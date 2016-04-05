andrijk777 написав:Отже підсумуємо. 1. Я, на місті Патрушева-президента, однозначно вибираю п.1. Закінчую війну, одержую підтримку і еліт і народу і Заходу. Знімаю санкції(майже всі). Моя влада тільки укріплюється. Загрози сильно зменшуються
Та нє. Ніяких "еліт" в мордорі немає, народа теж. Населення хоче мачіть хахлов, навіщо їм закінчення війни?.. Санкції захід знімати не буде, бо мета - зробити мордор нездатним воювати
andrijk777 написав:2. Ви, на місті Патрушева-президента, вибираєте п.2. Звичайно, поки йде війна ваша влада гарантована. Але що ви будете робити через рік? Усі стомляться від війни, що очевидно.
Кому очевидно? Ви думаєте, зара в мордорі хтось втомився від війни? Та вони у захваті. Москалі не воюють взагалі, а тільки відчувають вялічіє. Жебраки з бурятії та інших дагестанів намагаються заробити грошей та чогось накрасти. Родичі загиблих отримують грошові компенсації, щодо яких мають сильніші почуття, ніж до загиблих. Усім усе подобається. Інакше б не почалося взагалі.
andrijk777 написав: Треба буде заключати мир. А як, якщо Україна проти? Здати Донецьк/Луганськ вже не вийде, тому що це вже ви, Патрушев, будете в цьому винні. А як ви пояснете сотні тисяч смертей, які назбираються за рік?
Мир заключати не треба, а пояснювати - так само як і зараз. Кругом врагі, вєсь мір протів нас, вставай страна агромная.
andrijk777 написав:Спихнути на путіна вже не вийде, ці всі смерті вже висять на вас, а не на путіні. У вас патова ситуація. І це оптимістичний сценарій. А песимістичний - Україна починає перемагати. А хто винуватий? Ви - Патрушев, адже президент. Ваша крісло вже серйозно хитається в такому випадку. А Україна вже хоче не тільки території, а й репарації. А репарації - це точно кінець вашій владі. -Патрушев людина розумна, я не сумнівають. І ситуацію він оцінює адекватно і глибоко, на відміну від вас. Тому вибір варіанту 1 Патрушевим очевидний.
Розумна людина не починала б середньовічну війну.
Ваше бачення сьогоднішньої ситуації і оцінка подій нажаль неадекватне, відповідно ваші прогнози нічого не варті.
"Ніяких "еліт" в мордорі немає, народа теж" - навіщо тоді путін вбивав Нємцова, травив /вбивав/посадив Навального? Навіщо?
Патрушев, Шойгу, Мєдвєдєв, Матвієнко, Володін, Лавров і т.д.- це є еліта. Вони є і вони живі. Якщо ви їх не бачите, напевно це тільки ваші проблеми.
"Санкції захід знімати не буде, бо мета - зробити мордор нездатним воювати" - ну звичайно, ніхто не знає точно мети Заходу, тільки sergey_sryvkin знає мету Заходу. Видно кращий друг Байдена, не менше.
"Населення хоче мачіть хахлов" - я не бачу там черг біля воєнкоматів.
"Та вони у захваті. Усім усе подобається." - це взагалі брєд. Абсолютне не знання реальності.
"Мир заключати не треба" - треба воювати нескінченно?
"Розумна людина не починала б середньовічну війну." - Вторгнення коаліційних сил до Іраку (2003) є повною аналогією цієї війни. Американці є ідіотами у вас.
зато ваши оценки - это верх объективности. ха-ха
точные цели Запада, как и Раши никто не знает, но очень логично у придурка с ядерной дубинкой отобрать возможность кому-либо угрожать. опять же, заявления о военных преступлениях сделаны, это не просто так.
