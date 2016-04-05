Schmit написав:Заважала лише відсутність замовлення від держави. Все інше - маячня.
Немає стільки грошей щоб і будувати дороги і робити Вільхи. Люди проголосували "за дороги" в 2019 році. Де ви бачите зраду? Назад усі розумні, в 2019 ніхто не знав що в 2022 буде війна.
Зараз тільки на виплати віськовослужбовцям йде десь під $2 млрд на місяць. Не було фінансової можливості замовити ракети? Ок, тоді платимо по 2 млрд за те, що хлопці без ракет в окопах під "солнцепьоками".
Zebra написав:Зараз тільки на виплати віськовослужбовцям йде десь під $2 млрд на місяць. Не було фінансової можливості замовити ракети? Ок, тоді платимо по 2 млрд за те, що хлопці без ракет в окопах під "солнцепьоками".
Це не наші гроші на війну, а партнерів, тоді не було таких грошей, і не було в кого виклянчити. Питання до зелених не по дорогам. Без доріг не було б такого патріотизму, як зараз, людям треба щось захищати, в тому числі і нові дороги. Питання до не виконання зеленими програии переозброєння, коли кошти виділялись під кінець року і їх не витрачали. Гальмування виробництва Нептунів взагалі дуже схоже на саботаж. Хоча тут швидше не зрада, а хвороблива порохоманія. Підготовка до вторгнення на протязі золотого місяця до наступу, взагалі окрема тема.
Schmit написав:Заважала лише відсутність замовлення від держави. Все інше - маячня.
Немає стільки грошей щоб і будувати дороги і робити Вільхи. Люди проголосували "за дороги" в 2019 році. Де ви бачите зраду? Назад усі розумні, в 2019 ніхто не знав що в 2022 буде війна.
Зараз тільки на виплати віськовослужбовцям йде десь під $2 млрд на місяць. Не було фінансової можливості замовити ракети? Ок, тоді платимо по 2 млрд за те, що хлопці без ракет в окопах під "солнцепьоками".
сколько можно с этими ракетами носится уже---вы что реально думаете что эти ракеты спасли бы нас или мы бы победили кацапстан за три дня имея тысячи ракет...мы же не с равной страной воюем. Их больше,у них этих железяк тьма всяких. Они лезут как орки и нет им конца и края. Им пох на потери.. Все эти разговоры что они там уроды эти закончатся и устанут мы слышим уже месяца два. Наши герои бьют орков на фронте. Мы теряем мирных людей. А Европа и мир в день на 2 миллиарда евро покупает у росии нефть,газ,уголь,золото,лес,алмазы. На 2 миллиарда.А потом ещё вылазят всякие кисинджеры столетние и никрофилы Макроны у которого жена одноклассница Кисинджера и говорят нам отдайте территории.
konstantin kirovograd написав:Наши герои бьют орков на фронте. Мы теряем мирных людей. А Европа и мир в день на 2 миллиарда евро покупает у росии нефть,газ,уголь,золото,лес,алмазы. На 2 миллиарда.А потом ещё вылазят всякие кисинджеры столетние и никрофилы Макроны у которого жена одноклассница Кисинджера и говорят нам отдайте территории.
Зеленский: "Я должен только своим родителям" | Facebook Вони теж винні тільки своїм громадянам чи партнерам по міжнародним угодам. Біженців приймають, і за це велика подяка, це справжній гуманізм, а зброю давати, та ще й безкоштовно, чи санкції вводити, собі в збиток, ніхто не зобов'язан.
Zebra написав:Зараз тільки на виплати віськовослужбовцям йде десь під $2 млрд на місяць. Не було фінансової можливості замовити ракети? Ок, тоді платимо по 2 млрд за те, що хлопці без ракет в окопах під "солнцепьоками".
Це не наші гроші на війну, а партнерів, тоді не було таких грошей, і не було в кого виклянчити. Питання до зелених не по дорогам. Без доріг не було б такого патріотизму, як зараз, людям треба щось захищати, в тому числі і нові дороги. Питання до не виконання зеленими програии переозброєння, коли кошти виділялись під кінець року і їх не витрачали. Гальмування виробництва Нептунів взагалі дуже схоже на саботаж. Хоча тут швидше не зрада, а хвороблива порохоманія. Підготовка до вторгнення на протязі золотого місяця до наступу, взагалі окрема тема.
Лише, щоб закінчились маніпуляції на кшалт "усі гроші пішли на дороги" https://www.youtube.com/watch?v=PjUif07rh5U&t=350s У 2017, 2018 будувалось плюс-мінус стільки ж доріг, як і у 2020. Зрозуміло, якщо вартість кілометра чудом зросла в рази, то грошей не вистачало. А забули вже про газпромівські 3 ярди? От їх якраз і варто було витратити з розумом.
konstantin kirovograd написав:сколько можно с этими ракетами носится уже---вы что реально думаете что эти ракеты спасли бы нас или мы бы победили кацапстан за три дня имея тысячи ракет...
Ну не за три дня, но да. И Гостомель с Бучей и Мариуполем были бы целы, и Юг не пришлось бы хз как теперь отбивать. А возможно(скорее всего) крупная война вообще бы и не началась.
konstantin kirovograd написав:сколько можно с этими ракетами носится уже---вы что реально думаете что эти ракеты спасли бы нас или мы бы победили кацапстан за три дня имея тысячи ракет...мы же не с равной страной воюем. Их больше,у них этих железяк тьма всяких. Они лезут как орки и нет им конца и края. Им пох на потери.. Все эти разговоры что они там уроды эти закончатся и устанут мы слышим уже месяца два. Наши герои бьют орков на фронте. Мы теряем мирных людей. А Европа и мир в день на 2 миллиарда евро покупает у росии нефть,газ,уголь,золото,лес,алмазы. На 2 миллиарда.А потом ещё вылазят всякие кисинджеры столетние и никрофилы Макроны у которого жена одноклассница Кисинджера и говорят нам отдайте территории.
Ну и вывод? Снова заглянем в глаза Путину в поисках мира?
konstantin kirovograd написав:сколько можно с этими ракетами носится уже---вы что реально думаете что эти ракеты спасли бы нас или мы бы победили кацапстан за три дня имея тысячи ракет...
Ну не за три дня, но да. И Гостомель с Бучей и Мариуполем были бы целы, и Юг не пришлось бы хз как теперь отбивать. А возможно(скорее всего) крупная война вообще бы и не началась.
Якось смішно таке читати. Був вже один(Гітлер) який все створював суперзброю і СТВОРИВ не одну, а війну все-рівно програв. Якби та Вільха була настільки ефективна і відносно недорога її фінансування би точно не припинили.
konstantin kirovograd написав:сколько можно с этими ракетами носится уже---вы что реально думаете что эти ракеты спасли бы нас
В світі відсутня чарівна паличка,яка все вирішує одним помахом... Але Якщо не будували ракети ...броніки каски патронні заводи РЗСО Не розвивали ТРО , розміновували Чонгар.... І будували дороги Закликали на шашлики...
То й результат на лице - десятки тисяч вбитих , 25% втрачених територій, морська блокада....
Тому Після перемоги - може хоч тоді більшість признає помилкою своє голосування за популізм в 2019?
Адже більшість не признала свою помилку при голосування в 1991 році _____________________Леонід Кравчук____________________В'ячеслав Чорновіл Партія________________Безпартійний _______________Народний рух України Голосів виборців______19 643 481_____________________7 420 727 Відсоток_______________61.59%_________________________23.27%
Якби признали помилку в 2000...то не було б і ситуації 2014- по сьогодні...