk777 написав:Спихнути на путіна вже не вийде, ці всі смерті вже висять на вас, а не на путіні. У вас патова ситуація. І це оптимістичний сценарій. А песимістичний - Україна починає перемагати. А хто винуватий? Ви - Патрушев, адже президент. Ваша крісло вже серйозно хитається в такому випадку. А Україна вже хоче не тільки території, а й репарації. А репарації - це точно кінець вашій владі.
-Патрушев людина розумна, я не сумнівають. І ситуацію він оцінює адекватно і глибоко, на відміну від вас. Тому вибір варіанту 1 Патрушевим очевидний.

Розумна людина не починала б середньовічну війну.

Ваше бачення сьогоднішньої ситуації і оцінка подій нажаль неадекватне, відповідно ваші прогнози нічого не варті.

"Ніяких "еліт" в мордорі немає, народа теж" - навіщо тоді путін вбивав Нємцова, травив /вбивав/посадив Навального? Навіщо?

Патрушев, Шойгу, Мєдвєдєв, Матвієнко, Володін, Лавров і т.д.- це є еліта. Вони є і вони живі. Якщо ви їх не бачите, напевно це тільки ваші проблеми.

"Санкції захід знімати не буде, бо мета - зробити мордор нездатним воювати" - ну звичайно, ніхто не знає точно мети Заходу, тільки sergey_sryvkin знає мету Заходу. Видно кращий друг Байдена, не менше. :D :D

"Населення хоче мачіть хахлов" - я не бачу там черг біля воєнкоматів.

"Та вони у захваті. Усім усе подобається." - це взагалі брєд. Абсолютне не знання реальності.

"Мир заключати не треба" - треба воювати нескінченно? :D

"Розумна людина не починала б середньовічну війну." - Вторгнення коаліційних сил до Іраку (2003) є повною аналогією цієї війни. Американці є ідіотами у вас.

зато ваши оценки - это верх объективности. ха-ха :D

точные цели Запада, как и Раши никто не знает, но очень логично у придурка с ядерной дубинкой отобрать возможность кому-либо угрожать. опять же, заявления о военных преступлениях сделаны, это не просто так.

насчет в захвате - большая часть реально НЕ ОСУЖДАЕТ, типа не было выбора, собственно как и в Германии при Гитлере

последняя фраза вообще бред или осознанное передергивание. нападение на диктатора, который занимался терроризмом, с целью его смещения, или нападение диктатора, который считает, что другая страна не имеет права на существование и - это очевидно разные для адекватных людей вещи.
аналогия - это нападение Саддама на Кувейт в 1991 - вот это да, очень похоже
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:12

  Starikan написав:
  lapay написав: Ізраїль сам відстояв свою незалежність, своєю збоєю, а не клянчив її у всього світу.

Не преувеличивайте. Во время одной из больших войн с Египтом и др. Анвар Садат раздраженно заметил: "я могу воевать с армией Израиля, но не могу воевать с американской танковой промышленностью". Если бы не помощь Штатов - ничего бы от Израиля не осталось. И самолеты у них F16

Я мав на увазі перші роки боротьби, коли США підтримували арабів. Тільки коли вони самостійно вистояли, їм почали допомагати американці.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:14

  konstantin kirovograd написав:
  andrijk777 написав:
  Schmit написав:Заважала лише відсутність замовлення від держави. Все інше - маячня.

Немає стільки грошей щоб і будувати дороги і робити Вільхи.
Люди проголосували "за дороги" в 2019 році.
Де ви бачите зраду? Назад усі розумні, в 2019 ніхто не знав що в 2022 буде війна.

больше скажу-даже 23 февраля процентов 90 этого не знали


Не хотело знать
Так правильней будет
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:22

  konstantin kirovograd написав:
  andrijk777 написав:
  Schmit написав:Заважала лише відсутність замовлення від держави. Все інше - маячня.
Немає стільки грошей щоб і будувати дороги і робити Вільхи.
Люди проголосували "за дороги" в 2019 році.
Де ви бачите зраду? Назад усі розумні, в 2019 ніхто не знав що в 2022 буде війна.
больше скажу-даже 23 февраля процентов 90 этого не знали
А може спробуємо розібратись з термінами?
Аналізувати - можна тільки те що вже відбулось
Проаналізувати майбутнє - не можна
Прогнозувати можна тільки те що має відбутись
Отже зараз ми аналізуємо події ..
Чонгар розмінували - це погано, привело до Маріуполя
Вільхи не будували - це погано
В очі пуйлу заглядали - це помилка
Людей не евакували - це злочин
Хтось має якісь зауваження до вище наведенного аналізу?
Тепер ми можемо , глянути що в 2019 ПРОГНОЗУВАЛИ і ХТО....
Зеленофіли - зарплата по 4000 доларів, війна закінчиться, зустрінемось посередині, Порох-барига
Порохоботи - пуйло нападе.....Зеленський - популіст....

Сьогодні ми можемо ПРОАНАЛІЗУВАТИ прогнози 2019..і визначити хто був правий а хто помилявся...

І я не закликаю до привселюдної страти 73% тих хто голосував за того хто помилився..
Я закликаю їх ввімкнути мозок і признати що
а - в 2019 вони помилились
б - частина смертей на ЇХ совісті( ВОНИ голосували) а не на діях Зеленського..точно так само ,як судять гвалтівників з російських соладт а не путіна який їх заохотив до цього...
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

пошло много срача на тему выборов 2019 - может кто-то и разгоняет...
история не знает сослагательного наклонения. что было бы если бы...

рано, враг еще наступает.
после войны - может быть, и то только по явным случаям - очень тонкая грань между ошибкой и преступной ошибкой.

а сейчас надо консолидироваться, и главное, чтобы после войны у нас сохранилась возможность выбора. и к выбору надо подходить более ответственно
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:35

[quote="5438993:Amat"]

Видалив.
Щось забагато ємоцій в мене сьогодні.
Також вибачаюсь за образлеві слова
Amat
 
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  #<1 ... 1167116811691170
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