насчет в захвате - большая часть реально НЕ ОСУЖДАЕТ, типа не было выбора, собственно как и в Германии при Гитлере
последняя фраза вообще бред или осознанное передергивание. нападение на диктатора, который занимался терроризмом, с целью его смещения, или нападение диктатора, который считает, что другая страна не имеет права на существование и - это очевидно разные для адекватных людей вещи. аналогия - это нападение Саддама на Кувейт в 1991 - вот это да, очень похоже
lapay написав: Ізраїль сам відстояв свою незалежність, своєю збоєю, а не клянчив її у всього світу.
Не преувеличивайте. Во время одной из больших войн с Египтом и др. Анвар Садат раздраженно заметил: "я могу воевать с армией Израиля, но не могу воевать с американской танковой промышленностью". Если бы не помощь Штатов - ничего бы от Израиля не осталось. И самолеты у них F16
Я мав на увазі перші роки боротьби, коли США підтримували арабів. Тільки коли вони самостійно вистояли, їм почали допомагати американці.
Schmit написав:Заважала лише відсутність замовлення від держави. Все інше - маячня.
Немає стільки грошей щоб і будувати дороги і робити Вільхи. Люди проголосували "за дороги" в 2019 році. Де ви бачите зраду? Назад усі розумні, в 2019 ніхто не знав що в 2022 буде війна.
больше скажу-даже 23 февраля процентов 90 этого не знали
А може спробуємо розібратись з термінами? Аналізувати - можна тільки те що вже відбулось Проаналізувати майбутнє - не можна Прогнозувати можна тільки те що має відбутись Отже зараз ми аналізуємо події .. Чонгар розмінували - це погано, привело до Маріуполя Вільхи не будували - це погано В очі пуйлу заглядали - це помилка Людей не евакували - це злочин Хтось має якісь зауваження до вище наведенного аналізу? Тепер ми можемо , глянути що в 2019 ПРОГНОЗУВАЛИ і ХТО.... Зеленофіли - зарплата по 4000 доларів, війна закінчиться, зустрінемось посередині, Порох-барига Порохоботи - пуйло нападе.....Зеленський - популіст....
Сьогодні ми можемо ПРОАНАЛІЗУВАТИ прогнози 2019..і визначити хто був правий а хто помилявся...
І я не закликаю до привселюдної страти 73% тих хто голосував за того хто помилився.. Я закликаю їх ввімкнути мозок і признати що а - в 2019 вони помилились б - частина смертей на ЇХ совісті( ВОНИ голосували) а не на діях Зеленського..точно так само ,як судять гвалтівників з російських соладт а не путіна який їх заохотив до цього...
Schmit написав:А по вашему этот форум только для перемог? При чем здесь прилетало/не прилетало. Подумайте лучше, почему и за что на нас упали все эти испытания? Кто виноват? Вспомните, о чем предупреждали кляти порохоботы в 2019, даже тот же Арестович (есть видео с интересным мнением про 73%), можно также политическую ветку посмотреть - там иногда просто пророчества, подумайте головой и скажите себе, что они были не правы. Мое мнение с 2019 года не изменилось и сейчас совпадает с
Ты дурачек? или бот? 1. Где ты видишь, что бы я писал про "перемогу" ? 2. Притом. Если по тебе не прилетало, то ты теоретик, который только и может что бы "искать виновных". 3. Цитируя классика: "А судьи кто?" Ты кто такой вообще, что бы искать виновных? И тем более говорить о политических раскладах, на которые влияют, как минимум, десяток стран мира. Ты знаешь все расклады?
Ты хоть понимаешь из-за чего вся эта война? Свои варианты есть ? И чем ты вообще в жизни занимаешься, профессия какая-то есть?
Ваше хамство не уместно, переход на личности игнорирую. Свое мнение я выразил и никого не осуждаю, Бог всем судья (или карма...) называйте как хотите. То, что сегодня происходит - кармическое наказание всем нам за все наши решения, в т.ч. на выборах, начиная с 1991 года. Выбор Кравчука вместо Чорновола - первая наша ошибка, а дальше пошли тридцатилетние танцы на граблях и вот он, конечный результат.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 27 тра, 2022 17:02, всього редагувалось 1 раз.