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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1168116911701171
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:50

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:Заважала лише відсутність замовлення від держави. Все інше - маячня.

Немає стільки грошей щоб і будувати дороги і робити Вільхи.
Люди проголосували "за дороги" в 2019 році.
Де ви бачите зраду? Назад усі розумні, в 2019 ніхто не знав що в 2022 буде війна.

Зараз тільки на виплати віськовослужбовцям йде десь під $2 млрд на місяць.
Не було фінансової можливості замовити ракети? Ок, тоді платимо по 2 млрд за те, що хлопці без ракет в окопах під "солнцепьоками".
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:05

  Shaman написав:пошло много срача на тему выборов 2019 - может кто-то и разгоняет...
история не знает сослагательного наклонения. что было бы если бы...

рано, враг еще наступает.
после войны - может быть, и то только по явным случаям - очень тонкая грань между ошибкой и преступной ошибкой.

а сейчас надо консолидироваться, и главное, чтобы после войны у нас сохранилась возможность выбора. и к выбору надо подходить более ответственно


это и есть демократия-языками чесать можете про кого хотите и про клоуна и про сывочолого...а придёт время выбора народ выберет то что хочет!
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:17

  Zebra написав:Зараз тільки на виплати віськовослужбовцям йде десь під $2 млрд на місяць.
Не було фінансової можливості замовити ракети? Ок, тоді платимо по 2 млрд за те, що хлопці без ракет в окопах під "солнцепьоками".

Це не наші гроші на війну, а партнерів, тоді не було таких грошей, і не було в кого виклянчити.
Питання до зелених не по дорогам. Без доріг не було б такого патріотизму, як зараз, людям треба щось захищати, в тому числі і нові дороги. Питання до не виконання зеленими програии переозброєння, коли кошти виділялись під кінець року і їх не витрачали. Гальмування виробництва Нептунів взагалі дуже схоже на саботаж. Хоча тут швидше не зрада, а хвороблива порохоманія.
Підготовка до вторгнення на протязі золотого місяця до наступу, взагалі окрема тема.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:24

  Zebra написав:
  andrijk777 написав:
  Schmit написав:Заважала лише відсутність замовлення від держави. Все інше - маячня.

Немає стільки грошей щоб і будувати дороги і робити Вільхи.
Люди проголосували "за дороги" в 2019 році.
Де ви бачите зраду? Назад усі розумні, в 2019 ніхто не знав що в 2022 буде війна.

Зараз тільки на виплати віськовослужбовцям йде десь під $2 млрд на місяць.
Не було фінансової можливості замовити ракети? Ок, тоді платимо по 2 млрд за те, що хлопці без ракет в окопах під "солнцепьоками".

сколько можно с этими ракетами носится уже---вы что реально думаете что эти ракеты спасли бы нас или мы бы победили кацапстан за три дня имея тысячи ракет...мы же не с равной страной воюем. Их больше,у них этих железяк тьма всяких. Они лезут как орки и нет им конца и края. Им пох на потери.. Все эти разговоры что они там уроды эти закончатся и устанут мы слышим уже месяца два.
Наши герои бьют орков на фронте. Мы теряем мирных людей. А Европа и мир в день на 2 миллиарда евро покупает у росии нефть,газ,уголь,золото,лес,алмазы. На 2 миллиарда.А потом ещё вылазят всякие кисинджеры столетние и никрофилы Макроны у которого жена одноклассница Кисинджера и говорят нам отдайте территории.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:Наши герои бьют орков на фронте. Мы теряем мирных людей. А Европа и мир в день на 2 миллиарда евро покупает у росии нефть,газ,уголь,золото,лес,алмазы. На 2 миллиарда.А потом ещё вылазят всякие кисинджеры столетние и никрофилы Макроны у которого жена одноклассница Кисинджера и говорят нам отдайте территории.

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Вони теж винні тільки своїм громадянам чи партнерам по міжнародним угодам. Біженців приймають, і за це велика подяка, це справжній гуманізм, а зброю давати, та ще й безкоштовно, чи санкції вводити, собі в збиток, ніхто не зобов'язан.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:40

  lapay написав:
  Zebra написав:Зараз тільки на виплати віськовослужбовцям йде десь під $2 млрд на місяць.
Не було фінансової можливості замовити ракети? Ок, тоді платимо по 2 млрд за те, що хлопці без ракет в окопах під "солнцепьоками".

Це не наші гроші на війну, а партнерів, тоді не було таких грошей, і не було в кого виклянчити.
Питання до зелених не по дорогам. Без доріг не було б такого патріотизму, як зараз, людям треба щось захищати, в тому числі і нові дороги. Питання до не виконання зеленими програии переозброєння, коли кошти виділялись під кінець року і їх не витрачали. Гальмування виробництва Нептунів взагалі дуже схоже на саботаж. Хоча тут швидше не зрада, а хвороблива порохоманія.
Підготовка до вторгнення на протязі золотого місяця до наступу, взагалі окрема тема.

Лише, щоб закінчились маніпуляції на кшалт "усі гроші пішли на дороги"
https://www.youtube.com/watch?v=PjUif07rh5U&t=350s
У 2017, 2018 будувалось плюс-мінус стільки ж доріг, як і у 2020. Зрозуміло, якщо вартість кілометра чудом зросла в рази, то грошей не вистачало. А забули вже про газпромівські 3 ярди? От їх якраз і варто було витратити з розумом.
  konstantin kirovograd написав:сколько можно с этими ракетами носится уже---вы что реально думаете что эти ракеты спасли бы нас или мы бы победили кацапстан за три дня имея тысячи ракет...

Ну не за три дня, но да. И Гостомель с Бучей и Мариуполем были бы целы, и Юг не пришлось бы хз как теперь отбивать. А возможно(скорее всего) крупная война вообще бы и не началась.
Schmit
 
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